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Новости Политика Украины
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Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Разумков о заявлении Корниенко относительно выхода депутатов из "СН": "Угрожать не надо. Больно может быть всем. Особенно когда люди начнут на улице бить"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о заявлении Корниенко относительно выхода депутатов из

Народный депутат, экс-спикер Дмитрий Разумков считает, что количество депутатов, которые присоединятся к МФО "Розумна політика", будет увеличиваться.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Людей, понимающих, куда двигается страна, которых этот курс не устраивает, становится больше не только на улице, а в стенах Верховной Рады", - отметил экс-спикер.

Говоря о сегодняшнем выходе нардепа Романа Сохи из фракции СН, Разумков заявил: "Роман Васильевич - человек постоянных взглядов. Он не меняет свое видение, независимо ни от чего, в том числе урагана. Надо отдать должное: он давно занимал позицию по кадровым назначениям, которые не соответствуют той ценностной рамке, с которой мы шли на выборы. Он говорил об этом, обращался к президенту - через Фейсбук и письмами. Но, к сожалению, его не услышали. Когда людей не слышат, они начинают действовать".

Комментируя заявление первого вице-спикера Александра Корниенко, что некоторым депутатам-мажоритарщикам потом "будет больно", если они будут выходить из фракции СН, нардеп подчеркнул: "Угрожать не надо. Больно может быть всем. Особенно когда люди начнут на улице бить. Это первое. Второе, если мы говорим о выходе из фракции мажоритарщиков, то для них это согласно Конституции не несет никаких последствий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" не могут найти заявление Разумкова на вступление в партию. Заявления о выходе тоже не было, - Шуляк

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Що ти змія це факт, але відповів вірно!!!!!!
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30.11.2021 12:16
+8
Бити будуть навіть ногами і особливо по морді
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30.11.2021 12:18
+7
у этого младорыга якась особлыва страховка?
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30.11.2021 12:16
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у этого младорыга якась особлыва страховка?
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30.11.2021 12:16 Ответить
Ринат Леонидыч не абы хто, все таки
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30.11.2021 12:32 Ответить
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30.11.2021 13:53 Ответить
Що ти змія це факт, але відповів вірно!!!!!!
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30.11.2021 12:16 Ответить
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30.11.2021 12:16 Ответить
Бити будуть навіть ногами і особливо по морді
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30.11.2021 12:18 Ответить
Між ног по морді !!!)))
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30.11.2021 12:22 Ответить
вся шайка ссыклобородька ватная на всю голову...опзж-лехаим2
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30.11.2021 12:20 Ответить
Завжди цікавило питання "Чому в Україні у владі, любій владі, одні зрадники і продажні? Невже Український політик і чиновник це каста зрадливих і продажних тварюк? Розумков тільки не кажи що ти за ради чистої ідеї і заради людей ..ну не пи...ди ...
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30.11.2021 12:20 Ответить
и найдутся те кто уверует в невинного Диму)
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30.11.2021 12:33 Ответить
Ну Ахметов вже вклався бабельцем ..значить куплять і віру і баранів і крісла. Су....каа ні жодного висновку за ці 8 років ні хто не зробив... Все думають на сраному ентузіазмі Україну відстоювать Тільки ті ентузіасти наполовину зашквареня аферисти.
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30.11.2021 12:37 Ответить
не за 8, а за 30... было пара светлых моментов, но в общей массе люди не ценят независимость, большинству лишь бы свой холодильник...
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30.11.2021 12:49 Ответить
та да...свежая лупоглазая мессия.
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30.11.2021 13:01 Ответить
и главное как праведно критикует)))) ну типа "я не такая, я жду трамвая... не с ними") эталон лицемерия)
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30.11.2021 13:05 Ответить
Який розумний чувак. На царство його.
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30.11.2021 12:21 Ответить
бити за "слуг"?))))
та хоч там позагризайте одне одного....
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30.11.2021 12:46 Ответить
А что вы хотели услышать от члена Партии Регионов Разумкова
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30.11.2021 13:16 Ответить


С какого перепуга этот " Разумашка " решил, что бить будут, но не его. Типа он " в домике " , вовремя соскочил под крыло Ахметова и у людей тут же память отшибло " кто он и с кем пришёл во власть " . Ну-ну.
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30.11.2021 13:17 Ответить
димасик, а не боишься, что тебя первого пи*дить будут? такая мразь, как ты под раздачу попадает в первую очередь: и своим нагадил, и чужим. ренатлеонидич кинет на съедения проще простого.
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30.11.2021 13:17 Ответить
100%
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30.11.2021 13:25 Ответить
Дима, кто первый получит, это ты.
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30.11.2021 13:27 Ответить
Він вже встиг "з*їсти" свою заяву про вступ в партію "слуг", ніяк її не відшукають в партійних документах.
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30.11.2021 13:48 Ответить
Во напали, а ведь его зовут Дима, а не Петя.
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30.11.2021 13:34 Ответить
Опять утром в кровати какашки от Пети у себя нашли?
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30.11.2021 14:04 Ответить
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30.11.2021 14:02 Ответить
Морды представителей МОНОСБРОДА (СН) будут бить и очень больно!
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30.11.2021 14:56 Ответить
Пан Розумков, конечно, не имеет кудрей. Тем более рыжих. Однако ему не помешало бы примерять не к другим, а к себе затертые цитаты : "...Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги....Ну, год еще, ну, два! А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить..." Янукович может проконсультировать.
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30.11.2021 20:32 Ответить
 
 