РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53877 посетителей онлайн
Новости Общество
3773 13
статистика (2052) коронавирус (16340)

Украина - четвертая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина - четвертая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 30 ноября в мире зарегистрировали 465 398 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5703 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 262 457 910 случаев инфицирования, из них 465 398 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 225 521 человек, из них 5703 за минувшие сутки.

Украина - четвертая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 237 млн ​​человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умер 561 человек, зафиксированы 10 554 новых случая заражения, 25 318 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - четвертая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 14-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 2-ю в Европе.

Украина - четвертая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - четвертая в мире и третья в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+1
Ну почему,как какое то ховно,Украина всегда в первых рядах?
показать весь комментарий
30.11.2021 08:46
+1
А администрация цензора проболжает блокировать всех кто косо взглянет на вакцинацию, даже малейшая критика карается баном, и чем вы лучше забила?
показать весь комментарий
30.11.2021 09:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну почему,как какое то ховно,Украина всегда в первых рядах?
показать весь комментарий
30.11.2021 08:46 Ответить
мабуть тому шо власть го вно
показать весь комментарий
30.11.2021 10:04 Ответить
мы прокляты
показать весь комментарий
30.11.2021 22:00 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 08:46 Ответить
Дякуючи угорцям ми спустилися на 1 сходинку вниз.
показать весь комментарий
30.11.2021 08:58 Ответить
За добу 29 листопада в Україні:

зафіксовано 10 554 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 846, медпрацівників - 197);

226 059 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані - 154 935 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 1 749 осіб;

летальних випадків - 561; Джерело: https://censor.net/ua/n3302365
показать весь комментарий
30.11.2021 09:35 Ответить
Все таки як захочемо, то зможемо.Тепер залишилось вийти на цей рівень за добробутом громадян.
показать весь комментарий
30.11.2021 09:10 Ответить
Але треба зауважити, що в нас ситуація трохи краща за мордовію, яка розповсюджує антивакцінаторські тези по всьому світу:

Червень 2021: Україна щоденно ~53 померлих, Мордовія ~440
Липень 2021: Україна щоденно ~16 померлих, Мордовія ~720
Серпень 2021: Україна щоденно ~29 померлих, Мордовія ~751
Вересень 2021: Україна щоденно ~80 померлих, Мордовія ~757
Жовтень 2021: Україна щоденно ~360 померлих, Мордовія ~960
Листопад 2021: Україна щоденно ~560 померлих, Мордовія ~1153

При цьому очевидні маніпуляції в них зі статистикою так що скоріш за все справжня ситуація там ще гірша
показать весь комментарий
30.11.2021 09:29 Ответить
так і населення у них в 3,5 рази більше.
показать весь комментарий
30.11.2021 12:49 Ответить
і що з того? У них і статистика в 2 рази більш брехлива хоча самі росіяни вважають що рази у 3-4
показать весь комментарий
30.11.2021 13:21 Ответить
точно така як і у нас.
показать весь комментарий
30.11.2021 14:07 Ответить
як раз навпаки. В нас завищують показники (бо лікарям доплачують за ковід) а на расіє - навпаки, занижають. У них надлишкова смертність збільшилася у 2 раза по відношенню до офіційної статистики смертності від ковіду. Постає питання - а звідки ще стільки ж взялося?
показать весь комментарий
01.12.2021 12:51 Ответить
А администрация цензора проболжает блокировать всех кто косо взглянет на вакцинацию, даже малейшая критика карается баном, и чем вы лучше забила?
показать весь комментарий
30.11.2021 09:36 Ответить
 
 