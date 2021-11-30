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Новости За рубежом
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Республиканцы из-за "Северного потока-2" заблокировали ускоренное принятие оборонного бюджета США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Республиканцы из-за

Республиканцы в Сенате США заблокировали ускоренное принятие оборонного бюджета из-за необходимости детального обсуждения поправок, в частности по "Северному потоку-2".

Сенат проголосовал 45 против 51 за начало сворачивания дебатов по Закону об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), который определяет уровень расходов и политику Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Чтобы принять документ по ускоренной процедуре, необходимы были 60 голосов из 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск армии РФ, - Пентагон

Неудача в голосовании произошла из-за отказа демократов включить в пакет поправок в законопроект предложенные республиканцами изменения.

Поправки включают в себя предложение о санкциях, связанных с газопроводом "Северный поток-2", которое поддерживают сенаторы Республиканской партии Джеймс Риш и Тед Круз. Принятый Палатой представителей законопроект об обороне включал санкции, связанные с "Северным потоком-2".

"Лидер демократов, похоже, хочет поставить национальную безопасность на последнее место", – сказал лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Кроме газопровода, республиканцы хотят голосовать за поправки по поддержке Украины и Китаю.

Представитель Белого дома сообщил The Hill, что администрация работает с законодателями "над законодательным пакетом санкций в случае дальнейшего вторжения России в Украину" с целью наложить на Россию максимальные наказания.

"Мы видим, что некоторые члены Конгресса отмечают санкции, которые на самом деле не сдерживают Россию, но угрожают трансатлантическому единству, чтобы набрать политические очки у себя дома – и таким образом задерживают критическое финансирование национальной безопасности по ряду не связанных вопросов. Это бессмысленно", – добавил чиновник.

Также читайте: Администрация Байдена блокирует ужесточение санкций в отношении "Северного потока-2", - The Hill

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год в сентябре этого года. В начале октября документ поступил на рассмотрение Сената США. Для утверждения законопроекта, он должен быть принят в обеих палатах Конгресса США, после чего обе редакции должны пройти процесс согласования и поданы на подпись президенту США.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Це те, що відсутнє в Україні. Баланс. Розподіл влади на гілки - важлива й необхідна умова формування правової, соціальної держави, її основоположний принцип. Цей принцип справедливо належить до основних досягнень світової цивілізації і загально - людської культури. Соціальна цінність розподілу влади полягає у тому, що він покликаний запобігти можливості зосередження повноти влади в руках якої-небудь гілки влади чи державного органу. Тому його справедливо вважають важливою гарантією політичної свободи особистості. "Прокурор- мій. Сто відсотків!" Кожен повинен займатися обовязками, визначеними посадовою інструкцією. Для влади ст. 22 Конституції. Зміни в Україні починати із закону "Про імпічмент" Закон повинен бути реальним, а не захищати президента від відповідальності. Є закон стосовно державної мови, виконувати закон зобовязані всі. І Мураєви, Рабіновичі, і Бойки, і Бужанські. Не виконують, відповідальність. Це питання безпеки. Тому переконаний, заборонити партії, які експлуатують гасло : Какая разница"
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30.11.2021 09:43
+5
Байден был вице- президентом при Обаме с 2009 по 2017 годы.
Обама и Байден отменили санкции против России после вторжения в Грузию и оккупации части ее территории.
В 2009 году Обама-Байден отменив санкции, объявили о Перезагрузке. В результате на Россию пролился дождь из триллионов долларов. Был с помпой открыт Северный поток.
Агрессор был "наказан" по полной. Грузия лишилась части территории.
Эта же администрация США фактически бездействовала когда оккупировали Крым и Донбасс.
Рос СМИ регулярно выходят с заголовками "Когда состоится Перезагрузка 2"?
Как бы намекают...
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30.11.2021 09:55
+1
"как бы" -- нащо Ви брешете?
Я не ставлю під сумнів, чи брешете, чи ні -- я питаю -- нащо?
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30.11.2021 10:00
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Це те, що відсутнє в Україні. Баланс. Розподіл влади на гілки - важлива й необхідна умова формування правової, соціальної держави, її основоположний принцип. Цей принцип справедливо належить до основних досягнень світової цивілізації і загально - людської культури. Соціальна цінність розподілу влади полягає у тому, що він покликаний запобігти можливості зосередження повноти влади в руках якої-небудь гілки влади чи державного органу. Тому його справедливо вважають важливою гарантією політичної свободи особистості. "Прокурор- мій. Сто відсотків!" Кожен повинен займатися обовязками, визначеними посадовою інструкцією. Для влади ст. 22 Конституції. Зміни в Україні починати із закону "Про імпічмент" Закон повинен бути реальним, а не захищати президента від відповідальності. Є закон стосовно державної мови, виконувати закон зобовязані всі. І Мураєви, Рабіновичі, і Бойки, і Бужанські. Не виконують, відповідальність. Це питання безпеки. Тому переконаний, заборонити партії, які експлуатують гасло : Какая разница"
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30.11.2021 09:43 Ответить
Яка гра від республіканців, типу додаткові санкції, але тоді треба буде переголосовувати все наново в Палаті, а от окрема проголосувати правки потім -- не можна. От й цікаво виходить, ніби то й за посилення санкцій проти ПП-2, але за фактом самі санкції пригальмували. Але, вже як є -- зараз будуть знову консультації.
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30.11.2021 09:50 Ответить
а навіщо тоді байден викинув із проекту ті санкції? щоб республіканці йому у штани насрали? і хто буде потім, колись за ті санкції із демів голосувати?
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30.11.2021 12:37 Ответить
як показує вже історія, Байден нічого не викидав, й демократи (та республіканці) збираються за них голосувати
А от республіканці зараз починають вигадувати цікаві історії про те, які вони герої й дуже сильно боряться за санкції проти ПП-2, вважаю, ми їх ще кілька нових почуємо скоро.
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21.12.2021 10:32 Ответить
Байден был вице- президентом при Обаме с 2009 по 2017 годы.
Обама и Байден отменили санкции против России после вторжения в Грузию и оккупации части ее территории.
В 2009 году Обама-Байден отменив санкции, объявили о Перезагрузке. В результате на Россию пролился дождь из триллионов долларов. Был с помпой открыт Северный поток.
Агрессор был "наказан" по полной. Грузия лишилась части территории.
Эта же администрация США фактически бездействовала когда оккупировали Крым и Донбасс.
Рос СМИ регулярно выходят с заголовками "Когда состоится Перезагрузка 2"?
Как бы намекают...
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30.11.2021 09:55 Ответить
"как бы" -- нащо Ви брешете?
Я не ставлю під сумнів, чи брешете, чи ні -- я питаю -- нащо?
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30.11.2021 10:00 Ответить
отак він Вам і скаже
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30.11.2021 11:26 Ответить
Гугл вам в помощь
Байден был вице-президентом? Был
В 2009 были отменены санкции за Грузию? Были
Была ли объявлена Перезагрузка? Была
Открывали ли после этого Северный поток? Да. Смотрите видео на ютубе кто с улыбками на лицах крутил символический вентиль.
Инвнестировали после этого в российскую экономику триллионы долларов? Да - статистика в гугле открыта
Что крлме обеспокоеннлсти выражали США в момент оккупацмм части Украины? А может быть США приняли участие в Минских договоренностях?
Забейте в гугл слова перезагрузка и сами увидите заголовки сми с датами
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30.11.2021 12:09 Ответить
на слово "перезагрузка" гугл видає все що завгодно, тільки не перелічені вами речі. Ссилочки можна було і покидати заради аргументованості.
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30.11.2021 16:45 Ответить
Я же не знал, что вы настолько..
Для особо обдарёных: вставьте в поиск перезагрузка 2009, перезагрузка сша россия
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30.11.2021 16:55 Ответить
Закоханий в них?
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30.11.2021 12:08 Ответить
Да, Обама и Байден те еще уроды. Им лишь бы перезагрузку делать, чем Путин и пользуется. Будет еще одна перезагрузка, потеряем пол страны. Зачем Путину отступать, когда никакой реакции кроме словоблудия и озабоченностей нет?
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30.11.2021 12:52 Ответить
 
 