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Наемник РФ, который в 2014 году убивал раненых украинских воинов, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемник РФ, который в 2014 году убивал раненых украинских воинов, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Наемник РФ, который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных, приговорен к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрСБУ.

В ходе досудебного следствия установлено, что житель временно оккупированного Донецка вступил добровольно в учебный центр НЗФ "ДНР" в г. Славянск. После его окончания был назначен на должность заместителя руководителя. Он осуществлял подготовку наемников для незаконных формирований, активно участвовавших в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

Кроме того, находясь в составе различных подразделений НЗФ, злоумышленник активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины в районе Донецка, Ясиноватой, Докучаевска, пгт Пантелеймоновка, а также осуществлял дежурство на военных объектах, конвоировал задержанных и военнопленных.

Контрразведчики задержали мужчину в октябре этого года в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с временно окупаемой территории АР Крым.

Также смотрите: Один из командиров воинской части планировал передать РФ секретные данные по ракетным арсеналам Украины, - контрразведка СБУ. ФОТО

В настоящее время Шевченковский районный суд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Наемник РФ, который в 2014 году убивал раненых украинских воинов, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
6 лет за убийство?
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30.11.2021 11:30
+29
Мрази , твари .. слов нет , 6 лет за убийство наших раненых , я так жду майдана у меня руки трусятся , дотянуться
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30.11.2021 11:33
+29
причём не убийство, а убийства !
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30.11.2021 11:40
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6 лет за убийство?
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30.11.2021 11:30 Ответить
Убийства, через 4 года выйдет с чистой совестью!
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30.11.2021 11:40 Ответить
причём не убийство, а убийства !
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30.11.2021 11:40 Ответить
Так, дійсно, дуже дивний заголовок,який не "перегукується" зі змістом статті.
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30.11.2021 11:56 Ответить
Тут читаємо досить багато дивного... Бо зробити з А потрібне комусь Бе... Без дивацтв не обходиться. Але контингент хаває.
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12.01.2022 03:59 Ответить
а могли зовсім понять і простить ...
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30.11.2021 12:09 Ответить
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30.11.2021 12:29 Ответить
Заголовок манипулятивный. Капоне тоже убивал, а посалили его только за неуплату налогов.
Не питаю иллюзий о нашей судебной системе. Просто заголовок статьи на цензоре - это не доказательство. А без доказательств только в рашке и белоруссии сажают...
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30.11.2021 12:42 Ответить
Розкажіть це італійцям за Марківа...
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30.11.2021 12:48 Ответить
Так він же ж українців вбивав, тим паче АТО-шників....
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30.11.2021 12:45 Ответить
Ну да,а шо тут такого? Подумаєш добивав...х*йня якась,це ж не фак клоуну показати....
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30.11.2021 13:19 Ответить
Далі заголовку не читаєм?
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30.11.2021 20:07 Ответить
Вы что, специально издеваетесь над украинцами, только подумать, за убийства раненых украинских воинов, этому уроду всего 6 лет дали. Или возможно он чем-то озолотил наш самый гуманный суд в мире???
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28.05.2022 19:46 Ответить
Фамилия?

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30.11.2021 11:31 Ответить
зе дно, надо пожизненно
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30.11.2021 11:32 Ответить
6 років за все описане???

а потім УБД дадуть судячи зі всього, й компенсацію від держави...

й це в порівнянні зі сроком який "світить" Бутусову за разжиганіє вайни...

огидно(
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30.11.2021 11:32 Ответить
Мрази , твари .. слов нет , 6 лет за убийство наших раненых , я так жду майдана у меня руки трусятся , дотянуться
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30.11.2021 11:33 Ответить
Руки трусяться? Треба менше бухати ))
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30.11.2021 11:43 Ответить
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30.11.2021 12:09 Ответить
Жди....
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30.11.2021 11:53 Ответить
а ждёшь чего? думаешь будут наливать бесплатно?
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30.11.2021 12:10 Ответить
Який Майдан, низя - путя нападьот.
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30.11.2021 12:36 Ответить
Це зебільний жарт?
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30.11.2021 11:33 Ответить
Домбаський бандюк.
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30.11.2021 11:34 Ответить
Це баканов типу хвастається? - 6 років за вбивство поранених?
Тільки перд ким?
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30.11.2021 11:35 Ответить
Сподіваюсь нова влада цього виродка повісить , а суддів що дали 6 ( !?) років за убивства на довічне (
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30.11.2021 11:35 Ответить
За такі вироки,ці судді мають висіти.
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30.11.2021 11:39 Ответить
Аж побігли сідати Не будьте такими наївним.
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30.11.2021 11:42 Ответить
Я кажу не сидіти, а висіти,і треба було починать з майдану.
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30.11.2021 12:00 Ответить
Покажи як треба, смєтун
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30.11.2021 14:29 Ответить
Продажна гнида гірше за ворога.
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30.11.2021 14:32 Ответить
Коли прийдеш в Україну з ****** і дояром,я тобі все покажу особьисто.
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30.11.2021 14:34 Ответить
А якщо без цієї компанії приїду, покажеш?
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30.11.2021 14:41 Ответить
Хоч зараз та ти й з компанієюд засциш,бо ти вже втік зрадник і прихвостень окупанта.
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30.11.2021 14:43 Ответить
От нащо я тут з хворим якусь логіку шукаю?... Питання риторичне.
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30.11.2021 14:47 Ответить
Що означає закон при беззаконноу режимі.

Матиос с продажными судьями сугубо по закону сажал в тюрьму солдат-добровольцев, защищавших Украину. Почитайте приговоры, - там везде ссылки на статьи УК. По Матиосу и его подобным уголовники они.
А происходит это потому, что херанты прав и свобод граждан, что прежние, что действующий, наплевали на закон и послают солдат воевать, не объявив войну агрессору.

Вы с ним хотите по закону?
ЮВТ по закону подала в суд в 2010-м на фальсификации. Целый караван нёс коробки с документами, на которые "высокий суд" положил с прибором. А после суда над Манафортом и заявлений бывшего зам. Председателя СБУ и Генпрокурора А.Трепака стало известно, что выборы против донецкой банди в 2010 году ЮВТ выиграла.
А западные дерьмократы во главе с Абамой "не заметили", что Юля действует по закону и что, пока не вынесено решение суда по её иску к Януковичу, победитель не объявляется. Но Хусейновичу нужно было понравиться другу Владимиру, с которым он затеял идиотскую перезагрузку, а другу Владимиру позарез нужен был Янукович во главе Украины. Поэтому Абама, вопреки всем канонам дипломатии, досрочно поздравил уголовника с "победой", дав понять, на чьей он стороне. И следом за ним главари "правовых" европейских государств тоже поспешили его поздравить, не переживая, что они нарушили закон. Реалполитик...
В итоге, действующая ПО ЗАКОНУ ЮВТ была брошена в тюрьму.

Но люди, в том числе и ЮВТ, выводов не делают - продолжают играть с врагами Украины и ворами в закон.
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30.11.2021 11:40 Ответить
интересно, какие "родственники" у этого утырка ? чтобы за серийные убийства дали 6 лет, надо было немало бабла судейским залить
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30.11.2021 11:44 Ответить
Мда, гуманный украинский суд сепаров любит, да его удавить надо
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30.11.2021 11:48 Ответить
На зоне и удавят ! Если и выйдет, то инвалидом....
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30.11.2021 11:50 Ответить
надо пожелать этому уроду места у параши, опетушивания и превращения каждого дня жизни в ад...
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30.11.2021 11:49 Ответить
6 років за вбивства поранених!? Жах. Наша судова система і закони зовсім деградовані. Та при таких злочинах, розстріл поранених, мінімум довічне. Схаменіться , змініть закони і судів які такі вердикти оголошують.
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30.11.2021 11:50 Ответить
Не зрозумів. Шість?
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30.11.2021 11:50 Ответить
да здравствует самый гуманный пЭщэрный лже-суд ....- повний піпец....
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30.11.2021 11:53 Ответить
я можу провести йому кастрація теж гуманних думок , щоб легше сиділось ...
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30.11.2021 23:17 Ответить
Шість років за вбивства поранених?
Абсолютний дебілізм, така держава не конкурентноздатна і приречена на небуття!
Або якось по дебільному статейка нашрайбана!
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30.11.2021 11:54 Ответить
Вбивав полонених і всього навсього шість років , що це за суди ? за це пожитєво, а краще прикончити цю паскуду . Не дивно що цей урод за так званим законом савченко скоро вийде. Суди справді не украінські за що тільки такі зарплати і пенсіі призначили ,цим негідникам.
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30.11.2021 11:54 Ответить
За крадіжку якоїсь хєрні 8...10 років за вбивство ще і поранених 6?????????????? Що то за "правосуддя"??????????????????????????
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30.11.2021 11:56 Ответить
Ну так тут же ж шоб тававріща ж Путєна нє рассєрчять
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30.11.2021 11:58 Ответить
с херали такие полномочия у Шевченковского суда за военные преступления ?
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30.11.2021 12:01 Ответить
Які 6 років.. Розстрілять або пожиттеве.
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30.11.2021 12:02 Ответить
Шурик, вы комсомолец? Это же не наш метод. (с)
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30.11.2021 12:04 Ответить
Надо Федя.. Надо...Заряджай ..Цілься Вогонь
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30.11.2021 12:12 Ответить
А если судью этого убить, тоже дадут 6 лет ?
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30.11.2021 12:03 Ответить
Навпаки, за цей подвиг треба дати Героя України.
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30.11.2021 12:31 Ответить
мало конечно но хоть шо то . а ведь могли например в ОП забрать и статус УДБ дать как Демченко
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30.11.2021 12:04 Ответить
6 за добивання поранених українських військових?
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30.11.2021 12:07 Ответить
А в принципі все логічно-а то вдруг Путін нападе
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30.11.2021 12:08 Ответить
Шевченківский суд ще гуманнійший за Печерський
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30.11.2021 12:15 Ответить
Украинские нелюстрированные судьи верные потомки сталинского прокурора Ягуарьевича Вышинского.
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30.11.2021 12:19 Ответить
исправили...
это хорошо...
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30.11.2021 15:43 Ответить
6 років за МАСОВІ ВБИВСТВА???!!! Це такий ЗЕлений гумор чи знущання над Законом?
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30.11.2021 12:31 Ответить
даже странно, что не условно. Власть им явно сочувствует.
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30.11.2021 12:31 Ответить
Хлопцям із контррозвідки, які, не з чуток, добре знають продажні суди "реформовані" Зеленським та їхню вибіркову ліберальність, лише щодо ворогів України, треба було одразу знищити цього виродка.
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30.11.2021 12:34 Ответить
За сбитого насмерть пьяного пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте больше дают.
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30.11.2021 12:42 Ответить
Знищити такого покидька є головним завданням держави,це житєво необхідно для її існування.Стає питання якщо судді представляють державу,то яку?
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30.11.2021 12:43 Ответить
какие 6 лет если убивал украинских воинов, раненых украинских воинов?!!! тут пожизненное как минимум должно быть
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30.11.2021 12:51 Ответить
Чому стаття не за серийне вбивство, а тілько за участь в терорристичній організації? Безпосередня участь у вбивствах не доведена? Тоді є надія, що за 6 років, доки він сидітиме, знайдуть докази і таки дадуть йому пожиттєве? - Після закінчення влади зелених.
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30.11.2021 13:04 Ответить
"писатели" не "читатели" - 6 лет этому ублюдку дали по доказанной в суде статье "участие в террористической организации"! p.s. редакторы. исправьте опечатку - "...с временно окупаемой территории АР Крым. Источник: https://censor.net/ru/n3302419
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30.11.2021 13:11 Ответить
6 років за те, що добивав поранених? Скоро такі судді будуть перечіпатись на вулиці і масово гинути?
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30.11.2021 13:19 Ответить
долбанное правосудие с их наказанием и сроками за такие злодеяния .тут сепаратизм...участие в войне против страны и убийства людей, и непросто убийства а добивания раненых....и 6 лет!!!!((он что на улице подрался с кем то, он что квартиру ограбил или ......? нет слов .судей разогнать... креминальный кодекс сжечь...нигде таких сроков наверное в мире нет за такие злодеяния, везде до 25 лет,или пожизненно, или даже дают по несколько сот лет тюрьмы...просто издевательство над наказанием за преступления.
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30.11.2021 13:31 Ответить
Боже храни Украину!(
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30.11.2021 14:04 Ответить
За что моя страна так страдает. Неужели она ещё не испила до дна свою карму. За что с*ка?! За что!!! Почему так много *лядей которые при власти ненавидят ее да ещё и получают огромный Профит за это...
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30.11.2021 14:07 Ответить
Они еще и в Украину прутся.. наглость...
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30.11.2021 14:19 Ответить
А в чем проблема?Этот паскуда лепший дружбан Зеленского,он ведь тоже против Порошенко.Как то так.
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30.11.2021 14:33 Ответить
6 років за вбивства????? Зеленський і його суди наскрізь гнилі...
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30.11.2021 15:24 Ответить
ЗА УБИЙСТВО КАК ЗА КРАЖУ !!!??? СМЕРТЬ СУДЬЕ !)
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30.11.2021 16:41 Ответить
«Ліквідовував полонених»?!?! Що сталось із «вбивав полонених»?! Полонені українські військові не якийсь об'єкт, щоб їх «ліквідувати»!!! Це вбивство! Тільки за це Цензор повинен звільнити мудака, котрий писав цей текст! І шість років за вбивства?! В той час коли на Бутусова відкривають справу?! Це просто жах!!!!
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30.11.2021 16:55 Ответить
Ясинуватого не існує. Є Ясинувата.
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30.11.2021 20:57 Ответить
мені теж огидно читати за наші суди,дії та поведінку влади,але не забуваймо Головне -Державу українського народу треба зберегти.Є засоби мирного тиску на владу -згадайте Махатму Ганді,що ненасильницьким спротивом здобув незалежність Індії...Тому заклики до майданів,анархії зараз це або дурість або провокації агентури Кремля.Пильнуйте!Ворог у порога і чекає безладу
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01.12.2021 07:24 Ответить
Слов нет! не суд, а просто цирк! Убийце наших солдат 600 лет дать мало!!!
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29.05.2022 00:00 Ответить
 
 