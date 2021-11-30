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В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 10 554 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 30 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 11 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19!"

За сутки 29 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 зафиксированы 10 554 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197);

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 226 059 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 71 124 человека, полностью иммунизированы – 154 935 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 госпитализированы - 1749 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 летальных случаев – 561;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 выздоровели - 25 318 человек.

Также читайте: Лица, находившиеся в странах, где обнаружен штамм "Омикрон", должны пройти самоизоляцию после возвращения в Украину, - Минздрав

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 заболели – 3 438 381 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 946 032 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 летальных случаев – 85 975;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 869 089.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек. В общей сложности проведены 24 514 289 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели 13

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Топ комментарии
+6
Странно не находите, каждый день ваши гуру ляшко и кузя рапортуют о победах, о новых и новых сотнях тысячах привитых..... а люди как болели так и болеют, даже упоротые давно поняли что сама вакцина до заднего места, статистику заболеваемости она никоим образом не регулирует, и обращать на это внимание не стоит. Смертность вот главный показатель, а она будет высокая в стране в которой 30 лет не пропагандировался здоровый образ жизни, где главный источник пищи углеводы и о нормальном питании 70% не знает, где потребление дешманского пойла зашкаливает , где смертность онкологии,крови и дыхательных растет из года в год,где на медицину выделяют меньше чем на наших "слуурода". И нехрен сравнивать нашу страну с европейскими, нам до ближайшей польши по потреблению банальной рыбы и фруктов лет 50 на коленях ползти.
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30.11.2021 09:19
+5
Странно, а где этот вакцанутый Валера Греф(латиницей) пропал?
Меня терзают смутные сомнения...(с)
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30.11.2021 08:44
+5
Что бы было здоровое питание, должны быть здоровые зарплаты. А так кроме как на капусту у людей нет денег, а пойло - антидепрессант.
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30.11.2021 09:33
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Правила форума Совет форумчан
Опять украинцы жизнями оплатили налог на антиваксерство.
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30.11.2021 08:31 Ответить
За тупу бездіяльну лузерську владу.
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30.11.2021 08:45 Ответить
Которая не пустила тебя вакцинироваться? Ай-яй-яй.
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30.11.2021 09:46 Ответить
Я вакцинований. А шо?
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30.11.2021 19:52 Ответить
Вакцину вам забезпечили і ви свідомо штрикнулися ? Що ще повинна була влада зробити ? Поділіться своїми пропозиціями.
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30.11.2021 20:20 Ответить
Странно не находите, каждый день ваши гуру ляшко и кузя рапортуют о победах, о новых и новых сотнях тысячах привитых..... а люди как болели так и болеют, даже упоротые давно поняли что сама вакцина до заднего места, статистику заболеваемости она никоим образом не регулирует, и обращать на это внимание не стоит. Смертность вот главный показатель, а она будет высокая в стране в которой 30 лет не пропагандировался здоровый образ жизни, где главный источник пищи углеводы и о нормальном питании 70% не знает, где потребление дешманского пойла зашкаливает , где смертность онкологии,крови и дыхательных растет из года в год,где на медицину выделяют меньше чем на наших "слуурода". И нехрен сравнивать нашу страну с европейскими, нам до ближайшей польши по потреблению банальной рыбы и фруктов лет 50 на коленях ползти.
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30.11.2021 09:19 Ответить
Что бы было здоровое питание, должны быть здоровые зарплаты. А так кроме как на капусту у людей нет денег, а пойло - антидепрессант.
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30.11.2021 09:33 Ответить
> "а она будет высокая в стране в которой 30 лет не пропагандировался здоровый образ жизни"

Ну почему вы такие тупые? Неужели трудно действительно посмотреть на другие страны? В той же Италии с Испанией и Португалией питание уж здоровее некуда, продолжительность жизни очень велика, но пришёл ковид и покосил море людей, причём далеко не только стариков. До задницы ваше здоровое питание против вирусных инфекций. На данный момент единственная работающая сдерживающая мера это вакцинация.
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30.11.2021 10:44 Ответить
Сдерживающая что?? заболевание или смертность???? Как хорошо что есть такие умные как вы, жопу под новый бустер подготовили ?
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30.11.2021 11:23 Ответить
Заболевамость и, в большей степени, смертность. Да, руку подготовили (жопа это твой вариант), никто не хочет болеть этой гадостью.
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30.11.2021 11:39 Ответить
Ваш бред все меньше и меньше читают, с каждойуколотой сотней тысяч ляшка - в вашу теорию верит только дурень.Уже упоротым ваксерам видно - вакцина никоим образом на кол-во заболеваний особо не влияет ибо болеют ВСЕ ,и уколотые и не уколотые. Смертность главный показатель, а он в нищей стране высок именно из за УРОВНЯ жизни и медицины вцелом. Даже если проколят ВСЕХ - умирать у нас будет в РАЗЫ больше чем в европейских странах, и это в принципе ВСЕХ наших "партнеров" устраивает.
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30.11.2021 11:16 Ответить
Если бы Вы были правы, то в Ураине и от обычного гриппа больше умирало бы, чем в Европе или США (в пересчете на 100 тыс населения). Но этого и близко не было. Что, заболевшие гриппом питаются лучше, чем заболевшие ковидом?
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30.11.2021 11:21 Ответить
В Украине
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30.11.2021 14:58 Ответить
> "Даже если проколят ВСЕХ - умирать у нас будет в РАЗЫ больше чем в европейских странах, и это в принципе ВСЕХ наших "партнеров" устраивает. "

У дураков всегда в их бедах виноват кто-то другой - соседи, рептилоиды, жыдомосоны, секты опус дей, мировое правительство и тд.
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30.11.2021 11:42 Ответить
3 месяца - это 90 дней. 90 на сто тысяч, как ты говоришь, это 9 млн. И я должен слушать клоунов-вакцинаторов, которые даже считать не умеют?
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30.11.2021 11:52 Ответить
Спасибо за замечание. Да тут я дал маху. На работе коллеги отвлекают, а я не Юлий Цезарь. Пост с ошибкой удалил.
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30.11.2021 12:00 Ответить
уколотые умирают а виноваты не вакцинированные
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30.11.2021 09:51 Ответить
Умирают купившие сертификаты. В Украине мизерный процент вакцинированных, он в принципе не может сдержать распространение инфекции, но привитые хотя бы для себя уменьшают вероятность полежать под кислородом (или в ящике).
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30.11.2021 11:43 Ответить
На сколько уменьшают вероятность? На полпроцента?)))
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30.11.2021 11:54 Ответить
Для тебя на ноль, ватан.
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30.11.2021 11:57 Ответить
Хоть вакцинируйся, хоть не вакцинируйся, умирают в основном в подавляющем большинстве старые слабые люди с кучей хронических заболеваний. Хоть вакцинированные, хоть не вакцинированные. Омельченко не даст соврать.
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30.11.2021 12:39 Ответить
Нет, не в подавлящейм большинстве. Кроме того, помоложе хоть и мрут меньше, но в больницах лежат на ура, создавая огромный поток больных и так или иначе подрывая своё здоровье. Ну ты больше скобочек ставь, ватан. Известно, что скобочки защищают тебя и твою родню от короны.
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30.11.2021 13:08 Ответить
Посмотри по данным Израиля.
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30.11.2021 12:12 Ответить
В Израиле вечное лето. В Украине летом почти никто не болел
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30.11.2021 12:32 Ответить
Продолжайте мысль - летом ковидом не болеют, в Израиле вечное лето, значит в Израиле всегда должна быть низкая заболеваемость ковидом даже без прививок. А а реале - в Израиле есть вспышки и последняя началась в середине лета.
Ну и как Вы полагаете, в Индии суровые зимы? А почему там были две вспышки и обе летом?
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30.11.2021 13:23 Ответить
плато пішло уверх
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30.11.2021 08:44 Ответить
Странно, а где этот вакцанутый Валера Греф(латиницей) пропал?
Меня терзают смутные сомнения...(с)
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30.11.2021 08:44 Ответить
Ему не до форума сейчас - он решает, как успеть уколоться до конца года 48 раз от ужасного омикрона!
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30.11.2021 09:00 Ответить
як де. Тут же Бодя Резвий є. він і є заміною, поки той акаунт забувається )))
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30.11.2021 11:20 Ответить
Ще одного діяча не видно: викликався тут могили копати "ізгоям".
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30.11.2021 14:36 Ответить
Тут Бубону в кріслі б всидіти, кругом заколотники а тут якийсь ковід, хворі, мертві...
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30.11.2021 08:47 Ответить
Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська область та місто Київ вже давно відповідають жовтій зоні але їх не переводять до жовтої зони
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30.11.2021 10:10 Ответить
Не завадив би закон , який би накладав величезні штрафи за кожного невакцинованого працівника на тих працедавців , які забезпечують роботою невакцинованих . + заморожування рахунків таких фірм і підприємств на час усунення недоліку (звільнення або вакцинація) . Те ж саме і з обслуговуванням не вакцинованих клієнтів . Будь які послуги , включаючи медичні , для невакцинованих мають стати недоступними .
В цих обставинах 98% антиваксерів добровільно приймуть рішення вакцинуватись і проблема зникне .
Решту 2% - випиляє сама природа .
І пенсія - тільки по пред'явленню ковід сертифікату . Це теж не завадить .
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30.11.2021 13:45 Ответить
Правильно, давай коллапс в экономике страны!!! При нынешнем "сдыхающем" уровне мы приведем к закрытию ещё большего количества предприятий, организаций и повышению уровня безработицы (читайте - росту криминала). Поверьте, люди, массово оставшиеся без средств к существованию, не будут просто сидеть дома и смотреть в окно - они пойдут грабить других граждан, магазины, учреждения и т.д. Посмотрите хоть на тех же ромов - их сильно государство заставило выполнять социальные нормы (работать, платить налоги, платить за ту же медицину, комуслуги)? И сильно ли они интересны правоохранительным органам, которые даже не реагируют на вызовы в подобные районы. Для примера: в нашем городе после введения обязательного наличия вакцинации у водителей общественного транспорта около трети маршрутов за день! перестала работать. И это при более чем полумиллионном населении. Есть районы, с которых выехать не имея собственного транспорта невозможно. А остальным нужно также на работу, детей в школы, садики и т.д. Это не решает, а усугубляет обстановку.
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30.11.2021 16:18 Ответить
Гайки можна закручувати поступово . Чим більше людей вакцинувалося , тим більше обмежень для невакцинованих . Щоб не обвалювати економіку . Так нормально ?
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30.11.2021 21:55 Ответить
Та вже не соромся .Краще тих невакцинованих одразу в газенваген відправляти .Чого там церемонитися ...
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30.11.2021 20:36 Ответить
В середньовіччі тим хто розносив заразу , не дозволяли жити з людьми . Або взагалі забивали камінням , якщо вони пхалися в місто . Але ми толерантні , тому достатньо поступово просто зробити медицину , транспорт і фінанси недоступними для не вакцинованих .
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30.11.2021 22:04 Ответить
Минздрав официально признал, что обязательная вакцинация не влияет на улучшение здоровья населения

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2021/09/29/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf

Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення
захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави;
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних
громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я,
покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп;
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів,
рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами, інші суспільні відносини
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01.12.2021 00:08 Ответить
Документ предоставил этот адвокат

https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B
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01.12.2021 00:18 Ответить
 
 