Демченко получил статус УБД всего за 3 дня пребывания на Донбассе в 2014 году, - нардеп "Голоса" Бобровская. ДОКУМЕНТ
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Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко съездил в Луганскую и Донецкую области всего на три дня и получил статус "участника боевых действий".
Об этом на своей странице в Фейсбук написала нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.
"Руслан Демченко и УБД. Это тот самый, который был замом министра иностранных дел Грищенко времен Януковича, советником Петра Порошенко, и теперь 1 заместитель секретаря СНБО и глава комитета РАЗВЕДКИ в Офисе Президента. Именно его ОП скрыл из списка люстрации для того, чтобы иметь возможность назначить.И именно он лоббировал Харьковские соглашения в 2010, предусматривавшие продолжение пребывания российского флота в Крыму до 2042 года, потому что это "стабильность для Украины"", – написала она.
Нардеп также отметила, что по обращению в еще Министерство по делам ветеранов, временно оккупированный территорий и ВПЛ (то есть заявка подавалась через это министерство), межведомственная комиссия предоставила этому деятелю статус "участника боевых действий" 13/02/2020 на основании выписки из приказа СБУ от 19/10/2014 о привлечении для проведения АТО и распоряжения Главы Администрации Президента Украины от 03/10/2014, когда тогда главой был Борис Ложкин.
"Это не конец треша: вышеупомянутым распоряжение главы АП от 03/10/14 Демченко Р. был откомандирован в Луганскую и Донецкую области с 5/10/14 по 08/10/2014. То есть всего на 3 дня! вместо обязательных боевых 30…", - сообщила Бобровская.
"Здесь трудно что-то адекватно комментировать. Классическая демонстрация очередной преемственности предательских традиций в государственной власти Украины", - резюмировала нардеп.
На фото - выписка из официального ответа Министерства ветеранов, которую Бобровская получила по своему запросу:
Напомним, 12 марта нардеп "Голоса" Сергей Рахманин заявил, что Руслан Демченко в 2010 году был заместителем министра иностранных дел и причастен к подготовке "харьковских соглашений".
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Можна розпродати чи приватизувати, а можна залишити як зараз: здавати в оренду за повну вартість, так робиться з 2014. Совка там уже не має чи майже не має. Орендні плати там космічні.
И то не известно, чем он там занимался.
ЗЕ, например, в 2014-м в Горловке концерты сепарам давал. По такой логике ЗЕ тоже участник боевых действий и ветеран АТО.
Подробиці цирку не мають значення
а що може бути гірше несмішних клоунів?(((
ну хіба що коли такі при владі(
Это точно в 2019 году он советы Порошенко давал?
"но я не припомню назначений серийных убийц, главами следственных органов" - их наверное советниками назначали....
"на громадських засадах" - вот такая вот громадскiсть и поддерживала гетьmanа своими, очень нужными для страны, советами.
таке практикувалось ще з часів Афгану. Три доби за річкою - УБД.
И шо не так? Съездил. Поезд "Киев-Мариуполь". Утром - туда, вечером - назад. Вот билет сохранился. А Арестович вообще 30 раз за линию фронта ходил. (.банутый, как он мог такое заявлять)
"Инвалид войны. Шинель в двух местах прострелена."
Ермак в сговоре со спецслужбами РФ готовит кластерную капитуляцию. Подготовлены списки на аресты тех, кто будет оказывать сопротивление капитуляции.
Все делается по лекалам диктатур РФ и Беларуси.
Потому разруха и нищета в стране просто так не бывает, она спланированна законами и действиями выбранной власти, которая не подконтрольна де факто народу, потому они и занимаются вредительством и банкротством страны в своих интересах, а незаконная выдача УБН предателю и терористу врагами народа это нормально.