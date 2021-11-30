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Беларусь (7521) Латвия (1145) Литва (2117) НАТО (8911) Польша (7461) Столтенберг (1408)

В случае необходимости НАТО может быстро развернуть в Латвии 40 тыс. военнослужащих, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В случае необходимости НАТО может быстро развернуть в Латвии 40 тыс. военнослужащих, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае необходимости в Латвию можно будет в короткий срок отправить более 40 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Говоря о том, готов ли Североатлантический альянс рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Латвии, учитывая события последних недель и растущую напряженность на внешней границе Европейского союза (ЕС), Столтенберг подчеркнул, что НАТО значительно увеличило свое присутствие в последние годы из-за агрессивного отношения России к Украине и незаконной аннексии Крыма в 2014 году, а также дальнейших провокаций со стороны России, направленных на дестабилизацию ситуации на востоке Украины и поддержку сепаратистов в Донбасском регионе.

"Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса - в Балтийском регионе", - пояснил генеральный секретарь НАТО.

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Он также подчеркнул, что с целью предотвращения любой конфронтации необходимость активизации и изменения присутствия постоянно анализируется. Столтенберг отметил, что НАТО обеспечит присутствие войск союзников в Балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границе Латвии, Литвы и Польши.

Генсек НАТО сообщил, что как в Литву, так и в другие страны будут отправлены специалисты, которые помогут разобраться с ситуацией на внешних границах ЕС и с мигрантами. Он также напомнил, что посетил вместе с президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен не только Латвию, но и Литву, чтобы показать, что и НАТО, и ЕК едины в борьбе против гибридной атаки, направленной со стороны Белоруссии на страны, входящие в Североатлантический альянс.

С начала лета режим Александра Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока в границы Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

С начала ноября режим Лукашенко ужесточил попытки перебросить большие группы нелегалов в Польшу, пограничники не пропускают их в страну.

27 ноября Столтенберг заявил, что НАТО нарастило войска на восточном фланге, поэтому для России будут серьезные последствия, если она вновь атакует Украину.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Ця необхідність вже 8 років триває..а замість цього отримуємо СП2
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30.11.2021 10:35
+5
Треба негайно давити на цю придурковату владу з метою домагатися від США статусу основного союзника поза НАТО!!!
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30.11.2021 10:41
+4
Пора разворачивать
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30.11.2021 10:33
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Пора разворачивать
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30.11.2021 10:33 Ответить
Ця необхідність вже 8 років триває..а замість цього отримуємо СП2
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30.11.2021 10:35 Ответить
Есть большая разница между понятиями "НАТО может развернуть 40 тыс. войск в Латвии" и реальным исполнением этой благороднейшей и гуманной задачи.

А пока в Латвии стоит "могучая армада НАТО" в составе аж 3-х мотопехотных батальонов и эскадрилья из 8(восьми) боевых самолётов. При том, что на самой границе Латвии и Эстонии уже 7 лет стоят 135 тысяч полностью отмобилизованных войск Мордора, у которых на вооружении 1800 танков и 980 самолётов.
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30.11.2021 11:26 Ответить
Vazno sto privozit,jesli PRO<PVO eto cyslenost ne tak i vazno.F-35 samolioti v Estoniji privezli takze dumaju eto xoroso.Tanki podbyt jest s cem javelinov,spike i drugoje tut bolse cem nado
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30.11.2021 12:02 Ответить
Натовское ПРО-ПВО, которое присутствует в Латвии и Эстонии в символическом количестве, не сможет остановить лавину из 1тыс. 800 танков и группировку мордорских войск 135 тысяч солдат.

Вооруженные силы Эстонии насчитывают 6 тысяч человек, армия Латвии - 10 тысяч: это же просто смешные цифры: вооруженные силы страны численностью меньше 1(одной!) дивизии.

Как вообще эстонцы и латыши могут жить рядом с диким имперским монстром, имея столь смешные армии? Они совсем забыли 1940 год?
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30.11.2021 12:15 Ответить
Simbolnoje PRO i PVO realno mogut iskliucit iz dejstviji Piter i Kalingrad eti grupirovki,karabli ili daze unictozit polnostiu te rajoni vojenyje objekti.Cyslenost konecno malo,no vojujet texnika teperesneja vremena
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30.11.2021 12:25 Ответить
РФ достатньо 6-8 годин для того щоб захопити 80% Латвії. Цікаво чи вистачить НАТО, яке спочатку н"сере в штани, потім почне колупатись в носі і т.д. 6-8 годин для того щоб бодай щось зробити. Ну крім того що висловити "найглибше занепокоєння"
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30.11.2021 10:38 Ответить
Smesno slusat,takyje fantaziji pro 6 casov. Vy sami sebe nesmesni
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30.11.2021 12:14 Ответить
Mozet formulu1 sorevnovanija predlozyt
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30.11.2021 12:42 Ответить
''Січас так напугаєм , шо аж самим страшно стане''
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30.11.2021 10:39 Ответить
Треба негайно давити на цю придурковату владу з метою домагатися від США статусу основного союзника поза НАТО!!!
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30.11.2021 10:41 Ответить
От этого статуса ничего не изменится. НАТО за украинцев воевать не будет.
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30.11.2021 11:45 Ответить
Читати вмієш, москалику? Там написано - поза НАТО!
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30.11.2021 14:49 Ответить
Я и говорю про поза НАТО.
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30.11.2021 14:54 Ответить
Украина для сша это буфер Которым сша разменяется при первой же выгоде
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30.11.2021 11:48 Ответить
А в рази нападу на Украину выразить глубокую озабоченность
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30.11.2021 10:57 Ответить
для современной атаки на латвию достаточно пол часа ,чтоб такой страны не было на карте
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30.11.2021 11:46 Ответить
Можно поподробней, будь ласка!
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30.11.2021 11:53 Ответить
Силы НАТО должны присутствовать в Латвии, начиная с 1991 года, а они только к Рождеству начали лыжи смазывать.
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30.11.2021 11:56 Ответить
Может. Вот развернет ли? Почему то очень сомневаюсь - свое спокойствие им дороже. Не зря в НАТО принимают только тех, кто может исправно платить деньги и не требовать военного участия от других членов.
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30.11.2021 12:10 Ответить
Ну всё, украинцы могут спать спокойно
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30.11.2021 14:27 Ответить
а в Украине сколько могут развернуть? Военнослужащих...НАТО...
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30.11.2021 15:53 Ответить
 
 