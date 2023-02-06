РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14508 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
9 786 22
СБУ (18659) реформы (3865) Баканов Иван (298) Безуглая (200)

Безуглая отправила запрос Баканову из-за саботажа с ликвидацией подразделений "К" и экономики в СБУ: Что творится? ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая отправила депутатское обращение главе СБУ Ивану Баканову о ситуации с ликвидацией подразделений экономики и "К".

Об этом она написала в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Почему не ликвидировали "К" и "экономику" в СБУ, что творится?"- спрашивает парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидированные после запуска БЭБ подразделения "экономики" и "К" в СБУ создали заново в другом департаменте. Баканов, как Вам не стыдно, - "слуга народа" Безуглая

Безуглая отправила запрос Баканову из-за саботажа с ликвидацией подразделений К и экономики в СБУ: Что творится? 01
Безуглая отправила запрос Баканову из-за саботажа с ликвидацией подразделений К и экономики в СБУ: Что творится? 02
Безуглая отправила запрос Баканову из-за саботажа с ликвидацией подразделений К и экономики в СБУ: Что творится? 03

"Напомню, управление "К" (ГУ К СБУ), имея многолетнюю историю давления на бизнес, историю коррупции внутри ведомства было ликвидировано в соответствии с новым Законом о Бюро экономической безопасности. На самом деле "К" не ликвидировали, а перенесли в другой департамент", - отмечала Безугла в другом посте.

Безуглая отправила запрос Баканову из-за саботажа с ликвидацией подразделений К и экономики в СБУ: Что творится? 04
Безуглая отправила запрос Баканову из-за саботажа с ликвидацией подразделений К и экономики в СБУ: Что творится? 05

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Марьяна Безмозглая два слова связать не может, а тут аж две страницы.
показать весь комментарий
30.11.2021 11:14
+6
показать весь комментарий
30.11.2021 11:20
+5
Говорят, клешни - это деликатес, а ты с ними так безответственно обращаешься. Запросы шлешь всякие. Напрасно ты так, ведь известно, что своя клешня ближе к телу. Не бережешь ты себя, вся в заботе о государстве, аки краб.
показать весь комментарий
30.11.2021 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорят, клешни - это деликатес, а ты с ними так безответственно обращаешься. Запросы шлешь всякие. Напрасно ты так, ведь известно, что своя клешня ближе к телу. Не бережешь ты себя, вся в заботе о государстве, аки краб.
показать весь комментарий
30.11.2021 11:09 Ответить
Ты что, глупая?
А где же ему тогда ХАРЧЕВАТЬСЯ?!!!
показать весь комментарий
30.11.2021 11:10 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 11:12 Ответить
а где ж это они "харчеваться будут"?!
показать весь комментарий
30.11.2021 11:12 Ответить
Марьяна Безмозглая два слова связать не может, а тут аж две страницы.
показать весь комментарий
30.11.2021 11:14 Ответить
********** тоже.....
показать весь комментарий
30.11.2021 11:18 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 11:20 Ответить
країна дійсно почне боротись з корупцією , лише коли повісять продажних судей !
показать весь комментарий
30.11.2021 11:46 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 11:21 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2021 12:53 Ответить
Дайте человеку реабилитироваться...
показать весь комментарий
30.11.2021 11:34 Ответить
Бузвугла шукає вострі вугли? 😲 Чи пригод на свою жопу?
показать весь комментарий
30.11.2021 11:38 Ответить
Неправильно обращается к большому начальнику.
Надо так: "Шановний пан лейтенант".
показать весь комментарий
30.11.2021 11:40 Ответить
єта путч!
показать весь комментарий
30.11.2021 11:43 Ответить
Фальстарт. Хайпанула передчасно.
показать весь комментарий
30.11.2021 11:57 Ответить
У зеленых женского пола началось осеннее обострение.
показать весь комментарий
30.11.2021 11:52 Ответить
Безмозглая, тебе мають десь, підставили тебе і тобі сидіти за все що ти на бормотала!!!!!!!
показать весь комментарий
30.11.2021 12:02 Ответить
- Шо-то ты, Марьяша, обосралась на СК по вагнеровцам. Мы тебя туда поставили отмазать всех наших, а ты там что-то невнятное бэкала-мэкала. Придется с тобой ...
- Подождите, подождите! Я еще пригожусь.
- Как пригодишься?
- Могу, например, по реформе СБУ пройтись ...
- По какой еще "реформе СБУ"?! Ты что, совсем ********?
- Не, ну я же не по настоящему. Напишу официальный депутатский запрос: Где, сцуки, обещанная реформа? Покажем, что у нас реформы, типа, продолжаются полным ходом. Что мы это держим на строгом контроле ...
Баканов нервно: "И шо я должен буду делать с этим запросом"?
- Ваня, ну шо ты как маленький. Как всегда: военная тайна, реформы продолжаются, завтра/послезавтра и все в таком роде. Первый раз что-ли ...
показать весь комментарий
30.11.2021 12:11 Ответить
Тут мені більш до вподоби її словесне бесчинство https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1154968008288085&id=100013246907552
показать весь комментарий
30.11.2021 12:17 Ответить
Вот так бывший имнистр МОЗ,воровка богатырёва , обворовавшая вместе со своим сыном, через подставные фирмы, не один год весь бюджет МОЗ УКраины, сегодня при дебильном зеленском свободно разгуливает на свободе .и ещё отсуживает у государства госдачи!! Она должна давно быть в тюрьме и уголёк добывать для страны или варежки шить , а она свободно разгуливает по Украине!!
показать весь комментарий
30.11.2021 12:47 Ответить
безмозглая потерялась: уже не поймет на кого гавкать, кто виноват, а кто святой.
показать весь комментарий
30.11.2021 13:23 Ответить
Безумная, не пытайся, как выражаются в твоём окружении, лепить горбатого, за покрытие гос. изменников ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты и зе_никчемности, ответишь по всей строгости военного времени.
показать весь комментарий
30.11.2021 15:12 Ответить
 
 