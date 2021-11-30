Корниенко о возможных протестах в Раде во время выступления Зеленского: "Приходится переходить в режим воспитателя детского сада: там не ходите, там сидите, горшок там, обед там"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Александр Корниенко завтра будет взывать к совести депутатов-оппозиционеров.
Так он ответил на вопросы журналистов в Верховной Раде, как будут реагировать на возможные протесты оппозиционеров в сессионном зале во время выступления президента Владимира Зеленского, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я вообще не очень радуюсь тому, что мне как первому заместителю председателя Верховной Рады приходится переходить в режим воспитателя детского сада: там не ходите, там сидите, горшок там, обед там. Это, на самом деле, не очень уважает Верховную Раду. Но если уже коллеги проявляют такую политическую культуру, это по их усмотрению", - отметил Корниенко.
Он прогнозирует, что завтра в сессионном зале во время выступления Зеленского возможны проявления креатива со стороны оппозиции.
Первый вице-спикер также пояснил, что вопросов к президенту завтра в сессионном зале не будет, потому что это не предусмотрено Регламентом Верховной Рады.
Пожалуйста, подождите...
а по факту всыраются лишь бы буба губы не надула прочитав о себе на плакатиках от оппозиции)
"Офис Президента требует от фракции придти на выступление Зеленского в футболках "За Президента. Проти Олігархів". Ослушавшихся будут штрафовать на конвертные зарплаты."
Воно лише обіСцяє та бикує. Фсьо.
переворотущо йго перевернуть до гори дриґом.
Соответственно, Разумков не мог быть головой партии в 2019 году.
Соответственно, Разумков не мог подписывать подання на нардепов от СН на выборах 2019 года. Подання фальсифицированы.
Соответственно, полномочия этих депутатов СН должны быть прекращены.
До сих пір пам"ятаю "Комсомольський прожектор" де було написано, що "студент М.Ч. напідпидку прийшов у столову і, погрожуючи складним ножем, вимагав у там у студентки Л. солоні огірки".
А теперь возмущаетесь что вас и Раду не уважают.
Действительно детский сад.
Не видеть причинно-следственной связи между такими очевидными фактами.
Эффект, естественно, будет прямо противоположный.
Зачем каждый день повышать градус?
Печалька...
И это в стране Украина, которая является парламентско-президентской республикой...
Не забыли? У нас не президентская форма правления!!!