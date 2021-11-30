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Новости За рубежом
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Пентагон (368) США (9352)

Пересмотр дислокации ВС США предусматривает усиление "сдерживания РФ, используя для этого готовые к бою силы", - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пересмотр дислокации ВС США предусматривает усиление "сдерживания РФ, используя для этого готовые к бою силы", - Пентагон

Одной из задач пересмотренной за последние месяцы глобальной дислокации ВС США в мире является более эффективное сдерживание России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Пентагона.

В сообщении оборонного ведомства по поводу обновлённой дислокации отмечается, что она "усиливает сдерживание России, используя для этого готовые к бою силы. Также дислокация даёт возможность силам НАТО действовать более свободно".

Вместе с тем, в сообщении не говорится о каких бы то ни было новых мерах, нацеленных на выполнение данной задачи. Так, Пентагон напоминает, что ещё в феврале 2021 года президент СШС Джо Байден отменил решение предыдущей администрации о выводе 25 тыс. военных США из ФРГ.

Также Пентагон напоминает, что глава оборонного ведомства Ллойд Остин в апреле принял решение разместить в ФРГ командные структуры, функционирование которых обеспечивают 500 военных.

Также читайте: Вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск армии РФ, - Пентагон

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Потрібно розчавити бункерного смердючого клопа...
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30.11.2021 07:41 Ответить
Краще ізолювати, воно тихо сконає смердючи на расіян.
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30.11.2021 08:25 Ответить
Можна і провести кількарічні спільні навчання на території України, не одним же двом диктаторам сусідніх держав проводити свої такі навчання.
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30.11.2021 08:36 Ответить
Одни разговоры....Давно пора сделать базу в Украине.
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30.11.2021 09:14 Ответить
США розміщують бази там де слабка ланка: Балтійські країни, бо вони дуже маленькі, у Німеччині, бо розжеріли фріци продались путіну і ні себе, ні Європу захищати не будуть. А в Україні потужна армія, яка стримує ординську навалу. За спиною ЗСУ Європа, як за кам'яною стіною. Україну треба прийняти в НАТО і тоді вся українська територія стане базою НАТО. Але я з вами погоджують, що якась американська база не була б не зайва. Правда Штати будують нам воєнну морську базу в Очакові з прицілом, що там буде розміщуватись якийсь підрозділ ВМС США. Також біля Одеси будують порт для заходу військових кораблів, в тому числі і кораблів НАТО.
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30.11.2021 12:38 Ответить
 
 