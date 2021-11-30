Мощные шквалы в оккупированном Крыму: без света остались более 50 тыс. человек, есть травмированные

Вечером 29 ноября без света в оккупированном Крыму остались от 37 до 56 тысяч человек.

Об этом сообщают СМИ оккупантов и местные жители, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Сильные шквалы привели к перебоям с электричеством. Оккупанты сообщили, что больше всего пострадал город Симферополь, а также Симферопольский район. О проблемах с электроснабжением сообщили и в Алуштинском и Бахчисарайском районах.

Ближе к вечеру порывы ветра относительно утихли, но усилился дождь. Из-за непогоды на полуострове попадали многие конструкции и деревья, некоторые – на припаркованные рядом автомобили. По словам очевидцев, одно из деревьев свалилось на "дом Черчилля" в оккупированной Ялте.

По данным российских журналистов, шесть человек на Крымском полуострове получили травмы из-за сильного ветра, в том числе четверо из них получили травмы в Ялте.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали 29 и 30 ноября в Крыму сильные порывы ветра до 35 м/с вместе с сильным дождем и снегом.

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