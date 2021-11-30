Наемник РФ, который в 2014 году убивал раненых украинских воинов, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ
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Наемник РФ, который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных, приговорен к 6 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрСБУ.
В ходе досудебного следствия установлено, что житель временно оккупированного Донецка вступил добровольно в учебный центр НЗФ "ДНР" в г. Славянск. После его окончания был назначен на должность заместителя руководителя. Он осуществлял подготовку наемников для незаконных формирований, активно участвовавших в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.
Кроме того, находясь в составе различных подразделений НЗФ, злоумышленник активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины в районе Донецка, Ясиноватой, Докучаевска, пгт Пантелеймоновка, а также осуществлял дежурство на военных объектах, конвоировал задержанных и военнопленных.
Контрразведчики задержали мужчину в октябре этого года в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с временно окупаемой территории АР Крым.
В настоящее время Шевченковский районный суд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы.
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Не питаю иллюзий о нашей судебной системе. Просто заголовок статьи на цензоре - это не доказательство. А без доказательств только в рашке и белоруссии сажают...
а потім УБД дадуть судячи зі всього, й компенсацію від держави...
й це в порівнянні зі сроком який "світить" Бутусову за разжиганіє вайни...
огидно(
Тільки перд ким?
Матиос с продажными судьями сугубо по закону сажал в тюрьму солдат-добровольцев, защищавших Украину. Почитайте приговоры, - там везде ссылки на статьи УК. По Матиосу и его подобным уголовники они.
А происходит это потому, что херанты прав и свобод граждан, что прежние, что действующий, наплевали на закон и послают солдат воевать, не объявив войну агрессору.
Вы с ним хотите по закону?
ЮВТ по закону подала в суд в 2010-м на фальсификации. Целый караван нёс коробки с документами, на которые "высокий суд" положил с прибором. А после суда над Манафортом и заявлений бывшего зам. Председателя СБУ и Генпрокурора А.Трепака стало известно, что выборы против донецкой банди в 2010 году ЮВТ выиграла.
А западные дерьмократы во главе с Абамой "не заметили", что Юля действует по закону и что, пока не вынесено решение суда по её иску к Януковичу, победитель не объявляется. Но Хусейновичу нужно было понравиться другу Владимиру, с которым он затеял идиотскую перезагрузку, а другу Владимиру позарез нужен был Янукович во главе Украины. Поэтому Абама, вопреки всем канонам дипломатии, досрочно поздравил уголовника с "победой", дав понять, на чьей он стороне. И следом за ним главари "правовых" европейских государств тоже поспешили его поздравить, не переживая, что они нарушили закон. Реалполитик...
В итоге, действующая ПО ЗАКОНУ ЮВТ была брошена в тюрьму.
Но люди, в том числе и ЮВТ, выводов не делают - продолжают играть с врагами Украины и ворами в закон.
Абсолютний дебілізм, така держава не конкурентноздатна і приречена на небуття!
Або якось по дебільному статейка нашрайбана!
это хорошо...