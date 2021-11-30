Республиканцы из-за "Северного потока-2" заблокировали ускоренное принятие оборонного бюджета США
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Республиканцы в Сенате США заблокировали ускоренное принятие оборонного бюджета из-за необходимости детального обсуждения поправок, в частности по "Северному потоку-2".
Сенат проголосовал 45 против 51 за начало сворачивания дебатов по Закону об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), который определяет уровень расходов и политику Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Чтобы принять документ по ускоренной процедуре, необходимы были 60 голосов из 100.
Неудача в голосовании произошла из-за отказа демократов включить в пакет поправок в законопроект предложенные республиканцами изменения.
Поправки включают в себя предложение о санкциях, связанных с газопроводом "Северный поток-2", которое поддерживают сенаторы Республиканской партии Джеймс Риш и Тед Круз. Принятый Палатой представителей законопроект об обороне включал санкции, связанные с "Северным потоком-2".
"Лидер демократов, похоже, хочет поставить национальную безопасность на последнее место", – сказал лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.
Кроме газопровода, республиканцы хотят голосовать за поправки по поддержке Украины и Китаю.
Представитель Белого дома сообщил The Hill, что администрация работает с законодателями "над законодательным пакетом санкций в случае дальнейшего вторжения России в Украину" с целью наложить на Россию максимальные наказания.
"Мы видим, что некоторые члены Конгресса отмечают санкции, которые на самом деле не сдерживают Россию, но угрожают трансатлантическому единству, чтобы набрать политические очки у себя дома – и таким образом задерживают критическое финансирование национальной безопасности по ряду не связанных вопросов. Это бессмысленно", – добавил чиновник.
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год в сентябре этого года. В начале октября документ поступил на рассмотрение Сената США. Для утверждения законопроекта, он должен быть принят в обеих палатах Конгресса США, после чего обе редакции должны пройти процесс согласования и поданы на подпись президенту США.
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А от республіканці зараз починають вигадувати цікаві історії про те, які вони герої й дуже сильно боряться за санкції проти ПП-2, вважаю, ми їх ще кілька нових почуємо скоро.
Обама и Байден отменили санкции против России после вторжения в Грузию и оккупации части ее территории.
В 2009 году Обама-Байден отменив санкции, объявили о Перезагрузке. В результате на Россию пролился дождь из триллионов долларов. Был с помпой открыт Северный поток.
Агрессор был "наказан" по полной. Грузия лишилась части территории.
Эта же администрация США фактически бездействовала когда оккупировали Крым и Донбасс.
Рос СМИ регулярно выходят с заголовками "Когда состоится Перезагрузка 2"?
Как бы намекают...
Я не ставлю під сумнів, чи брешете, чи ні -- я питаю -- нащо?
Байден был вице-президентом? Был
В 2009 были отменены санкции за Грузию? Были
Была ли объявлена Перезагрузка? Была
Открывали ли после этого Северный поток? Да. Смотрите видео на ютубе кто с улыбками на лицах крутил символический вентиль.
Инвнестировали после этого в российскую экономику триллионы долларов? Да - статистика в гугле открыта
Что крлме обеспокоеннлсти выражали США в момент оккупацмм части Украины? А может быть США приняли участие в Минских договоренностях?
Забейте в гугл слова перезагрузка и сами увидите заголовки сми с датами
Для особо обдарёных: вставьте в поиск перезагрузка 2009, перезагрузка сша россия