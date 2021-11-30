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Новости Политика Украины
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Демченко получил статус УБД всего за 3 дня пребывания на Донбассе в 2014 году, - нардеп "Голоса" Бобровская. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Демченко получил статус УБД всего за 3 дня пребывания на Донбассе в 2014 году, - нардеп

Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко съездил в Луганскую и Донецкую области всего на три дня и получил статус "участника боевых действий".

Об этом на своей странице в Фейсбук написала нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"Руслан Демченко и УБД. Это тот самый, который был замом министра иностранных дел Грищенко времен Януковича, советником Петра Порошенко, и теперь 1 заместитель секретаря СНБО и глава комитета РАЗВЕДКИ в Офисе Президента. Именно его ОП скрыл из списка люстрации для того, чтобы иметь возможность назначить.И именно он лоббировал Харьковские соглашения в 2010, предусматривавшие продолжение пребывания российского флота в Крыму до 2042 года, потому что это "стабильность для Украины"", – написала она.

Нардеп также отметила, что по обращению в еще Министерство по делам ветеранов, временно оккупированный территорий и ВПЛ (то есть заявка подавалась через это министерство), межведомственная комиссия предоставила этому деятелю статус "участника боевых действий" 13/02/2020 на основании выписки из приказа СБУ от 19/10/2014 о привлечении для проведения АТО и распоряжения Главы Администрации Президента Украины от 03/10/2014, когда тогда главой был Борис Ложкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Харьковские соглашения - измена Украине" и "Где воевал?": активисты пикетировали ОП с требованием увольнения заместителя секретаря СНБО Демченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Это не конец треша: вышеупомянутым распоряжение главы АП от 03/10/14 Демченко Р. был откомандирован в Луганскую и Донецкую области с 5/10/14 по 08/10/2014. То есть всего на 3 дня! вместо обязательных боевых 30…", - сообщила Бобровская.

"Здесь трудно что-то адекватно комментировать. Классическая демонстрация очередной преемственности предательских традиций в государственной власти Украины", - резюмировала нардеп.

Также читайте: Зеленский соврал о непричастности Демченко к "харьковским соглашениям", - журналистка Толстякова

На фото - выписка из официального ответа Министерства ветеранов, которую Бобровская получила по своему запросу:

Демченко получил статус УБД всего за 3 дня пребывания на Донбассе в 2014 году, - нардеп Голоса Бобровская 01

Напомним, 12 марта нардеп "Голоса" Сергей Рахманин заявил, что Руслан Демченко в 2010 году был заместителем министра иностранных дел и причастен к подготовке "харьковских соглашений".

Демченко получил статус УБД всего за 3 дня пребывания на Донбассе в 2014 году, - нардеп Голоса Бобровская 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Демченка Р. було відряджено до Луганської та Донецької областей з 5/10/14 по 08/10/2014.

И то не известно, чем он там занимался.

ЗЕ, например, в 2014-м в Горловке концерты сепарам давал. По такой логике ЗЕ тоже участник боевых действий и ветеран АТО.
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30.11.2021 11:25
+18
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30.11.2021 11:24
+11
дебіли перетворили країну в цирк в 19-му.
Подробиці цирку не мають значення
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30.11.2021 11:25
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30.11.2021 11:24 Ответить
а бурба каким боком к госдаче (как и райка конечно)? когда эта совковая тема госдач умрет?
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30.11.2021 11:38 Ответить
Специфіка роботи передбачає жити в охоронній зоні. Може це совок, але логіка в цьому є.
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30.11.2021 11:41 Ответить
Та там усе складніше. Є юридичні договори, та і фігуранти вкладали свої кошти, і не малі у ті "дачі".
Можна розпродати чи приватизувати, а можна залишити як зараз: здавати в оренду за повну вартість, так робиться з 2014. Совка там уже не має чи майже не має. Орендні плати там космічні.
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30.11.2021 11:56 Ответить
Цікаво які, я знаю ціни))) сумніваюсь що хтось там плате ринкову ціну)))
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30.11.2021 14:39 Ответить
Богатирьову теж було виселено наказом Зеленського.
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30.11.2021 12:39 Ответить
Незаконно. Мало щось робити, треба робити це законно, щоб не виглядати потім дурником.
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30.11.2021 12:48 Ответить
Ну она же детка.
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30.11.2021 12:46 Ответить
а схера она тут делает трамадольная королева ее должны были расстрелять
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30.11.2021 21:16 Ответить
Демченка Р. було відряджено до Луганської та Донецької областей з 5/10/14 по 08/10/2014.

И то не известно, чем он там занимался.

ЗЕ, например, в 2014-м в Горловке концерты сепарам давал. По такой логике ЗЕ тоже участник боевых действий и ветеран АТО.
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30.11.2021 11:25 Ответить
а может Зеленский был законспирированным агентом в Горловке и собирал разведданные?
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30.11.2021 11:41 Ответить
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30.11.2021 12:11 Ответить
Три дня и три ночи бился он со Змием Зеленым!
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30.11.2021 14:02 Ответить
дебіли перетворили країну в цирк в 19-му.
Подробиці цирку не мають значення
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30.11.2021 11:25 Ответить
в цирку хоч смішно(
а що може бути гірше несмішних клоунів?(((

ну хіба що коли такі при владі(
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30.11.2021 11:26 Ответить
""Руслан Демченко і УБД. Це той самий, який був замом міністра закордонних справ Грищенка часів Януковича, радником Петра Порошенка, і тепер 1 заступник секретаря РНБО та голова комітету РОЗВІДКИ в Офісі Президента. "

Это точно в 2019 году он советы Порошенко давал?
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30.11.2021 11:38 Ответить
Многие фашики, после второй мировой , являлись советниками. В чём проблемма?
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30.11.2021 12:00 Ответить
"В чём проблемма?" - наверное в таких людях, которые нужны каждой власти, и во властях которым нужны такие люди.
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30.11.2021 12:16 Ответить
А вы разницу не улавливаете? Например, многие следаки консультировались с серийными убийцами, но я не припомню назначений серийных убийц, главами следственных органов
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30.11.2021 12:56 Ответить
Так и я не припомню, чтоб "консультировались с серийными убийцами" на воле....
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30.11.2021 13:29 Ответить
Вы вообще все примеры дословно рассматриваете?
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30.11.2021 13:32 Ответить
Наверное "пример" был такой:

"но я не припомню назначений серийных убийц, главами следственных органов" - их наверное советниками назначали....
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30.11.2021 13:48 Ответить
дали йому статус в 2020 році при Зеленському, а радником відбув на громадських засадах без оплати так що не гавкай тут і дали високі посади при ЗЕ
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30.11.2021 13:48 Ответить
Ой, а что это за морда из под забора вылезла?

"на громадських засадах" - вот такая вот громадскiсть и поддерживала гетьmanа своими, очень нужными для страны, советами.
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30.11.2021 13:52 Ответить
який він участник боїв, хіба що півнячих з собі подібними, він такий учасник бойових дій як зелений гребінь президент - лише на папері та у головах квартально-сватівського імбецильного біосміття.
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30.11.2021 11:33 Ответить
А сколько ещё таких Ублюдков!!!
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30.11.2021 11:33 Ответить
А многие настоящие АТО-вцы, кто прошел страшные бои 2014-2015, получившие ранения, выходившие из окружения в Иловайске, Дебальцево, до сих пор ходят по властным кабинетам и судам и не могут получить УБД, как этот ублюдок
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30.11.2021 15:08 Ответить
ну, а шо?
таке практикувалось ще з часів Афгану. Три доби за річкою - УБД.
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30.11.2021 11:55 Ответить
Та хіба цей шпигун Йухла один такий? З 2014 року посвідчення УБД отримали тисячі хоча б тих самих прокурвів (особливо матіосівських шкур) та інших чиновників.
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30.11.2021 11:56 Ответить
да . всего три дня . зато какие . три дня которые изменили мир . он успел навести порядок . подготовить войска и нанести сепарам поражение
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30.11.2021 11:59 Ответить
Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко съездил в Луганскую и Донецкую области всего на три дня и получил статус "участника боевых действий".

И шо не так? Съездил. Поезд "Киев-Мариуполь". Утром - туда, вечером - назад. Вот билет сохранился. А Арестович вообще 30 раз за линию фронта ходил. (.банутый, как он мог такое заявлять)
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30.11.2021 12:02 Ответить
Люди без стыда, чести, совести. Агент, не агент - вопрос. Но получит такой статус ни за что - это показатель.
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30.11.2021 12:03 Ответить
Еще хочу добавить, что из за таких как раз настоящие УБД стесняются показывать свои удостоверения. Нельзя что бы такое звание было нивелирово разными прмспособленцвми.
"Инвалид войны. Шинель в двух местах прострелена."
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30.11.2021 13:44 Ответить
Цього ворога зе отримав від свого поважного попередника, тому він його захищае.
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30.11.2021 12:04 Ответить
Демченко принимал участие в Северодонецком Шабаше в 2004 году и попал под Люстрацию...,почему Голобородько его вытащил из Мавзолейной берлоги Путлера загадка...
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30.11.2021 12:05 Ответить
В начале войны так и давали УБД, некоторые 1 днем получили, другое дело, что лишь немногоим давали побыть там лишь несколько дней. Замечу, что мне статус УБД дался тяжело.
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30.11.2021 12:11 Ответить
Так зараз таких тисячі.Прокурвори.мусарня
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30.11.2021 12:13 Ответить
Было публично Бутусовым заявлено что он агент параши,где расследование?
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30.11.2021 12:13 Ответить
"Я на колчаковских фронтах ранен!" (с)
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30.11.2021 12:26 Ответить
ничего вы не понимаете -за это время было уничтожена куча орков и техники а также была попытка уничтожить Путлера и Кремль
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30.11.2021 12:41 Ответить
Моральні уроди. шарлатани. аферисти, нхраписти мерзоти --завжди знаходять для себе вигоду і вцій кагорті (вигода особисто дя себе) дуже виділяються євреї,в них це закладено в генах
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30.11.2021 12:45 Ответить
підараси, це підробка документів, воно не приймало участі в антитерористичній операції відповідно, повинен понести покарання за підробку документів разом з підаром, який видав йому посвідчення УБД
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30.11.2021 12:58 Ответить
Турист со статусом УМБ, их наверное много было, не только туристов, но и ложкиных, которые оформляли и легализировали туристам льготы.
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30.11.2021 13:11 Ответить
3 дня на бумаге а на самом деле в баньке парился за такой подвиг орден нужно вешать на шею....
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30.11.2021 13:17 Ответить
Нечего, скоро и янык получит свидетельство участника боевых действий! Если в конторе няньки зе_Никчемности, ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты, которая правит Украиной от имени Президента Украины, сплошь соратники яныка, начиная с татрова и прочей гнили...., то чему вы удивляетесь?
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30.11.2021 13:30 Ответить
Бувший мер міста Сміла , відкритий сепар Олексій Цибко , теж був три дні , зняв відосик , та поїхав на місцеві вибори в 2014 , має УБД ....((( Влада Порошенка зняла його з посади, зелена поновила , але нові вибори не виграв , десь в Києві зараз , або з жопоблоком, або з БЮТ .
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30.11.2021 13:44 Ответить
Это старая совковая мулька--на 3 дня в зоне военных действий. Когда в давнюю эпоху за ввод в Афган совок стали санкциями давить, и известные пас-лайнеры ЧМП что работали по всему миру в круизах и на пас-линиях, и их выдавили с рынка санкциями, то стали ходить эти лайнеры с Кубы на Мозамбик, Анголу, возить наёмников с Кубы воевать за бабло кпсс и влияние в третих странах. Ну и военную технику в трюмах тоже. И выгрузка шла ночью и не менее 4-6 суток. То в экипажи стали вписывать командировочных с райкома, горкома итд партии Одессы и не только. А когда распался совок в 91 г и многие постарели и пошли на пенсию, то добавку к пенсухе комунякам тем добавляли. Что потом вылезло и позже, многие моряки с экипажей тех лайнеров и не только и с сухогрузов что технику туда же пёрли, не знали за добавку уходя много лет спустя на пенсуху! А как вылезло, то не все доказали в стаже участие в тех рейсах. Но много и получили добавку.. Но комуняшки знали изначально. Такую вот темку знайте с тех лет. Старо как совок комуняцкий.
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30.11.2021 14:12 Ответить
Тобі **** із твоїми мильйонами тіки УДБ не хватало, мразота ненажерлива, а хто руку-ногу втратив так тим треба ще доказать ......гори в аду!
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30.11.2021 14:21 Ответить
Пропасть между властью и народом увеличивается с каждым днем. Многие уже стали понимать, что они такие же враги, как путин со своим окружением. Они разъедают, ослабляют Украину изнутри, все делают, чтобы она не смогла обороняться от врага.
Ермак в сговоре со спецслужбами РФ готовит кластерную капитуляцию. Подготовлены списки на аресты тех, кто будет оказывать сопротивление капитуляции.
Все делается по лекалам диктатур РФ и Беларуси.
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30.11.2021 14:57 Ответить
Друзьям, подельникам и предателям все а народу закон и нищету. Ну что Мы хотим от экономических вредителей и терористом, а вредителей и терористов чисто экономических не бывает, они вредители терористы и предатели во всем, потому и не удивительно, что экономика не растет, а те налоги , которые так тяжело даются народу тратятся с бюджета на все, только не на людей, как на драконовские %, дороги стоимость и качество , которых не проверял, а должны строиться за акцызный збор от потраченного топлива и частных инвестиций публичных, а не олигархических компаний, на Зе не рыночную э/э, теперь уже на импортные самолеты , и вагоны, которые и так есть тем более в пандемию, только не на жизненно важные потребности, например, как на образование, медицыну, армию, добычу газа.
Потому разруха и нищета в стране просто так не бывает, она спланированна законами и действиями выбранной власти, которая не подконтрольна де факто народу, потому они и занимаются вредительством и банкротством страны в своих интересах, а незаконная выдача УБН предателю и терористу врагами народа это нормально.
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30.11.2021 17:01 Ответить
вьетнам брал за три дня и колчаковские фронты
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30.11.2021 21:17 Ответить
 
 