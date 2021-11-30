Корниенко об отсутствии заявления комитета по свободе слова по делу Бутусова: "На что здесь реагировать?! И кто будет обращаться?"

Комитет ВР по свободе слова должен отреагировать на информацию о давлении на журналистов.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, заявил в интервью журналистам в кулуарах парламента первый замглавы ВР Александр Корниенко.

По его словам, комитет пока не отреагировал, потому что пленарная неделя только началась.

"Просто на что здесь реагировать?! И кто будет обращаться?" – отметил Корниенко.

На уточняющий вопрос, свидетельствуют ли его слова о том, что он считает нормой заявление советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, что журналиста могут убить, нардеп подчеркнул: "Я бы так не писал. Я придерживаюсь другого мнения. Это позиция Алексея".

Комментируя заявление нардепа "Голоса" Ярослава Железняка о необходимости создания ВСК по давлению на журналистов, первый вице-спикер заметил: "Главное, чтобы нам не пришлось создавать ВСК по распаду фракции "Голос". Но это уже их внутренняя кухня. У нас уже создана такая ВСК. Она создана на постоянной основе и называется комитет по свободе слова".

Также читайте: В Раде нужно создать ВСК по расследованию давления на журналистов, - нардеп "Голоса" Железняк

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

Читайте также: ГБР возбудило уголовное производство против главреда Цензор.НЕТ Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".