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Новости Экономика
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Зеленский (16493) инвестиции (1140) инвесторы (331)

Зеленский рассказал совету директоров и руководителям компаний-членов Американской торговой палаты об инвестпривлекательности Украины

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Зеленский рассказал совету директоров и руководителям компаний-членов Американской торговой палаты об инвестпривлекательности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством крупных международных компаний, являющихся одними из крупнейших инвесторов в экономику нашей страны, и украинских компаний, которые смогли построить бизнес международного уровня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что очень рад провести встречу.

"Хочу поблагодарить за вашу работу в Украине, за созданные рабочие места и уплаченные налоги, а также за то, что вы всегда активны в предоставлении предложений по дальнейшему улучшению бизнес-климата в стране", – сказал президент.

Как отмечается, Зеленский подчеркнул, что в Украине запущен важнейший процесс деолигархизации, целью которого является обеспечение реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Президент отметил, что в Украине разблокирована фундаментальная судебная реформа после одобрения законов о перезагрузке Высшего совета правосудия и возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей, власти инициировали реформу органов прокуратуры по лучшим международным стандартам.

Также Зеленский напомнил, что в целях стимулирования развития цифрового государства будет введен правовой режим "Дія Сіті", создаются благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры.

Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер подчеркнул, что для компаний – членов ассоциации ключевым является доверие, и эта встреча с президентом Украины – знак такого доверия, которое строится на самом высоком уровне.

Он напомнил, что компании – члены Американской торговой палаты инвестировали в Украину более 50 миллиардов долларов США – и продолжают это делать – и создали более 400 тысяч рабочих мест.

По словам Гундера, для работы этих компаний важны, в частности, безопасность, верховенство права, судебная реформа, макроэкономическая стабильность, справедливая и предсказуемая налоговая политика, борьба с теневой экономикой, диджитализация, защита инвестиций и права собственности, равные правила игры без преференций и прозрачная приватизация.

Председатель совета директоров Американской торговой палаты, учредитель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна отметила, что главным видением бизнес-ассоциации является помочь сделать Украину привлекательной для инвестиций, инноваций и создания новых рабочих мест.

Генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова подчеркнула, что для компании наша страна является одним из наиболее привлекательных потенциальных рынков для развития в Европе.

"Корпорация McDonald's верит в перемены, готова инвестировать и верит в инвестиционную привлекательность Украины", – сказала она.

Со своей стороны генеральный директор катарского портового оператора Qterminals Невилл Роберт Стэнсфилд Биссе напомнил, что в рамках договора о концессии украинского порта Ольвия компания обязалась вложить в объект значительные средства.

"Мы ждем расширения нашего бизнеса в Украине. Чувствуем огромный потенциал и рады работать здесь. Для нас важна предсказуемость, определенная видимость того, как мы работаем", – отметил он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+24
Очень мудрая и неординарная политика - сначала заявить про переворот а потом убеждать что Украина привлекательная страна для инвестиций. Шах и мат логике!
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30.11.2021 09:57
+22
А що, "переворот" вже відміняється?
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30.11.2021 09:48
+20
У соседей произошло чудо. Во время показа по телевизору очередного видосика президента, парализованный дедушка встал и выключил телевизор.
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30.11.2021 09:50
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Микрофон в ухе , суфлер табличка с текстом, или просто прочитало по бумажке. Само же внятно не может сказать несколько слов, такой соратник по разуму Марьяны Безмозглой и Коли Котлеты-Тищенко.
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30.11.2021 09:48 Ответить
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30.11.2021 09:50 Ответить
Чому ж не може? Крайній раз Буба обвалив українські акції більш як на 10% анекдотом про Путч-01.12.2021. Воістину впливовий політик. *******.))
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30.11.2021 09:51 Ответить
Дайте ему еще 100 дней...

Он пока только учит слова на букву А:
• Аудит
• Адженда
• Акцепт
...

Всё, пока...
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30.11.2021 10:47 Ответить
А що, "переворот" вже відміняється?
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30.11.2021 09:48 Ответить
Якби ви знали, що він має на увазі під переворотом!
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30.11.2021 10:10 Ответить
remember, remember Тhirtieth of November!

Силовий розгін Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 р. змінив життя не лише студентів, а й цілої країни - і то не одної.
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30.11.2021 10:19 Ответить
бо наступного дня було так

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30.11.2021 10:20 Ответить
традиція, авжеж

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30.11.2021 11:33 Ответить
Невже позу змінити?
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30.11.2021 10:52 Ответить
Щось з Камасутри? 🤔
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30.11.2021 12:04 Ответить
Ну дык...Вы прогноз погоды видели?Заговорщики в непогоду из дому "ни нагой."Мож весной,не?
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30.11.2021 10:40 Ответить


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30.11.2021 09:49 Ответить
мерзкая рожа...
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30.11.2021 10:00 Ответить
так семіт же... це ще можна сказать красень
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30.11.2021 10:15 Ответить
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30.11.2021 10:19 Ответить
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30.11.2021 10:42 Ответить
👍
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30.11.2021 10:50 Ответить
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30.11.2021 12:08 Ответить
Тіпічная!
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30.11.2021 10:54 Ответить
"С таким лицом денег тебе никто не даст..." сказав би покійний Кернес.
))) Хотіла посміхнутись, але чомусь сумно і соромно.
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30.11.2021 10:12 Ответить
Он ещё не знает его в багажнике везли или он за рулём ехал во время ДТП.
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30.11.2021 10:12 Ответить
Фууу,какая труха!
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30.11.2021 10:47 Ответить
типичная семитская рожа...
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30.11.2021 10:51 Ответить
Беда, если такой преЗЕдент занимается инвестициями
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30.11.2021 09:49 Ответить
Так он же только до среды Преззидент! Переворот же будет)))
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30.11.2021 09:50 Ответить
Конец резидента.
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30.11.2021 10:13 Ответить
У соседей произошло чудо. Во время показа по телевизору очередного видосика президента, парализованный дедушка встал и выключил телевизор.
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30.11.2021 09:50 Ответить
Доставил))
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30.11.2021 10:26 Ответить
Про американського фермера, фінансист котрого незаконно перевів гроші підприємства на передвиборчу кампанію ЗЄлєшмарклі і фермер тепер перебуває під слідством, Зєосел теж розповів?
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30.11.2021 09:51 Ответить
Очень мудрая и неординарная политика - сначала заявить про переворот а потом убеждать что Украина привлекательная страна для инвестиций. Шах и мат логике!
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30.11.2021 09:57 Ответить
Так там же , наверно, рулят агенты Баширов и Петров 😀😀
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30.11.2021 10:02 Ответить
Баширов выступает за инвестиции, а Петров за переворот.
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30.11.2021 10:15 Ответить
😀😀😀
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30.11.2021 10:18 Ответить
О какой логике Вы,говорите? Они пришли грабить и плясать под дудку агентов Кремля
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30.11.2021 10:52 Ответить
Таль і сСміслов в учениках!
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30.11.2021 10:56 Ответить
О какой логике Вы,говорите? Они пришли грабить и плясать под дудку агентов Кремля
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30.11.2021 10:57 Ответить
"Вкладіть в "нас" гроші. А "Я" потім подарую їх бене..."
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30.11.2021 10:00 Ответить
Логіка Зе: "встигни інвестувати до перевороту з відкатом усього 20%, після перевороту відкат базовий стандарт-50%"
😀
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30.11.2021 10:01 Ответить
ИНВЕСТ няни присутствовали на встрече? Или только главная няня страны Ермак 😀😀😀?
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30.11.2021 10:01 Ответить
Это же надо придумать взрослым мужчинам название ИНВЕСТ НЯНЯ
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30.11.2021 10:23 Ответить
А про государственный переворот ты им не рассказал, Бубочка моя ненаглядная?
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30.11.2021 10:05 Ответить
просили сидеть тихо, никуда не лезть и ничего не трогать.
опять "вчинив пожежу та накоїв шкоди"
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30.11.2021 10:10 Ответить
Лучше бы ЗЕ показал им свою последнюю пресс-конференцию. Сразу все вопросы отпали бы.
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30.11.2021 10:16 Ответить
Думаю що американські інвестори прислухаються до слів президента прибалтійської країни,яка не рекомендувала підприємцям вкладати інвестиції в Україну,тому що багато випадків що Українські суди забирали майно інвесторів,і його так і не вдалось повернути.зеленський пробує підняти свій рейтинг.
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30.11.2021 10:23 Ответить
После заявление болвана о Госперевоте Акций 107 украинских компаний по сведениям агентва Блумберг обвалились от 12 до 23 %...,какой инвестор сюда придет в банду кругліх дураков 73%...,разве что цветочек подарят...
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30.11.2021 10:33 Ответить
Гниди, які витрачають мільйони платників податків на свої гульбища та офшори, ********* Україну на весь світ.
А потім закликають інвестувати в свою злодійську маліну.

@dmitriypaut

Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по шахматам!

Ура!

И это не смотря на противодействие Зеленскага, который не оплатил пребывание спортсменов на чемпионате.

Відео:

https://twitter.com/i/status/1465570189500628994
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30.11.2021 10:35 Ответить
Про що він меле, хронічний брехун, зрадник, дегенерат, імбіцил та наркоман. Про такого преЗедента мріє кожна країна.
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30.11.2021 10:35 Ответить
оно гибридное...и под коксом...
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30.11.2021 10:53 Ответить
В Украинский Клондайк где против главного вора Коломойского открыта куча уголовных дел никто не придет...,в забугорной прессе полно статей об этом...не партесь чуваки...,или вы думаете что Билл Гейтс или Уоренн Баффет или Илан Маск не читают газет и журналов? Напрасно... Их офисные менеджеры работают беукоризненно...
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30.11.2021 10:40 Ответить
Нет более привлекательной ситуации для инвестиций, чем государственный переворот отметил зеленский... Инвесторы согласились.... (эпизод из нового сериала "Зелёный кокс")
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30.11.2021 10:53 Ответить
Только начал читать название статьи и заржал..... Бубочка.... Где Оманские ярды ...... Или где ты там еще "отдыхал"?
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30.11.2021 12:20 Ответить
…Главнокомандующий: Ваше Высочество, сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить…(с)
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30.11.2021 12:27 Ответить
Идиотизм в кубе
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30.11.2021 12:45 Ответить
 
 