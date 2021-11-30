В случае необходимости НАТО может быстро развернуть в Латвии 40 тыс. военнослужащих, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае необходимости в Латвию можно будет в короткий срок отправить более 40 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Говоря о том, готов ли Североатлантический альянс рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Латвии, учитывая события последних недель и растущую напряженность на внешней границе Европейского союза (ЕС), Столтенберг подчеркнул, что НАТО значительно увеличило свое присутствие в последние годы из-за агрессивного отношения России к Украине и незаконной аннексии Крыма в 2014 году, а также дальнейших провокаций со стороны России, направленных на дестабилизацию ситуации на востоке Украины и поддержку сепаратистов в Донбасском регионе.

"Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса - в Балтийском регионе", - пояснил генеральный секретарь НАТО.

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Он также подчеркнул, что с целью предотвращения любой конфронтации необходимость активизации и изменения присутствия постоянно анализируется. Столтенберг отметил, что НАТО обеспечит присутствие войск союзников в Балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границе Латвии, Литвы и Польши.

Генсек НАТО сообщил, что как в Литву, так и в другие страны будут отправлены специалисты, которые помогут разобраться с ситуацией на внешних границах ЕС и с мигрантами. Он также напомнил, что посетил вместе с президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен не только Латвию, но и Литву, чтобы показать, что и НАТО, и ЕК едины в борьбе против гибридной атаки, направленной со стороны Белоруссии на страны, входящие в Североатлантический альянс.

С начала лета режим Александра Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока в границы Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

С начала ноября режим Лукашенко ужесточил попытки перебросить большие группы нелегалов в Польшу, пограничники не пропускают их в страну.

27 ноября Столтенберг заявил, что НАТО нарастило войска на восточном фланге, поэтому для России будут серьезные последствия, если она вновь атакует Украину.