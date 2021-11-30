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Новости Политика Украины Дело Бутусова
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Бутусов Юрий (3904) Маслов Леонид (59) ГБР (2539)

Адвокат Маслов рассказал об ошибках ГБР в заявлении по делу Бутусова: "Имеют дипломы юристов, но не имеют никакого представления о законах"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокат Маслов рассказал об ошибках ГБР в заявлении по делу Бутусова:

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) допустили юридические ошибки в заявлении по делу о посте главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Леонид Маслов, комментируя разъяснение ГБР, что уголовное производство по поводу поста журналиста Бутусова открыто по факту, а не против личности, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые налогоплательщики! Официально сообщаю, что за ваши средства в Украине живет стая никчемных тунеядцев, имеющих дипломы юристов, но не имеющих никакого представления о законах. Предоставляю бесплатную юридическую консультацию этим несусветным двоечникам, которым вы за ваши средства доверили охранять вашу безопасность:

1) Осуществление уголовного производства регулируется не Уголовным (УК), как вы, юристы хреновы, напугали, а Уголовным процессуальным кодексом (УПК).

Также читайте: ГБР само сообщило об уголовном производстве в отношении Бутусова, так что теперь должно определить процессуальный статус журналиста и обратиться в Офис генпрокурора, - Загребельская

2) В УПК отсутствует такой термин, как "возбуждение уголовного производства", как вы, недоумки, пишете. Уголовное производство "открывают" или "начинают досудебное расследование".

3) К вашему невежественного сведения: как в УК, так и в УПК конечно есть понятие "уголовное дело", в том числе даже в УК оно встречается 4 раза, а в УПК множество и означает материалы производства в суде (ст. 317 УПК)", - рассказал Маслов.

Также читайте: Дело Бутусова – это не преследование, - Арахамия

Адвокат Маслов рассказал об ошибках ГБР в заявлении по делу Бутусова: Имеют дипломы юристов, но не имеют никакого представления о законах 01

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

Читайте также: ГБР возбудило уголовное производство против главреда Цензор.НЕТ Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
ну це він ще лагідно й поверхнево розібрав опуси дбр
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30.11.2021 11:03
+10
"Шановні платники податків! Офіційно повідомляю, що за ваш кошт в Україні живе зграя нікчемних дармоїдів, які мають дипломи юристів, але не мають жодної уяви про закони" - тююю, так прізвище одного такого "юризда" усі знають, зараз посаду президента обіймає.
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30.11.2021 11:06
+5
Терміново: всім зеленолицим роздати посвідчення.
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30.11.2021 11:28
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30.11.2021 11:02 Ответить
ну це він ще лагідно й поверхнево розібрав опуси дбр
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30.11.2021 11:03 Ответить
та там також диплом юриста-палікмахєра універа ім. пплвск.)
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30.11.2021 11:08 Ответить
брехло ти, дуня
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30.11.2021 11:11 Ответить
мені вже набридло роз'яснювати, підходь на путчі.
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30.11.2021 11:15 Ответить
що роз'яснювати, що ти про Маслова збрехало?
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30.11.2021 11:16 Ответить
ПНХ
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30.11.2021 11:21 Ответить
обісралося, тупеньке? болтало брудне, як у монікі
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30.11.2021 11:22 Ответить
маслов в полон кцпів брав, аеророзвідку налагоджував. а тут якесь опудало пащу на нього відкриває
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30.11.2021 11:24 Ответить
ДЫПЛОМЫ ЮРЫСТИВ БАНДУРЫСТЫВ БАНДИТОВ КАК У ВОВОЧКИ ЗЕЛЕНСКОГО... сразу видно придурок юрысто...такие дыпломы сегодня покупают в подземном переходе оптом дешевле.. тебе и юрыста и бандурыста и космонавта и писисюаниста нарисуют за твои бабки наличие дыплома не означает наличие ума по определению....
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30.11.2021 11:22 Ответить
"Шановні платники податків! Офіційно повідомляю, що за ваш кошт в Україні живе зграя нікчемних дармоїдів, які мають дипломи юристів, але не мають жодної уяви про закони" - тююю, так прізвище одного такого "юризда" усі знають, зараз посаду президента обіймає.
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30.11.2021 11:06 Ответить
Терміново: всім зеленолицим роздати посвідчення.
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30.11.2021 11:28 Ответить
Так для должности президента диплом юриста не требуется, дурить лохторат можно без всякого диплома.
Другое дело - ГБР, там должен был проводиться конкурс, открытый, а не у брата ермака, с уважаемыми членами комиссии...
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30.11.2021 11:30 Ответить
В Україні Конституція не захищає простих громадян від порушення їх прав олігархами та їх прислужників у вигляді всяких чиновників і їх наближеного оточення.
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30.11.2021 11:07 Ответить
Конституция как раз защищает, даже запрещает вводить понятия классового общества - олигархи, чиновники, простые граждане, силовичье, мажоры и т.п.
А вот ее "исполнителями" пока тупым избирателем выбирались и преступники, и полоумные, и то и другое...
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30.11.2021 11:35 Ответить
Та насрать!
Всякие ботаники будут тут указывать пацанам как дело шить.
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30.11.2021 11:07 Ответить
ДБР також як і поліція виконує замовні переслідування громадян?
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30.11.2021 11:08 Ответить
мама -швайнехунд. папа - урист
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30.11.2021 11:08 Ответить
І так скрізь в Україні
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30.11.2021 11:08 Ответить
Так твіттер ДБР не юристи ж ведуть, а якийсь прес-секретар із журналістскою освітою. А журналістам взагалі пофіг на деталі.
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30.11.2021 11:09 Ответить
норм. отмазка) клоун тоже пальцем в сторону любит показьівать
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30.11.2021 11:13 Ответить
Я не кого не отмазую, мне пофиг на ДБР, на клоуна, на недогетьмана и т.д. Я констатирую факт.
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30.11.2021 11:17 Ответить
констатирует оно) мне похер на вьішеперечисленньіх не меньше, но это гнилая отмазка. ответственности с клоунов не снимает, хитрозадый зеломойчик
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30.11.2021 11:19 Ответить
То есть это так информация доносится в зелёной помойке? Прекрасно. Спасибо хоть пресс-секретарь не написал что Бутусова привлекают за растление несовершеннолетних.
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30.11.2021 11:25 Ответить
Так, такие дипломы «юристов» на базаре продаются.
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30.11.2021 11:10 Ответить
Единственное радует, что папы этих юристов дипломы пилотов гражданской авиации детишкам пока стесняются покупать.
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30.11.2021 11:23 Ответить
При власти в стране толпа шариковых с наркошей во главе.
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30.11.2021 11:20 Ответить
Высшее образование имел даже криминальный Авторитет Джугашвили с погремушкой Зэка типа Сралин ...целых 4 года мучился в церковно-приходском дерьме потому и вырастил советское дерьмо себе подобное... ГУЛАГ в Ссср был не враг.... Народа... и сраной кпSS....
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30.11.2021 11:20 Ответить
в нас такий самий "юрист" у кріслі президента
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30.11.2021 11:23 Ответить
То все фигня. Главное, чтобы они умели хорошо готовить шашлык. А еще лучше шаурму.
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30.11.2021 11:30 Ответить
каждый болван имеет право на ошибку...мы все президенты...
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30.11.2021 11:34 Ответить
Ошибка одного,приводит к трагедии и фарсу миллионов...
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30.11.2021 11:36 Ответить
Ми (без мене) всі побудували сходи щоб цей невіглас посів трон. Я не помилився - саме трон, він так вважає.
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30.11.2021 11:36 Ответить
Заявив на весь Мир о Госперевороте Голобородько опустил 107 ведущих компаний Украины на миллиарды долларов в течении 20 минут Акции компаний упали от 12 до 23 %...такой "президент" нужен только на острове Пасхи...там нет людей... и 73 % быдла и подавно..
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30.11.2021 11:40 Ответить
Такие же юристы, как и ЗЭ😁
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30.11.2021 11:50 Ответить
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30.11.2021 12:01 Ответить
Маленький "брюс лі"...

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30.11.2021 14:31 Ответить
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30.11.2021 12:11 Ответить
Щоденний сором...
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30.11.2021 13:21 Ответить
Прям как зеленский. С дипломом но без малейшего пинимания
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30.11.2021 14:55 Ответить
Это пандемия зеленной некомпетентности,- источник зе_никчемность, распространяется на все гос. органы, быстрее чем штамм омикрон covid 19.
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30.11.2021 15:20 Ответить
вы, юристы хреновы ...вы, недоумки, пишете ...К вашему невежественного сведения...
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100% "Свидетель второго прихода"! Только они матюками разговаривают с теми, кто не любит Питера.
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30.11.2021 16:00 Ответить
Непонятно, чого именно "Свидетелей второго прихода" бьет падучая, ведь ГБР и его штат - творение рук папередников!
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30.11.2021 16:08 Ответить
У нас такі "юристи" в поліції, прокурватурі і судах усіх інстанцій та спеціалізацій.
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01.12.2021 13:38 Ответить
 
 