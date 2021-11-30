Новый ковид-штамм "Омикрон": в Британии планируют ревакцинировать всех взрослых через 3 месяца после второй прививки
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Советники правительства Британии по вакцинации заявили, что нужно повторно вакцинировать против коронавируса всех взрослых и сократить перерыв между дозами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет ВВС.
Отмечается, что пока бустерную дозу советуют делать через 6 месяцев после второй прививки. Впрочем, в Британии убеждены, что этот промежуток стоит сократить до 3 месяцев.
Детей в возрасте от 12 до 15 лет также советуют пригласить на вторую дозу через 3 месяца после первой.
Кроме этого, как отметили в правительстве, ревакцинацию следует предложить всем людям старше 18 лет, а не только группе риска. Все это ради того, чтобы помочь остановить потенциальную волну, вызванную новым штаммом Омикрон.
"С любой вакциной во время пандемии мы получаем наибольшую пользу для отдельных людей и общества. Мы хотим обеспечить бустерные дозы достаточно рано, чтобы подготовиться к любой возможной волне", - заявил профессор Вэй Шен Лим.
Отметим, в Британии обнаружили случаи заражения новым ковид-штаммом "Омикрон". Агентство здравоохранения страны сообщило, что последние два случая связаны с путешествиями в ЮАР.
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Действующие вакцины бессильны перед омикроном - Financial Times
Стефан Бансель полагает, что существующие вакцины точно не будут столь же эффективными против «омикрона», как против предыдущих штаммов.
Эффективность существующих вакцин практически нулевая..., все люди которые приехали с ЮАР в ЕС были привиты, но в самом ЮАР подтверждают, что болезнь протекает в легкой форме госпитализации не требует... из чего следует, что если эта мутация вытеснит все остальные единственные, кто пострадают, то это производители вакцин.
Правительство Австрии рассматривает законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса, который за отказ от прививок предусматривает огромный штраф или тюремный срок. Об этом в понедельник, 29 ноября, информировала газета Die Presse.
Согласно документу, с февраля 2022 года все проживающие в Австрии лица должны сделать две прививки от коронавируса в обязательном порядке. В случае отказа штраф будет составлять 3,6 тысячи либо 7,2 тысячи евро - для тех граждан, которые проигнорируют уведомление властей дважды.
Если человек не может или не хочет оплачивать штраф, он на четыре месяца отправится в тюрьму.
От инъекций планируют освободить людей с противопоказаниями к прививкам, беременных и подростков до 12 лет.
Издание указывает, что законопроект будет представлен на следующей неделе. Для вступления в силу его должны поддержать обе палаты парламента Австрии.
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/