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Новости Политика Украины
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Нардеп "Голоса" Костенко о срыве спецоперации по "вагнеровцам": Новые подробности появляются каждый день

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

ВСК в демократических обществах должна быть инструментом оппозиции. Однако действующее монобольшинство в Верховной Раде Украины отказалось предоставлять своих представителей в следственную комиссию по делу "вагнеровцев", которую инициировали представители "Голоса" еще год назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса", об этом сказал секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат "Голоса" Роман Костенко.

По его словам, партия власти создала свою ВСК, которая, наконец, занимается "отбеливанием" Офиса Президента, а не выяснением правды. Последний, промежуточный отчет комиссии не содержит исчерпывающих ответов на основные вопросы по делу, а новые подробности появляются ежедневно. Нардеп уверен, что комиссия обязана продолжить свою работу в новом составе.

"В том, что расследование срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" должно продолжаться, сомнений нет. Каждый день я получаю новые подробности по делу от участвовавших в ней разведчиков. Они хотят знать правду и понимать, почему спецоперация была сорвана. Причин может быть несколько, и от них зависит дальнейшая работа всей сферы госбезопасности.

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Для создания новой ВСК нам нужно собрать 150 голосов, то есть усилий оппозиции будет недостаточно. Необходимо, чтобы это поддержали и представители власти. Но если до сих пор они не поняли, что такая комиссия - это законный инструмент оппозиции, надеяться на их критическое мышление малонадежно. Но правда в том, что разведчики не хотят предоставлять данные ВСК монобольшинству, потому что не верят в их незаангажированность, что вполне логично", - подчеркнул Роман Костенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Расследовании зелёной безуглой ********* - пшик и фальшивка. Вся надежда на расследование международных журналистских сообществ и дружественных разведок...
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30.11.2021 12:59
+8
Уже всем и все ясно!
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30.11.2021 12:52
+6
Зелений зрадник не пропетляє.
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30.11.2021 12:57
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Уже всем и все ясно!
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30.11.2021 12:52 Ответить
Зелений зрадник не пропетляє.
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30.11.2021 12:57 Ответить
Расследовании зелёной безуглой ********* - пшик и фальшивка. Вся надежда на расследование международных журналистских сообществ и дружественных разведок...
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30.11.2021 12:59 Ответить
Там щодня такі чудові відкриття!
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30.11.2021 13:00 Ответить
Каждый, кто критикует Зеленского, должен был сидеть в том самолёте и стать живым щитом для тридцати бандитов.Интересно, чтобы они после этого говорили, если остались бы живыми?
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30.11.2021 13:30 Ответить
Ты чё распереживалась? " операции не было" , "если и была, то не наша". Забыла?
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30.11.2021 13:38 Ответить
Вот и хорошо, что не было!
Кстати, а где гарантия, что об этой "великолепной" операции путлер не знал тогда, когда она еще планировалась, уважаемые Патриоты?
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30.11.2021 13:55 Ответить
А где гарантия, что путлер не знал? Похоже на гнилую отмазку подляковской фермы, не?
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30.11.2021 13:57 Ответить
Не узер, а лузер.Это всё расскажи Порошенко.
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30.11.2021 14:01 Ответить
Скотляревская Сосочка, а не пройти ли тебе, на кулак серлеща?
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30.11.2021 14:03 Ответить
"София Котляревская". Те, кто критикует Клоуна, не читают Зе-методички.
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30.11.2021 13:40 Ответить
И это всё что вы хотели сказать? Не богато.Вот именно у вас под рукой нет методички.А вообще всё расскажи Порошенко, он с тобой согласен.
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30.11.2021 14:03 Ответить
Якщо ви вірите в брудні байки зеленського, боягузливого містечкового нікчеми, який, безпідставно переклав власну вину за провал операції на військових розвідників, то знайдіть собі іншу аудіторію, наприклад шанувальників Г+Г, де цю маячню тиражують і ваші недолугі припущення пійдуть на УРА.
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30.11.2021 16:54 Ответить
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30.11.2021 13:49 Ответить
Возможно расследование операции покажет.что ссылка Президента на Эрдогана окажется не обоснованной
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30.11.2021 13:57 Ответить
Эрдогану нечего больше делать, как связываться с Порошенко и его бывшими спецслужбами.У него другие задачи.
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30.11.2021 14:04 Ответить
Так і сказав?
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30.11.2021 15:24 Ответить
Конечно Эрдогану нечего делать - он Турцию разваливает, ему не до нас. Курс турецкой лиры обвалился больше чем гривна в Украине, и это без войны и оккупации территорий Турции! Такую херню творить нужен особый талант, как у *****
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30.11.2021 17:24 Ответить
Дура! Именно Порошенко договорился с Эрдоганом о Байрактарах! И о многом другом, о чем дурам знать не обязательно)))
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30.11.2021 22:51 Ответить
а керувати поліграфом посадити Сашка Дубинського. Він справиться, він розумаха. А як розмажєе Єрмака ?
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30.11.2021 15:06 Ответить
Вам же с самого начала сказали, что никакой операции не было. Путин конечно знал и дал вагнеровцам команду, чтоб они рассказали где и как немножко взрывали, немножко, стреляли, немножко убивали. Чтобы все знали своих героев. Мне кажется, что кто то тут с мозгами не дружит.
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30.11.2021 17:07 Ответить
 
 