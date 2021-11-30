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Пентагон о совместных военных учениях Беларуси и РФ: Следует избегать напряжения и дестабилизации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пентагон о совместных военных учениях Беларуси и РФ: Следует избегать напряжения и дестабилизации

США призвали Россию и Беларусь не усиливать напряжение и избегать дестабилизации. Это произошло на фоне заявлений о планах проведения новых совместных российско-белорусских военных учений.

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны США Джон Кирби, комментируя заявление Минска о новых военных маневрах с РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не хотим видеть действий, которые были бы без причин агрессивными или дестабилизационными в без того напряженной ситуации", - отметил он.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря войска Беларуси начнут активно заниматься боевой подготовкой.

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Автор: Наталя Джума
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После встречи найдена и пуйла в заголовок можно будет добавить Украине
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30.11.2021 09:16 Ответить
Немає в білорусі вже спільних навчань, там проводять навчання мокшанські шамани, а бульбаші будуть тільки голувати мокшанську армію і виступати попереду, як гарматне м'ясо. Диктатор Лукашенко для того, щоб залишитися у кріслі продав цілу націю мокшам. Такі вони "хазяйствєнніки".
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30.11.2021 09:35 Ответить
Несерьёзное заявление. Нет обеспокоенности.
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30.11.2021 09:45 Ответить
Починати військові навчання на бєлоруських територіях, які могли б перейти у військове вторгнення в Україну, для Мінська вкрай нерозумно. Адже розгорнуті бойові дії накриють і Бєларусь, там де будуть розміщені резерви та звідки буде вестись наступ. Невже Лукашенко разом з Путіним остаточно втрачають розум?
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30.11.2021 09:59 Ответить
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30.11.2021 10:32 Ответить
 
 