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Безуглая отправила запрос Баканову из-за саботажа с ликвидацией подразделений "К" и экономики в СБУ: Что творится? ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая отправила депутатское обращение главе СБУ Ивану Баканову о ситуации с ликвидацией подразделений экономики и "К".
Об этом она написала в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Почему не ликвидировали "К" и "экономику" в СБУ, что творится?"- спрашивает парламентарий.
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+9 ледокол С Бандэра
показать весь комментарий30.11.2021 11:14
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+5 jklpqrs
показать весь комментарий30.11.2021 11:09
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Пожалуйста, подождите...
А где же ему тогда ХАРЧЕВАТЬСЯ?!!!
Надо так: "Шановний пан лейтенант".
- Подождите, подождите! Я еще пригожусь.
- Как пригодишься?
- Могу, например, по реформе СБУ пройтись ...
- По какой еще "реформе СБУ"?! Ты что, совсем ********?
- Не, ну я же не по настоящему. Напишу официальный депутатский запрос: Где, сцуки, обещанная реформа? Покажем, что у нас реформы, типа, продолжаются полным ходом. Что мы это держим на строгом контроле ...
Баканов нервно: "И шо я должен буду делать с этим запросом"?
- Ваня, ну шо ты как маленький. Как всегда: военная тайна, реформы продолжаются, завтра/послезавтра и все в таком роде. Первый раз что-ли ...