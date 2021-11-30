Разумков о заявлении Зеленского о госперевороте: Либо президент неудачно пошутил, либо должен что-то делаться для спасения страны
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если президент Владимир Зеленский заявляет о государственном перевороте, нужно не в Верховной Раде выступать с обращением, а спасать страну.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат, экс-спикер Дмитрий Разумков.
"Слушая его пресс-конференцию, когда услышал о государственном мятеже, я думал, что следующими словами президента будут, что СБУ, правоохранительные органы, ГБР проводят все необходимые мероприятия, на данный момент продолжаются задержания, обыски, что люди доставляются в СИЗО. Потому что такое обвинение из уст президента, как о том, что в стране происходит государственный мятеж, это больше, чем серьезно. Сегодня уже 30 ноября, но ничего не происходит. Или президент так пошутил (но это очень неудачная шутка), или тогда должны быть конкретные факты, что же на самом деле произошло", - подчеркнул он.
Разумков считает заявление Зеленского о госперевороте "несерьезной и негосударственной позицией".
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"ахмєтов затєял...ну нє ахметов, там люді на запісях, ну не люди, голоса, ну не просто голоса, а голоса людей, ну не ахмєтав, єго втягівают голоса на запісях, ну я в єто не верю"....(с) *майже цитата
тільки від корита відсунули зразу в "хрестовий похід"...
Або воно продажне , або тупе - шо ще гірше.
Кто поверит комедианту?
А після цього цей зебілоїд щось там варнякає до американців про інвестиційну привабливість України??? Та жоден сєпар чи якийсь ЗАЖОПенець не зробили стільки для дестабілізації ситуації в країні і підриву економіки та обороноздатності, скільки зробило найвеличніше порожнє місце в кріслі Президента зі своїм оточенням!
Зеленский должен дать точную информацию: какой незаконный орган власти планировалось создать, кто это планировал, и как он собирался сместить конституционную власть.