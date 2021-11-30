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Новый ковид-штамм "Омикрон": в Британии планируют ревакцинировать всех взрослых через 3 месяца после второй прививки

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Новый ковид-штамм

Советники правительства Британии по вакцинации заявили, что нужно повторно вакцинировать против коронавируса всех взрослых и сократить перерыв между дозами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет ВВС.

Отмечается, что пока бустерную дозу советуют делать через 6 месяцев после второй прививки. Впрочем, в Британии убеждены, что этот промежуток стоит сократить до 3 месяцев.

Детей в возрасте от 12 до 15 лет также советуют пригласить на вторую дозу через 3 месяца после первой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ предупреждает о высоком риске заражения штаммом "Омикрон"

Кроме этого, как отметили в правительстве, ревакцинацию следует предложить всем людям старше 18 лет, а не только группе риска. Все это ради того, чтобы помочь остановить потенциальную волну, вызванную новым штаммом Омикрон.

"С любой вакциной во время пандемии мы получаем наибольшую пользу для отдельных людей и общества. Мы хотим обеспечить бустерные дозы достаточно рано, чтобы подготовиться к любой возможной волне", - заявил профессор Вэй Шен Лим.

Отметим, в Британии обнаружили случаи заражения новым ковид-штаммом "Омикрон". Агентство здравоохранения страны сообщило, что последние два случая связаны с путешествиями в ЮАР.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Ну таки все идёт как и предполагалось - скоро каждый месяц по уколу. Цікаво поборники за здоровый укол также будут продолжать топить за ежемесячную вакцинацию или начнут требовать еженедельную ?
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30.11.2021 09:53
+5
информации пока ноль, но колоть уже обязательно. неважно, что и как, главное - уколоть, уколоть, пока стадо покорно.
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30.11.2021 10:05
+4
По ходу ктото заработает покруче чем газпром...нехиленько так стимулируется на уровне государств бизнес фармакологических корпораций...
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30.11.2021 09:59
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ужос
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30.11.2021 09:43 Ответить
Мы все умрем аааа
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30.11.2021 09:44 Ответить
Заявление главы Moderna

Действующие вакцины бессильны перед омикроном - Financial Times
Стефан Бансель полагает, что существующие вакцины точно не будут столь же эффективными против «омикрона», как против предыдущих штаммов.

Эффективность существующих вакцин практически нулевая..., все люди которые приехали с ЮАР в ЕС были привиты, но в самом ЮАР подтверждают, что болезнь протекает в легкой форме госпитализации не требует... из чего следует, что если эта мутация вытеснит все остальные единственные, кто пострадают, то это производители вакцин.
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30.11.2021 09:52 Ответить
Сейчас прервут сообщение с ЮАР, обвинят их в геноциде обезьян и через пару-тройку дней они подтвердят всё ,что озвучит всемирное общество захоронения
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30.11.2021 10:01 Ответить
Ну таки все идёт как и предполагалось - скоро каждый месяц по уколу. Цікаво поборники за здоровый укол также будут продолжать топить за ежемесячную вакцинацию или начнут требовать еженедельную ?
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30.11.2021 09:53 Ответить
лучше ежедневную - каждый день вмазаный и закладки искать не надо.
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30.11.2021 10:05 Ответить
Ну об этом бы у Грефа трижды уколотого спросить, пропал где-то
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30.11.2021 10:21 Ответить
По ходу ктото заработает покруче чем газпром...нехиленько так стимулируется на уровне государств бизнес фармакологических корпораций...
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30.11.2021 09:59 Ответить
Никто не станет гробить экономики только ради того , чтобы обеспечить фарму деньгами. Цель давно озвучена - переход в новую реальность где каждый должен быть оцифрован и по сути представлять собой код в сети который при плохом поведении ( с точки зрения управляющих) может быть вычеркнут простым нажатием клавиши-в магазин не пустят, в транспорт не пустят, карточки аннулируют, на собственность тоже вводят документы только цифровые . Чудный новый мир .
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30.11.2021 10:14 Ответить
Все эти бредни множатся на ноль простым фактом: все меры моментально ослаблялись и уходили на второй план, когда не было значительного роста случаев, а ситуация рассматривалась как нормально-спокойная. Если вдруг ковид уйдёт или найдут способ его быстро и просто лечить, то вакцинация тут же закончится, а с ней и все эти кода. Опять же, если бы люди сами сделали вакцину, без шапочек из фольги и рассказов про вышки 5G, то никакие кода вообще бы не понадобились.
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30.11.2021 11:55 Ответить
Новый вирус очень слабый но народ усиленно запугивают и гонят на новые уколы.
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30.11.2021 10:04 Ответить
Наркоманы всех стран объединяйтесь!
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30.11.2021 10:04 Ответить
информации пока ноль, но колоть уже обязательно. неважно, что и как, главное - уколоть, уколоть, пока стадо покорно.
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30.11.2021 10:05 Ответить
С февраля 2022 года все проживающие в стране лица должны вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке.

Правительство Австрии рассматривает законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса, который за отказ от прививок предусматривает огромный штраф или тюремный срок. Об этом в понедельник, 29 ноября, информировала газета Die Presse.

Согласно документу, с февраля 2022 года все проживающие в Австрии лица должны сделать две прививки от коронавируса в обязательном порядке. В случае отказа штраф будет составлять 3,6 тысячи либо 7,2 тысячи евро - для тех граждан, которые проигнорируют уведомление властей дважды.

Если человек не может или не хочет оплачивать штраф, он на четыре месяца отправится в тюрьму.

От инъекций планируют освободить людей с противопоказаниями к прививкам, беременных и подростков до 12 лет.

Издание указывает, что законопроект будет представлен на следующей неделе. Для вступления в силу его должны поддержать обе палаты парламента Австрии.
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30.11.2021 10:12 Ответить
Ну а как ещё заставить человека получить клеймо без которого ему просто не выйти на улицу особенно если он работает дома( на удаление) или пенсионер которому не надо на работу? Ну разве что военное положение вводить или чрезвычайное . Таки ждём погромов минимум и нарушения логистики продуктов
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30.11.2021 10:32 Ответить
Надо взять все известные ШТАММЫ вируса и сделать инактивированную ПОЛИВАКЦИНУ, колоть по схеме каждые три месяца в течении года (эффективность будет хорошей, если за год привьют не менее 80% от всего НАСЕЛЕНИЯ) после этого прививать уже нет смысла!
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30.11.2021 10:20 Ответить
P.S. в ЮАР не делали вакцин ЦЕЛЬНОВИРУСНЫХ ИНАКТИВИРОВАНЫХ вакцин вообще, только векторные и мРНК, которые нацелены только на белок в шипах, в этом и проблема!
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30.11.2021 10:46 Ответить
https://www.facebook.com/100072721369258/videos/577402986816589
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30.11.2021 10:30 Ответить
Що нас чекає:
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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30.11.2021 10:34 Ответить
В идеале, колоть 2 раза в месяц, каждый месяц.
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30.11.2021 16:01 Ответить
 
 