Наев обсудил с полковником США Стюарт направления военного сотрудничества и приоритеты сотрудничества в области безопасности и обороны. ФОТОрепортаж
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Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с Аташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Британи Стюарт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины в фейсбуке.
В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы направлений военного сотрудничества, определяли приоритеты сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также возможностей в совместном развитии способностей Командования объединенных сил ВС Украины.
Кроме этого, командующий проинформировал полковника Британи Стюарт о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в Черноморском регионе и вдоль украинской границы.
"Командование объединенных сил ВС Украины высоко ценит стратегические отношения с США и помощь в противодействии российской агрессии. Мы настроены и дальше развивать наше сотрудничество", - подчеркнул Наев.
Командующий добавил, что в этом контексте неотложными задачами является внедрение принципов руководства, принятых в странах-членах Альянса, в современную систему руководства Силами обороны государства, согласование и имплементация соответствующих стандартов и штабных процедур НАТО в процессы планирования применения и управления объединенными силами Вооруженных Сил Украины , а также других составляющих сил обороны.
"С целью приобретения полных оперативных возможностей нам необходима ваша консультативно-совещательная, экспертная и существенная практическая помощь", – отметил Наев.
В свою очередь полковник Британи Стюарт отметила готовность американской стороны к продолжению оказания поддержки и практической помощи Украине по защите территориальной целостности и сдерживанию агрессии.
"Наши усилия в сфере военного сотрудничества и совместной подготовки должны быть направлены на повышение уровня взаимного доверия, дружбы и процветания наших стран", – подчеркнула Стюарт.
Фото: Командование ОС ВСУ/ фейсбук
Пожалуйста, подождите...
Потом понял - МАСКА.
То-то они на всех фото без масок.
Как мило))
В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы направлений военного сотрудничества, определяли приоритеты сотрудничества в сфере безопасности и обороны Источник: https://censor.net/ru/n3302407
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а що, у полковника США есть такие полномочия? Или это просто потрындеть?