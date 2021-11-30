Блинкен поблагодарил Австрию за громкую поддержку Украины на фоне продолжающейся агрессии РФ, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Австрии Михаэлем Линхартом приветствовал поддержку Веной Украины на фоне напряженности между Киевом и Москвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Госдепа США.

"Госсекретарь выразил глубокую благодарность за громкую поддержку Австрией суверенитета и продолжающейся территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России и за поддержку Австрией возможного членства в ЕС всех шести балканских стран-соискателей", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу, стороны также затронули вопросы, связанные с Беларусью.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США ЕС в связи с циничным использованием режимом (президента Беларуси Александра. – Ред.) Лукашенко незащищенных мигрантов", - говорится в заявлении.

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Блинкен и Линхарт призвали Минск пресечь "эту провокационную кампанию", а также заняться проблемами с правами человека и фундаментальными свободами народа Беларуси, что, по версии Вашингтона, стало "главной причиной введенных Западом санкций".