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100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию Путина "Единая Россия", - депутат Госдумы Водолацкий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сто жителей оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты путинской политической партии "Единая Россия".
Об этом сепаратистским СМИ заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время форума в Донецке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
"Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" (Андрея Турчака. – Ред.) первые 100 жителей Донбасса – граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия", – отметил Водолацкий.
В начале ноября стало известно, что "Единая Россия" готовится принять в свои ряды по 100 "чиновников" из руководящего состава группировок "ДНР" и "ЛНР".
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+10 Григорий Слободянок
показать весь комментарий30.11.2021 13:58
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показать весь комментарий30.11.2021 14:12
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БРЄД І МАРАЗМ.
Споатку хай відсидять на українській зоні, а потім і вийдуть з громадянства Україні і хай ступають в громадянство хоч Гондураса