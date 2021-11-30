Нардеп Соха вышел из фракции "Слуга народа": Не хочу иметь ничего общего с людьми, нарушающими принципы, с которыми шли на выборы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп Роман Соха, избранный в парламент от "Слуги народа" по мажоритарному округу №75 (Запорожская область), заявил сегодня о выходе из фракции "СН".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный портал ВР.
"С заявлением от двух фракций выступил народный депутат Роман Соха. Он заявил о выходе из фракции "Слуга народа", - говорится в сообщении.
"Я не хочу и не могу иметь отношения к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и избирателями, которым я должен смотреть в глаза. Именно поэтому я понял сложное, но справедливое решение - я выхожу из фракции "Слуга народа", - сказал Соха на заседании парламента во вторник.
В частности он обратил внимание на назначение Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса президента, который является "бывшим функционером пророссийского "Оппозиционного блока", пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии". По словам Сохи, Шурма "точно не поддерживал европейский путь Украины в прошлом". Вместе с тем он высказался против замглавы Офиса президента Олега Татарова и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Руслана Демченко.
Нардеп также подчеркнул, что с первого дня поддерживал президента Украины Владимира Зеленского и присоединился к формированию Зе-команды в Запорожье, поскольку нынешний глава государства декларировал "конец олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, завершение эпохи бедности и социальной несправедливости".
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Подія ця сталася більше п»ятдесяти років тому, тобто на початку 60 років, коли автор ще і «під стіл пішки не ходив…».. Батько тоді був ще молодим, лише нещодавно одружився. І тут його на два місяці відправили з автоколони, де він працював, у відрядження, чи то на Хмельниччину, чи то на Вінниччину.
Жив він з товаришем на околиці села, в затишному сільському будиночку, у якоїсь бабці, разом із трьома такими ж, як вони самі, автомеханіками з Полтавщини та Рівненщини, відправленими для надання допомоги у ремонті техніки місцевим спеціалістам. І от якось після вечері, сиділи вони у хаті. Хто читав, хто слухав радіо, хто грав у карти. Між ними ліниво точилися розмови про те, про се. Розповідали також один одному смішні історії. І от один з рівненських хлопців запропонував товаришеві: «Іван! Та ти розкажи хлопцям, як твої однокласники у бандерівців грали…». Той спочатку став відмовлятися, однак, через деякий час, погодився. І полилася майже неймовірна історія:
«…Вирішили одного вихідного дня четверо парубків з якогось приводу випити горілочки на природі. Взяли кілька пляшок самогону, добрячої закуски і подалися до лісу, який починався відразу за сільськими городами. Добряче «посиділи» на узліссі, «уклали в копи» пару пляшок. Вітерець теплий повіває, сонечко пригріває, бо ще лише початок серпня. От хлопців трохи і «розвезло». І пішли вони «козу водить» по лісі. Бродили, бродили і раптом один з них провалився до якоїсь ями. Поки його витягували, зацікавились нею, бо помітили, що вона рукотворна - збоку проглядалися напівзгнилі, викладені з обрізків жердин сходи. На той час хлопці трохи вже протверезіли.
Знайшовши лаз і розширивши його, зробили факели та полізли всередину. Яма виявилась якоюсь криївкою - чи то червонопартизанською, чи то бандерівською. Зрозуміти було важко.
По всьому підземеллю стояли якісь ящики, напівзгнилі коробки, іржаві ********, валялося зотліле сире лахміття Однак, деякі ящики були щільно закриті. Відкривши їх, виявили німецьку військову форму, каски, чоботи, а також зброю. Все - у належному вигляді, бо було щільно упаковане. Повитягувавши усе «манаття» нагору і гарненько роздивившись, вирішили перекинуть ще по чарчині, «За успіх і за знахідку!». Ще через хвилин десять випите додало сміливості і хлопці вирішили «пожартувати» у селі. Перевдяглися у німецьку форму, одягли каски, взяли у руки гвинтівки та автомати і подалися до села. Чи брали вони патрони, невідомо.
Добравшись до перших хат, людей на вулиці не побачили. І тут один, крізь п»яний туман, згадав, що того вечора всіх колгоспників збирають у сільському клубі, на колгоспні збори. Всі дружно вирішили іти туди. Що люди після перепою не діють: «Не ми йдемо - горілка веде…»..
Зайшовши до актового залу клубу, вони спинились при вході. І хоча в самому залі, з-за приглушеного світла, панувала напівтемрява, однак їх силуети ясно вирізнялися на тлі яскраво освітленого коридору. Лиця, затінені касками, роздивитися було практично неможливо. В актовому залі та на сцені, де за столом, покритим червоною скатертиною, засідало правління колгоспу - президія зборів, запанувала мертва тиша. Адже ще кілька років тому в тих місцях загони НКВС добивали залишки бандерівських боївок.
І тут один з прибулих, що міг більш-менш розбірливо говорити, процідив: «Так, панове колгоспники! Приїхали!… Ну, а тепер, комуністи - направо, інші - наліво…». В залі почався несамовитий ґвалт, від якого хлопці на очах стали тверезіти. Хміль як рукою зняло, за кілька секунд і до них, крізь п»яний туман, стало доходити, що саме вони утнули. Однак, не цей ґвалт був основною цьому причиною. Головне сталося, коли з-за стола президії вискочив один з членів правління колгоспу і з криком: «Хлопці, зачекайте, не стріляйте! Я хоча і комуніст, однак вже давно проти Радянської влади!»…
Протверезілі «жартівники», самі до смерті перелякані, покидали зброю та повтікали по домівках.
Тієї ж ночі за ними приїхали. Забрали і нововиявленого противника Радянської влади. Везли його окремо. Через деякий час в Управлінні Комітету держбезпеки розібралися у справі. Матеріали стосовно «жартівників» передали до райвідділу міліції, де їм інкримінували злісне ***********, а суд «впаяв» їм по кілька років колонії. (Щоб більше так не «жартували» та думали перед тим, як щось робити). Тепер уже всі додому повернулись. Один навіть взагалі пити горілку перестав…
«Противника Радянської влади» після того пам»ятного вечора в селі більше ніхто не бачив. Сім»я його теж з села виїхала. Куди вони поділися і що з ними сталося, ніхто не знає і не чув…».
коли хлопці зайшли в контору на наряд і на корявій німецькій запитали :
- Кто єсть комуніст встать ,хенде хох
в залі тиша
- знову задали це ж питання ...
тиша і от один з присутніх не витримав встав і почав тикати пальцями і вказувати
- ось комуніст ,оцей комуніст і он той комуніст
всі розбіглися на другий день міліція хлопців зловили впаяли вже на суді *********** дали чи 3 чи 5 років ,а тому що вказував на комуняк дали 15 років
Ну и где там интеллект ?
Или предполагали?
и в неподкупность постовых
в заботу банков о клиентах
в русалок верю, в домовых.. (тм)
Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?
*
"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
#хочпоржем
Перший пішов. Депутат Соха демонстративно вийшов зі "Слуги народу".
Заявив про приєднання до Разумкова.
Вихід мотивував тим, що "Слуги народу" обдурили виборців і навів як приклад Татарова, Шурму і Демченка.
Ги-ги!.. А ватник Дмитрук біля Разумкова його не засмучує?
У цілому ж для Зеленського тенденція хренова. Соха - явно не останній, будуть ще переходи.
Пан Разумков та гроші Ахметова свою справу роблять.
Найближчим часом віщую посилення накатів контори Подоляка на Разумкова з одного боку.
І нових виходів зі "Слуги народу" з протилежного.
Бажаю обом сторонам не зупинятися. Більше трешу!
А те , що Демченко й Дермак це ті самі "кроти" про яких говорив генерал-полковник Бурба не очевидно лише розумово відсталим демагогам ... Тай й Ростік Шурма це теж суцільний зашквар .
Я вже не кажу , що в п"ятницю ЗЕ-нелох йще раз публічно підтерся Конституцією , коли призначив замість в антиконституційно "звільнених" судей свої найманцєв .
Й це після того , як вже Верховний Суд визнав звільтення цих судей порушенням Конституції .
Але й це вже не допоможе ЗЕ-нелоху . Бо кажу половина мажоритарників СН вони з дільниць правобережної України .
Ой, да харе заливать... Появилась возможность приобщиться к госкорыту, вот и прицепился к зелоху. Так поступило 99% из монобольшинства. Принципы где-то на 10 плане, а бабло, привилегии, влияние естественно на первом.