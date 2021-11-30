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Новости Экономика
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Ахметов (2002) ДТЭК (406) Гарантированный покупатель (37)

ГарПок требует от Кабмина принять публичное решение о 3 млрд грн, невыплаченных Ахметову

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ГарПок требует от Кабмина принять публичное решение о 3 млрд грн, невыплаченных Ахметову

Государственный "Гарантированный Покупатель" обратился к правительству с просьбой разъяснить дальнейшие действия по 3 млрд грн, предназначенных на выплату долга ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщила пресс-служба ГарПока.  

Госпредприятие также просит правительство проинформировать о результатах проверки в части расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф. В настоящее время на счете ГП находится 3,04 млрд грн, предназначенных для выплат по долгу перед ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова. Официально эти средства были возвращены для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей.

"По результатам проверки должны быть осуществлены окончательные расчеты в пределах всей суммы, поступившей в ГП "Гарантированный покупатель" от продажи НЭК "Укрэнерго" "зеленых" облигаций, как это предусмотрено законом и условиями привлечения средств", - сообщили в ГарПоке.

Как сообщалось, в ГП "Гарантированный покупатель" заявили, что Ощадбанк вернул на его счета 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. В ДТЭК Рината Ахметова требуют выплатить задолженность и готовятся к возмещению ущерба в судах.

Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу 13 ноября и уволил с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. И.о. "ГП" стал Вадим Улида.

Экс-глава предприятия считает причиной увольнения отказ выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников. А именно, блокировать выплаты ДТЭКа. По данным ЭП, Петриковец подписал соответствующее платежное поручение.

Автор: Наталя Джума
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Захопив усі підприємства які встиг, а теперь держава плати йому оброк за захоплені підприємства
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30.11.2021 12:27 Ответить
Договір про "зелену" енергію передбачає "зелений" тариф. Ця схема загальноєвропейська у контексті стимулювання розвитку альтернативної енергетики. Чи ця "зелена" енергія Ахметова або хоч папи Римського, вона реальна. Зе-влада і Каломойський клєптократи-беспрєдєльщікі. Крапка.
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30.11.2021 13:29 Ответить
Вы считаете, что закон что дышло должен быть?
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30.11.2021 14:16 Ответить
Помнится, рыги Януковича-Порошенко подарили Ахметову ровно такой же кредит на покупку Укртелекома.
Он им вернул?

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30.11.2021 12:27 Ответить
Нет естественно. Зачем. Дарагой рЫнад махмедов, как исконный даунецкий житель сначала КУПИЛ у государства укртелеком (следим за пальцами), тоесть у государства НЕ осталось укртелекома, затем государство ОДОЛЖИЛО дарагому ринадику баблишку, теость у государства не осталось ни укртелекома, ни денег. Многоочковочка. Затем дарагой махмедов, с помощью ручных псов и сук дептанов залепил сатанинские законы. Среди них "черные ящики".
Тоесть по генеральному плану рынадика ВЕСЬ проводной интернет должен был быть дарагогага ринада ахмедова. Всех остальных - под нож или арбайт за миску еды.
Сейчас в вукртелебоме почти минимлка. как это прекрасно, духовно-скрепно. Что нормально - передали веге (это такая каловитая конторка). вегу продали. гешефт.
Сейчас укретелком строит оптику по всей Украине. Затем ринад через своих дэпутанов наридных ********* закон (точнее скопируют у москалей) по которому каждый должен будет залепить черный ящик. У москалей это для того щоб про сцаря че не написали.
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30.11.2021 12:37 Ответить
Да тут бабла на два переворота - 1 млрд. для Украины, а остальное для **********.
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30.11.2021 12:34 Ответить
Шмигаль пытается отпетлять и переложить ответственность за отжимание денег Ахметки на Гарпок.
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30.11.2021 12:40 Ответить
Якщо в Україні є таке,то ні про яку справедливу країну мови бути не може.Це все ширма.
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30.11.2021 12:40 Ответить
а не хочет ли ренатик вернуть Украине миллиарды и миллиарды стыреных при помощи разных "схем"?
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30.11.2021 12:52 Ответить
Для этого есть законы и следствие и суды. А не экспроприация экспроприаторов.
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30.11.2021 14:18 Ответить
а судьи КТО????
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30.11.2021 20:18 Ответить
тут уже тяжело сказать..
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06.12.2021 16:28 Ответить
Ай да, Улида, ай да молодец. Пообещал, что все сделает как просят, а теперь решил свой зад прикрыть.
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30.11.2021 12:53 Ответить
30 лет этого вора бандита и убийцу не может посадить не один президент! совпадение?
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30.11.2021 12:55 Ответить
Нет ну это уже геноцид ДНРовского народа А как же теперь Ахметов сможет поставлять рации бандитам под видом гуманитарки?
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30.11.2021 13:13 Ответить
Никаких денег этому козлу не давать. И оставшиеся забрать. Его посадить. Семью лишить денег и устроить гонения. - Нужно же этих хамов когда нибудь украинцам проучить ?
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30.11.2021 14:27 Ответить
 
 