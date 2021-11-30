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Новости Политика Украины
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отставка (3094) Гарантированный покупатель (37)

Новый глава ГарПока Улида подал заявление на увольнение на фоне скандала с "еврооблигациями"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый глава ГарПока Улида подал заявление на увольнение на фоне скандала с

И.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении на фоне скандала с блокированием выплат долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте госпредприятия.

"Исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида подал в Кабинет Министров Украины заявление об увольнении по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья", - сообщила госкомпания.

Накануне вечером Улида публично призвал Кабмин прояснить ситуацию с блокировкой выплаты долгов перед компанией ДТЭК. ДТЭК единственная из 800 компаний-производителей так и не получила выплаты по целевым "зеленым" облигациям. Напомним, на счетах ГП "Гарантированный покупатель" находится 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. Эти деньги на выполнение условий "зеленого" кредита от ЕС должны были быть направлены на погашение долгов перед компанией ДТЭК. Однако по неизвестным причинам правительство заблокировало выплаты этой компании.

Предыдущий руководитель ГарПока, отказавшийся выполнять, по его словам, противоправные указания премьер-министра Дениса Шмыгаля блокировать выплаты ДТЭК, был уволен 13 ноября.

Автор: Наталя Джума
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Вже другий глава ГарПоку звільняється, тільки щоб накази Шмигаля не виконувати.
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30.11.2021 13:07 Ответить
Вадик почуял жаренное)))
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30.11.2021 13:07 Ответить
здоровье дороже, чем посадка)
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30.11.2021 13:17 Ответить
Улида не мальчик с улицы, а бывший зам.министра энергетики. Знает, что по чем.
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30.11.2021 13:28 Ответить
 
 