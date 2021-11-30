В США все привитые граждане от 18 лет должны получить бустерные дозы вакцин против коронавируса, - CDC
Новости Цензор.НЕТ Общество
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что все взрослые американцы "должны" получить бустерные (дополнительные) дозы вакцин против коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" со ссылкой на CDC, NYT
"CDC усиливает свои рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте от 18 лет. Все люди в возрасте от 18 лет должны получить ревакцинацию либо через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna, либо через 2 месяца после начальной вакцинации J&J".
Отмечается, что недавнее появление штамма "Омикрон" "еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустеров и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19".
Неделю назад регуляторы США расширили право на бустерную прививку ковид-вакцинами всем взрослым. CDC заявляли, что американцы старше 50 лет, а также лица старше 18 лет, проживающие в учреждениях длительного ухода, "должны" получить ревакцинацию, тогда как остальные взрослые "могут" сделать это, исходя из своего индивидуального риска.
Сейчас 58% американцев полностью вакцинированы
Пожалуйста, подождите...
Можно ссылку-пруф? Пока не встречал такого...
90-95% захист від смерті та госпиталізації і дещо нижчий - від розповсюдження
Пфайзер - найбільш досліджена і найбільш ефективна, Астра-зенека менш ефективна і Модерна обіцяє високу ефективність проте ще недостатньо досліджена.
Це все чи я щось пропустив?
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
почитайте главу главу "Негерметичные вакцины, антителозависимое усиление и эффект Марека"
внизу есть оригинал на английском
https://www.worldometers.info/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports
А вот покупатели фейковых справок мрут как мухи...
Розпитувати у нас не прийнято, тільки начальник може допитуватись а навіщо тобі отгул по сімейним і чому ти береш, або навіщо тобі відпустка і що ти в ній будеш робити і де будеш.
Так що подивимось що буде.
Поки що нічого страшного не відбувається