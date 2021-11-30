РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53877 посетителей онлайн
Новости Происшествия
5039 31
Крым (10842) непогода (473)

Мощные шквалы в оккупированном Крыму: без света остались более 50 тыс. человек, есть травмированные

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мощные шквалы в оккупированном Крыму: без света остались более 50 тыс. человек, есть травмированные

Вечером 29 ноября без света в оккупированном Крыму остались от 37 до 56 тысяч человек.

Об этом сообщают СМИ оккупантов и местные жители, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Сильные шквалы привели к перебоям с электричеством. Оккупанты сообщили, что больше всего пострадал город Симферополь, а также Симферопольский район. О проблемах с электроснабжением сообщили и в Алуштинском и Бахчисарайском районах.

Ближе к вечеру порывы ветра относительно утихли, но усилился дождь. Из-за непогоды на полуострове попадали многие конструкции и деревья, некоторые – на припаркованные рядом автомобили. По словам очевидцев, одно из деревьев свалилось на "дом Черчилля" в оккупированной Ялте.

По данным российских журналистов, шесть человек на Крымском полуострове получили травмы из-за сильного ветра, в том числе четверо из них получили травмы в Ялте.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали 29 и 30 ноября в Крыму сильные порывы ветра до 35 м/с вместе с сильным дождем и снегом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 179 населенных пунктов в 8 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+12
Нас рать
показать весь комментарий
30.11.2021 08:23
+7
Как то пох
показать весь комментарий
30.11.2021 08:22
+4
Видать и мост "шатает" в Керченском проливе.
показать весь комментарий
30.11.2021 08:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как то пох
показать весь комментарий
30.11.2021 08:22 Ответить
Нас рать
показать весь комментарий
30.11.2021 08:23 Ответить
Шо, ядерные бомбы в мясорубку, а на выходе электричество?
показать весь комментарий
30.11.2021 08:27 Ответить
Наклеили на китайских турбинах siэmэns...
Шо, там уже воды вдосталь не надо электрика на опреснители?
показать весь комментарий
30.11.2021 08:44 Ответить
Видать и мост "шатает" в Керченском проливе.
показать весь комментарий
30.11.2021 08:25 Ответить
О, дык синоптики могут наванговать для нас уверенность в завтрашнем дне, насчет порывов ветра возле моста.
показать весь комментарий
30.11.2021 08:35 Ответить
"Денег нет, но вы держитесь"
показать весь комментарий
30.11.2021 08:29 Ответить
Зашумело море, взволновалось...
показать весь комментарий
30.11.2021 08:38 Ответить
а камни с неба были?
показать весь комментарий
30.11.2021 08:57 Ответить
Были, ещё в 14 году.
показать весь комментарий
30.11.2021 08:59 Ответить
Еще нет.. но скоро прибудут
показать весь комментарий
01.03.2022 04:58 Ответить
50 тыс. - это один спальный микрорайон, не смешите, эта новость не достойна внимания)
показать весь комментарий
30.11.2021 08:59 Ответить
Нащо їм світло
коли в них )(уйло є
показать весь комментарий
30.11.2021 09:14 Ответить
Це був тільки початок - основне за прогнозами очікується сьогодні
показать весь комментарий
30.11.2021 09:32 Ответить
Восстановление потянет средства из бюджета агрессора, а не нашего - это же вроде +. Компенсации, лечения все бьет по агрессору.
показать весь комментарий
30.11.2021 09:32 Ответить
да в турции еще хуже, да что там турция харьков сдувает.
показать весь комментарий
30.11.2021 13:58 Ответить
Это же другое
показать весь комментарий
30.11.2021 14:02 Ответить
"шість людей у Кримському півострові отримали травми через сильний вітер"

це взагалі якою мовою?
показать весь комментарий
30.11.2021 09:35 Ответить
немного фото

показать весь комментарий
30.11.2021 09:43 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 09:43 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 09:44 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 09:45 Ответить
Надеюсь, что большинство из них голосовало на рехремендуме 16 марта 2014 года со словами "путя - введи"!
показать весь комментарий
30.11.2021 10:10 Ответить
Надеюсь с камнями?
показать весь комментарий
30.11.2021 10:24 Ответить
Это еще не все...ожидаем 15.00 и жмем ссылку
показать весь комментарий
30.11.2021 10:28 Ответить
пусть сидят без света русские фашисты.. СКОЛЬКО ЭТИ ТВАРИ ПРОЛИЛИ КРОВИ . И ОТНЯЛИ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ.. ИХ НЕ БЕЗ СВЕТА НАДО ОСТАВИТЬ А БЕЗ ГОЛОВЫ..
показать весь комментарий
01.03.2022 04:56 Ответить
 
 