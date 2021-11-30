Пентагон о совместных военных учениях Беларуси и РФ: Следует избегать напряжения и дестабилизации

США призвали Россию и Беларусь не усиливать напряжение и избегать дестабилизации. Это произошло на фоне заявлений о планах проведения новых совместных российско-белорусских военных учений.

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны США Джон Кирби, комментируя заявление Минска о новых военных маневрах с РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не хотим видеть действий, которые были бы без причин агрессивными или дестабилизационными в без того напряженной ситуации", - отметил он.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря войска Беларуси начнут активно заниматься боевой подготовкой.

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