В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине зафиксированы 10 554 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 30 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 11 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19!"
За сутки 29 ноября в Украине:
зафиксированы 10 554 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197);
226 059 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы – 154 935 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1749 человек;
летальных случаев – 561;
выздоровели - 25 318 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 438 381 человек;
выздоровели - 2 946 032 человека;
летальных случаев – 85 975;
проведено ПЦР-тестирований – 15 869 089.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек. В общей сложности проведены 24 514 289 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Ну почему вы такие тупые? Неужели трудно действительно посмотреть на другие страны? В той же Италии с Испанией и Португалией питание уж здоровее некуда, продолжительность жизни очень велика, но пришёл ковид и покосил море людей, причём далеко не только стариков. До задницы ваше здоровое питание против вирусных инфекций. На данный момент единственная работающая сдерживающая мера это вакцинация.
У дураков всегда в их бедах виноват кто-то другой - соседи, рептилоиды, жыдомосоны, секты опус дей, мировое правительство и тд.
Ну и как Вы полагаете, в Индии суровые зимы? А почему там были две вспышки и обе летом?
Меня терзают смутные сомнения...(с)
В цих обставинах 98% антиваксерів добровільно приймуть рішення вакцинуватись і проблема зникне .
Решту 2% - випиляє сама природа .
І пенсія - тільки по пред'явленню ковід сертифікату . Це теж не завадить .
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/09/29/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
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рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами, інші суспільні відносини
https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B