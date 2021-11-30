РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
39977 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2794 6
Австрия (326) Госдепартамент США (708) Блинкен (407)

Блинкен поблагодарил Австрию за громкую поддержку Украины на фоне продолжающейся агрессии РФ, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блинкен поблагодарил Австрию за громкую поддержку Украины на фоне продолжающейся агрессии РФ, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Австрии Михаэлем Линхартом приветствовал поддержку Веной Украины на фоне напряженности между Киевом и Москвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Госдепа США.

"Госсекретарь выразил глубокую благодарность за громкую поддержку Австрией суверенитета и продолжающейся территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России и за поддержку Австрией возможного членства в ЕС всех шести балканских стран-соискателей", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу, стороны также затронули вопросы, связанные с Беларусью.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США ЕС в связи с циничным использованием режимом (президента Беларуси Александра. – Ред.) Лукашенко незащищенных мигрантов", - говорится в заявлении.

Также читайте: США подтверждают поддержку членства в НАТО для Украины и Грузии, - заявление Госдепа

Блинкен и Линхарт призвали Минск пресечь "эту провокационную кампанию", а также заняться проблемами с правами человека и фундаментальными свободами народа Беларуси, что, по версии Вашингтона, стало "главной причиной введенных Западом санкций".

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Австрийцы очень сильно нас поддержали. Не знаю точно как, но раз это сказал Блинкен, то так и есть.
показать весь комментарий
30.11.2021 07:41 Ответить
Не сильно, а просто громко.. Они не сильно переживают, а проосто громко)) так же гомко выражают озабоченность...
Крутилка громкоси просто сломалась и тише сделать не могут
показать весь комментарий
30.11.2021 07:52 Ответить
Що за підтримка?
Невже відмовилися від газу з ПП2?!!
показать весь комментарий
30.11.2021 08:00 Ответить
Ты че, это ж святое..
показать весь комментарий
30.11.2021 08:03 Ответить
Австрийцы помнят брата ***** адольфа.
показать весь комментарий
30.11.2021 08:23 Ответить
 
 