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В США все привитые граждане от 18 лет должны получить бустерные дозы вакцин против коронавируса, - CDC

Новости Цензор.НЕТ Общество

В США все привитые граждане от 18 лет должны получить бустерные дозы вакцин против коронавируса, - CDC

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что все взрослые американцы "должны" получить бустерные (дополнительные) дозы вакцин против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" со ссылкой на CDC, NYT

"CDC усиливает свои рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте от 18 лет. Все люди в возрасте от 18 лет должны получить ревакцинацию либо через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna, либо через 2 месяца после начальной вакцинации J&J".

Отмечается, что недавнее появление штамма "Омикрон" "еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустеров и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19".

Неделю назад регуляторы США расширили право на бустерную прививку ковид-вакцинами всем взрослым. CDC заявляли, что американцы старше 50 лет, а также лица старше 18 лет, проживающие в учреждениях длительного ухода, "должны" получить ревакцинацию, тогда как остальные взрослые "могут" сделать это, исходя из своего индивидуального риска.

Сейчас 58% американцев полностью вакцинированы

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Топ комментарии
+13
Как приятно смотреть теперь на упоротых ваксеров, аж не передать! Как ужи на сковородке вынуждены объяснять всё новую и новую чушь, прям как глав сан врачи всех стран,, хотя, они и сами в это всё не верят, но бояться уже лишиться должностей.
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30.11.2021 08:43
+6
Плавно перейшли від "можуть" до "повинні". Як і очікувалось
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30.11.2021 08:34
+4
уже обязаны, не могут, но обязаны. демократия крепчает.
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30.11.2021 08:39
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В параше кто переболел после прививки сертификаты анулируют😂
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30.11.2021 08:21 Ответить
Неплохо))
Можно ссылку-пруф? Пока не встречал такого...
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30.11.2021 09:28 Ответить
Всім супротивникам та прихильникам примусової "вакцинації", раджу ознайомитись з тижневими звітами "Covid-19 Vaccine Surveillance Report" UK Health Security Agency.
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30.11.2021 08:24 Ответить
І що там такого?
90-95% захист від смерті та госпиталізації і дещо нижчий - від розповсюдження
Пфайзер - найбільш досліджена і найбільш ефективна, Астра-зенека менш ефективна і Модерна обіцяє високу ефективність проте ще недостатньо досліджена.
Це все чи я щось пропустив?
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30.11.2021 09:49 Ответить
На сторінці 21 про "ефективність".
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30.11.2021 10:03 Ответить
це який звіт дивитись? Там їх девять
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30.11.2021 10:11 Ответить
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30.11.2021 08:24 Ответить
Плавно перейшли від "можуть" до "повинні". Як і очікувалось
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30.11.2021 08:34 Ответить
Там ещё заменили определение "полностью вакцинированный". Раньше это было две дозы, а теперь это "все рекомендуемые бустерные дозы по прошествии полгода от крайней дозы моднрны и пфайзера и месяц-два после янссена".
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30.11.2021 09:08 Ответить
Be careful about the vaccine. It is only been out for a year-and-a-half that is not enough time to know the long-term effects. And if you can still get and transmit the virus then it is not a vaccine
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30.11.2021 08:36 Ответить
Это вакцина, но негерметичная.

https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top

почитайте главу главу "Негерметичные вакцины, антителозависимое усиление и эффект Марека"

внизу есть оригинал на английском
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30.11.2021 11:18 Ответить
уже обязаны, не могут, но обязаны. демократия крепчает.
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30.11.2021 08:39 Ответить
Yes. Democracy is such democracy,
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30.11.2021 09:10 Ответить
Я попал на шабаш антиваксеров
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30.11.2021 08:39 Ответить
Да что ты... Возможно в твоем манямирке так и есть... Особенно смешно" про опасность" ... Пойди сходи на экскурсию в ковидное отделение... Ах да, туда же не пускают... А так было бы здорово, чтоб в режиме реалити шоу показывали задыхающихся людей....
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30.11.2021 08:46 Ответить
То что всё больше долбодятлов появляется - это факт...
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30.11.2021 08:56 Ответить
Сокращение народонаселения Земли ослабит, а в конечном итоге обнулит глобальное потепление планеты. ШИРЯЙТЕСЬ!
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30.11.2021 08:42 Ответить
шото всё никак...
https://www.worldometers.info/
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30.11.2021 08:49 Ответить
Как приятно смотреть теперь на упоротых ваксеров, аж не передать! Как ужи на сковородке вынуждены объяснять всё новую и новую чушь, прям как глав сан врачи всех стран,, хотя, они и сами в это всё не верят, но бояться уже лишиться должностей.
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30.11.2021 08:43 Ответить
Не знаю, що вам говоріт "статістіка", але раджу ознайомитись і подумати, якщо є чим:
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports
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30.11.2021 09:00 Ответить
Ознакомиться в смысле прочесть 46страниц? Збсь... Извини, но я ленивая жопа тем более, мне осталось еще полчаса спать
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30.11.2021 09:15 Ответить
Щось не видно нікого з них останнім часом. Лише Антіп та дві клімактеричні бабусі завжди на посту.
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30.11.2021 08:51 Ответить
Они в поисках необъяснимого, не надо им мешать, потом вылезут, очередную бредню без всяких аргументов "высрут", всем напихают и снова в поиски, потому что будет снова бредовая новость и так по кругу.
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30.11.2021 08:54 Ответить
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус...
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30.11.2021 08:57 Ответить
Антиваксы тут чёта раскукарекались в коментах...
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30.11.2021 08:57 Ответить
Сразу видно, ни кто у тебя в семье пока не умер от ковида... Но не переживай, дело временное
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30.11.2021 09:17 Ответить
Дурень думкою багатіє
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30.11.2021 09:32 Ответить
та це бот - кому ще спаде на думку повторювати ту саму фразу тричі на одній сторінці?
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30.11.2021 10:08 Ответить
Чёт не знаю и не слышал ни про одного умершего от ковида, после вакцинации.

А вот покупатели фейковых справок мрут как мухи...
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30.11.2021 09:45 Ответить
Серьозно? А от я знав померлих які були незадовго перед тим вакциновані
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30.11.2021 09:52 Ответить
наскільки "незадовго" і від чого померли?
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30.11.2021 10:28 Ответить
Так від ковіду і померли. Один хворів діабетом - зробили - понесли, другий курив забагато - зробили - понесли. Третій був начебто при гарному здоров'ї і навіть по іронії долі - займався організацією прививок в нашій установі, вже пожилий, був вакцинований - понесли
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30.11.2021 10:40 Ответить
сроки 1-4 місяці ну десь так
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30.11.2021 10:41 Ответить
після 2 дози?
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30.11.2021 10:44 Ответить
а що за вакцини були чи ви не в курсі?
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30.11.2021 10:45 Ответить
Точно не скажу, але наші працівники казали що в основному був файзер
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30.11.2021 10:52 Ответить
скільки доз було в них не скажу, вакцинувалися у нас двома на вибір але багато хто віддавали перевагу файзеру, яка друга була вакцина не пам'ятаю, мед "заключения" посмертного сам не бачив, що люди казали в "курилке" те й я вам кажу.
Розпитувати у нас не прийнято, тільки начальник може допитуватись а навіщо тобі отгул по сімейним і чому ти береш, або навіщо тобі відпустка і що ти в ній будеш робити і де будеш.
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30.11.2021 11:07 Ответить
Я з родичами пройшов повний курс щеплення Файзером.
Так що подивимось що буде.
Поки що нічого страшного не відбувається
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30.11.2021 12:34 Ответить
інші родичі вакціонувались Модерною - теж не чув ніяких ужасів
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30.11.2021 12:35 Ответить
Так і в нас більшість вакцинованих благополучно пережила дві вакцинації. Питання було в іншому чи є ризик зараз, чи є померлі - я отписався що таки мабуть є, а наскільки їх багато - хто зна. Що буде далі теж хто зна, це іще не кінець (зробили 2 далі бустерна, потім від навої мікро а далі...) та і часу минуло небагато.
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30.11.2021 13:13 Ответить
нажаль наша медицина у занепаді тож залишається хіба що вірити у все добре
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30.11.2021 13:27 Ответить
А в нас теж примушують усіх вакцинуватись. По нашій установі (визнана як стратегічна) вийшов наказ невідкладно подати списки робітників вакцинованих та не вакцинованих. Не вакцинованих з 9.12.21 предписано відсторонити від роботи, звісно без оплати і забороняють відпустки вірніше не забороняють а відпуски для невакцинованих не будуть оплачувані. Згідно тих списків третина робітників не вакцинована а це майже 1500 робітників. Дуже хочеться знати дійсьні цілі таких наказів, та цілі самого примусового вакцинування.
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30.11.2021 09:49 Ответить
 
 