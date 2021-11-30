Адвокат Маслов рассказал об ошибках ГБР в заявлении по делу Бутусова: "Имеют дипломы юристов, но не имеют никакого представления о законах"

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) допустили юридические ошибки в заявлении по делу о посте главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Леонид Маслов, комментируя разъяснение ГБР, что уголовное производство по поводу поста журналиста Бутусова открыто по факту, а не против личности, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые налогоплательщики! Официально сообщаю, что за ваши средства в Украине живет стая никчемных тунеядцев, имеющих дипломы юристов, но не имеющих никакого представления о законах. Предоставляю бесплатную юридическую консультацию этим несусветным двоечникам, которым вы за ваши средства доверили охранять вашу безопасность:

1) Осуществление уголовного производства регулируется не Уголовным (УК), как вы, юристы хреновы, напугали, а Уголовным процессуальным кодексом (УПК).

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2) В УПК отсутствует такой термин, как "возбуждение уголовного производства", как вы, недоумки, пишете. Уголовное производство "открывают" или "начинают досудебное расследование".

3) К вашему невежественного сведения: как в УК, так и в УПК конечно есть понятие "уголовное дело", в том числе даже в УК оно встречается 4 раза, а в УПК множество и означает материалы производства в суде (ст. 317 УПК)", - рассказал Маслов.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

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В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".