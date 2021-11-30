Украина - четвертая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на утро 30 ноября в мире зарегистрировали 465 398 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5703 человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 262 457 910 случаев инфицирования, из них 465 398 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 225 521 человек, из них 5703 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 237 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 14-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 2-ю в Европе.
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зафіксовано 10 554 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 846, медпрацівників - 197);
226 059 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані - 154 935 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 1 749 осіб;
летальних випадків - 561; Джерело: https://censor.net/ua/n3302365
Червень 2021: Україна щоденно ~53 померлих, Мордовія ~440
Липень 2021: Україна щоденно ~16 померлих, Мордовія ~720
Серпень 2021: Україна щоденно ~29 померлих, Мордовія ~751
Вересень 2021: Україна щоденно ~80 померлих, Мордовія ~757
Жовтень 2021: Україна щоденно ~360 померлих, Мордовія ~960
Листопад 2021: Україна щоденно ~560 померлих, Мордовія ~1153
При цьому очевидні маніпуляції в них зі статистикою так що скоріш за все справжня ситуація там ще гірша