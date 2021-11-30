Кремль хочет изменить геополитическую систему и разъединить Евросоюз, - премьер Польши Моравецкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал союзников по НАТО "проснуться" и отреагировать на дестабилизационные действия России.
Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, последние события - наращивание российских войск вблизи Украины, резкий рост цен на газ и кризис на границе Польши с Беларусью - показали, что Кремль хочет "изменить геополитическую систему" и "разъединить" ЕС.
"Например, в Украине могут произойти плохие вещи или может возникнуть еще одна огромная миграционная проблема для всей Европы", - сказал Моравецкий.
Премьер Польши отметил, что "непосредственным исполнителем" пограничного кризиса был Александр Лукашенко, но "у него есть спонсор" в Кремле, имея в виду президента России Владимира Путина.
Моравецкий сказал, что российская пропаганда "пытается оказывать огромное давление на Европейский Союз с целью распада" и "разъединить всех нас".
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remember, remember Тhirtieth of November!
Силовий розгін Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 р. змінив життя не лише студентів, а й цілої країни - і то не одної.
Ботоксный фюрер Путлер и его хунта подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды, которая очень подходит русской ментальности, ведь испокон веков русские привыкли, что когда их правители грабят другие народы, то им им какие-то крошки перепадают. Например при выселении целых этносов с благодатных земель Северного Кавказа, ещё тёплые дома выселяемых занимали в основном бесстыжие и морально отмороженные циники - русские
Это ксенофобское хамско-подлое зомбирование рюцкого охлоса активно началось ещё при Сталине в 1940-х гг. Ну, а для пуйла гениалиссимус-параноикс 4-мя классами образования - это главный кумир.
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские.
Ну так вот!!....это кто то умышленно подбросит вам!!.....в ВАШУ систему на выделенной территории ...дополнительно несколько мильонов эмигрантов.....в одночасье, в миг,...ваша система станет нестабильной. Со всеми вытекающими последствиями, протестами, погромами, насилием, хаосом и т.д.
ЭТО!!!.....и есть вариант вашего умышленного уничтожения. Только война это непосредственное уничтожение инфраструктуры системы, а разбалансирование изнутри это скрытое косвенное уничтожение системы.
Ну теперь до вас доходит, кто такой Лукобульбос и какое у него домашнее задание???