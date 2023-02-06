Безуглая отправила запрос Баканову из-за саботажа с ликвидацией подразделений "К" и экономики в СБУ: Что творится? ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая отправила депутатское обращение главе СБУ Ивану Баканову о ситуации с ликвидацией подразделений экономики и "К".

Об этом она написала в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Почему не ликвидировали "К" и "экономику" в СБУ, что творится?"- спрашивает парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидированные после запуска БЭБ подразделения "экономики" и "К" в СБУ создали заново в другом департаменте. Баканов, как Вам не стыдно, - "слуга народа" Безуглая







"Напомню, управление "К" (ГУ К СБУ), имея многолетнюю историю давления на бизнес, историю коррупции внутри ведомства было ликвидировано в соответствии с новым Законом о Бюро экономической безопасности. На самом деле "К" не ликвидировали, а перенесли в другой департамент", - отмечала Безугла в другом посте.



