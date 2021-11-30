Нардеп Соха вышел из фракции "Слуга народа": Не хочу иметь ничего общего с людьми, нарушающими принципы, с которыми шли на выборы

Нардеп Роман Соха, избранный в парламент от "Слуги народа" по мажоритарному округу №75 (Запорожская область), заявил сегодня о выходе из фракции "СН".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный портал ВР.

"С заявлением от двух фракций выступил народный депутат Роман Соха. Он заявил о выходе из фракции "Слуга народа", - говорится в сообщении.

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"Я не хочу и не могу иметь отношения к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и избирателями, которым я должен смотреть в глаза. Именно поэтому я понял сложное, но справедливое решение - я выхожу из фракции "Слуга народа", - сказал Соха на заседании парламента во вторник.

В частности он обратил внимание на назначение Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса президента, который является "бывшим функционером пророссийского "Оппозиционного блока", пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии". По словам Сохи, Шурма "точно не поддерживал европейский путь Украины в прошлом". Вместе с тем он высказался против замглавы Офиса президента Олега Татарова и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Руслана Демченко.

Нардеп также подчеркнул, что с первого дня поддерживал президента Украины Владимира Зеленского и присоединился к формированию Зе-команды в Запорожье, поскольку нынешний глава государства декларировал "конец олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, завершение эпохи бедности и социальной несправедливости".