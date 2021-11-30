ГарПок требует от Кабмина принять публичное решение о 3 млрд грн, невыплаченных Ахметову
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Государственный "Гарантированный Покупатель" обратился к правительству с просьбой разъяснить дальнейшие действия по 3 млрд грн, предназначенных на выплату долга ДТЭК Рината Ахметова.
Об этом сообщила пресс-служба ГарПока.
Госпредприятие также просит правительство проинформировать о результатах проверки в части расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф. В настоящее время на счете ГП находится 3,04 млрд грн, предназначенных для выплат по долгу перед ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова. Официально эти средства были возвращены для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей.
"По результатам проверки должны быть осуществлены окончательные расчеты в пределах всей суммы, поступившей в ГП "Гарантированный покупатель" от продажи НЭК "Укрэнерго" "зеленых" облигаций, как это предусмотрено законом и условиями привлечения средств", - сообщили в ГарПоке.
Как сообщалось, в ГП "Гарантированный покупатель" заявили, что Ощадбанк вернул на его счета 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. В ДТЭК Рината Ахметова требуют выплатить задолженность и готовятся к возмещению ущерба в судах.
Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу 13 ноября и уволил с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. И.о. "ГП" стал Вадим Улида.
Экс-глава предприятия считает причиной увольнения отказ выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников. А именно, блокировать выплаты ДТЭКа. По данным ЭП, Петриковец подписал соответствующее платежное поручение.
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Он им вернул?
Тоесть по генеральному плану рынадика ВЕСЬ проводной интернет должен был быть дарагогага ринада ахмедова. Всех остальных - под нож или арбайт за миску еды.
Сейчас в вукртелебоме почти минимлка. как это прекрасно, духовно-скрепно. Что нормально - передали веге (это такая каловитая конторка). вегу продали. гешефт.
Сейчас укретелком строит оптику по всей Украине. Затем ринад через своих дэпутанов наридных ********* закон (точнее скопируют у москалей) по которому каждый должен будет залепить черный ящик. У москалей это для того щоб про сцаря че не написали.