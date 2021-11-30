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Новости Политика Украины
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Разумков о заявлении Зеленского о госперевороте: Либо президент неудачно пошутил, либо должен что-то делаться для спасения страны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о заявлении Зеленского о госперевороте: Либо президент неудачно пошутил, либо должен что-то делаться для спасения страны

Если президент Владимир Зеленский заявляет о государственном перевороте, нужно не в Верховной Раде выступать с обращением, а спасать страну.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат, экс-спикер Дмитрий Разумков.

"Слушая его пресс-конференцию, когда услышал о государственном мятеже, я думал, что следующими словами президента будут, что СБУ, правоохранительные органы, ГБР проводят все необходимые мероприятия, на данный момент продолжаются задержания, обыски, что люди доставляются в СИЗО. Потому что такое обвинение из уст президента, как о том, что в стране происходит государственный мятеж, это больше, чем серьезно. Сегодня уже 30 ноября, но ничего не происходит. Или президент так пошутил (но это очень неудачная шутка), или тогда должны быть конкретные факты, что же на самом деле произошло", - подчеркнул он.

Разумков считает заявление Зеленского о госперевороте "несерьезной и негосударственной позицией".

Также читайте: СБУ расследует подготовку государственного переворота

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Є третє або - пора лікувати психіатрію. Це вже видно неозброєним оком.
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30.11.2021 11:48
+13
Третій рік живемо в зеленому цирку.
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30.11.2021 11:52
+11
Від постійних жартів нашого президента вже дуже сумно в країні стало.
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30.11.2021 11:48
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Є третє або - пора лікувати психіатрію. Це вже видно неозброєним оком.
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30.11.2021 11:48 Ответить
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!)))
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30.11.2021 11:49 Ответить
ПАДАРИТЕ ПАРАНОИКУ ВОВОЧКЕ ПИСТОЛЯ С ОДНИМ ПАТРОНОМ ПРИСТАВЬТЕ К ЕГО ПУСТО МАКИТРЕ И ПОКАЖИТЕ КАК ПУЛЬКА ВЫЛЕТАЕТ ИЗ ДУЛА
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30.11.2021 12:47 Ответить
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30.11.2021 12:16 Ответить
Від постійних жартів нашого президента вже дуже сумно в країні стало.
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30.11.2021 11:48 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))))
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30.11.2021 11:48 Ответить
Дурень и шутки у него дурацкие.
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30.11.2021 11:51 Ответить
Третій рік живемо в зеленому цирку.
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30.11.2021 11:52 Ответить
цирк це позитивні емоції...- тут інше....
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30.11.2021 12:06 Ответить
Є ще "б%!дський цирк". Там саме ті емоції що треба.
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30.11.2021 13:24 Ответить
та яка там нафік "позиція"... він навіть думку не зміг сформулювати +/- до кінця й хоча б трошки грамотно

"ахмєтов затєял...ну нє ахметов, там люді на запісях, ну не люди, голоса, ну не просто голоса, а голоса людей, ну не ахмєтав, єго втягівают голоса на запісях, ну я в єто не верю"....(с) *майже цитата
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30.11.2021 11:52 Ответить
Якщо в тебе 2 роки бубочка був кращим президентом в Галактиці а потім різко все змінилось, то яка довіра має бути до твоїх слів зараз?
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30.11.2021 11:55 Ответить
Вибори незаборяться ,вже слід починати гнати пургу !!!)))
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30.11.2021 11:58 Ответить
Вибори можна сфальсифікувати! Є свіжі приклади і хороші вчителі!
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30.11.2021 14:00 Ответить
100%...всі такі "колишні зелені" правдоруби стають....

тільки від корита відсунули зразу в "хрестовий похід"...
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30.11.2021 11:59 Ответить
Це притаманно гельмінтам-політиканам всіх мастей !!!)))
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30.11.2021 12:02 Ответить
недавно була картинка - клано-олігархія міняе "роялі".....
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30.11.2021 12:07 Ответить
Угу) очевидно у такого "прозріння" можуть бути лише дві причини.
Або воно продажне , або тупе - шо ще гірше.
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30.11.2021 12:30 Ответить
він не дурак - він просто Син якому протеже зробив Батько ( Олександр Васильович Разумков; 17 апреля 1959 года, Бердичев, Житомирская область, Украинская ССР, СССР - 29 октября 1999 года, Киев, Украина) - советский и украинский политик, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (1997-1999).- а синок просто конъюнктурщик...
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30.11.2021 18:59 Ответить
пока мы тут, условно говоря, крякаем на кухне на них, Дима сначало нормально поднял бабла и авторитета приведя зеленых к власти, а теперь рейтинг критикуя их)
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30.11.2021 11:58 Ответить
Петя также создал партию регинов а затем свалил и критиковал чем на майдане сделал карьеру.
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30.11.2021 12:35 Ответить
шо ты тем сказать хотел?) мокшанец?) срач развести полегкому?) иди бомжуй лаптеногое)
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30.11.2021 12:43 Ответить
эх виталик отсос ты петрович
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30.11.2021 14:17 Ответить
На наркомарафоне никто не отнесся серьезно к заявлению клоуна о готовящемся перевороте
Кто поверит комедианту?
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30.11.2021 12:01 Ответить
Як хто??? Зебілоїди !!!)))
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30.11.2021 12:03 Ответить
Гарний жарт від недолугого! Після цього жарту акції більш ніж 100 українських компаній обвалилися від 10 до 20 відсотків.

А після цього цей зебілоїд щось там варнякає до американців про інвестиційну привабливість України??? Та жоден сєпар чи якийсь ЗАЖОПенець не зробили стільки для дестабілізації ситуації в країні і підриву економіки та обороноздатності, скільки зробило найвеличніше порожнє місце в кріслі Президента зі своїм оточенням!
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30.11.2021 12:13 Ответить
Вове квартальный Тамбовский Волк тексты заявлений пишет.
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30.11.2021 12:20 Ответить
Юридически: переворотом называется насильственное смещение законного органа власти и замена его незаконным (неконституционным). Никаких других "переворотов" не существует.
Зеленский должен дать точную информацию: какой незаконный орган власти планировалось создать, кто это планировал, и как он собирался сместить конституционную власть.
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30.11.2021 12:28 Ответить
конечно исключить в дурдоме ничего нельзя... но шутки на таком уровне стоят очень дорого... и не только для самого шутника, сколько для имиджа страны как в политическом так и в экономическом плане... более того...тот или те о ком оно так пошутило могут не понять ... и придется клоуну либо извинятся либо напрячься чтоб разрулить эту фигню...
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30.11.2021 12:30 Ответить
так он уже обделался. правда стране от этого не легче.
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30.11.2021 12:35 Ответить
Та воно дурне, меле всяку нісенітницю.
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30.11.2021 12:39 Ответить
Как они все достали. Зебилы, порохи, яныки,ющи, Тут новый хух нарисовывается
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30.11.2021 12:40 Ответить
Коли вже, курва, ця вистава Зє- кінчиться?
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30.11.2021 13:12 Ответить
Якщо "мудрий нарід" не порозумнішав, а на то немає ніяких підстав, то ця вистава може тривати ще й другій термін. Ба, може бути й гірше, коли "мудрий нарід", втомившись від буби, обере Бойка, або ще якогось Шарія бо "ну цього разу точно гірше не буде"
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30.11.2021 13:31 Ответить
Так можна "дожартуватися" що і народ "пожартує".
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30.11.2021 13:42 Ответить
"Жарти народу" однозначно закінчаться інтервенцією Росії! На то і армія біля кордонів вартує...
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30.11.2021 14:03 Ответить
Вона і так є, "повзуча" у владу.
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30.11.2021 14:49 Ответить
клоуном был, клоуном и останется навсегда, что с него взять?
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30.11.2021 15:04 Ответить
кушайте, 75-% ные
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30.11.2021 16:35 Ответить
Разумник! Йди полижи с...у Ахметова. Можливо він тебе пожаліє та приголубить.
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30.11.2021 18:21 Ответить
- "У нас всё впереди. Эта мысль тревожит". (Л. Шебаршин)
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04.12.2021 07:45 Ответить
 
 