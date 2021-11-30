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100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию Путина "Единая Россия", - депутат Госдумы Водолацкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию Путина

Сто жителей оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты путинской политической партии "Единая Россия".

Об этом сепаратистским СМИ заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время форума в Донецке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" (Андрея Турчака. – Ред.) первые 100 жителей Донбасса – граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия", – отметил Водолацкий.

В начале ноября стало известно, что "Единая Россия" готовится принять в свои ряды по 100 "чиновников" из руководящего состава группировок "ДНР" и "ЛНР".

Также смотрите: Динамика паспортизации в ОРДЛО заметно снизилась. После выборов в Госдуму Россия потеряла интерес к этому процессу, – Гармаш. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Имена известны. Лишить их пенсионного обеспечения, социальной защиты, бесплатной медицины, а их несовершеннолетних детей бесплатного образования, права участвовать в любых выборах и требовать обязательного оформления вида на жительство. И аннулировать загранпаспорта.
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30.11.2021 13:58
+5
опзжоповцы мысленно с ними
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30.11.2021 13:39
+5
эт показатель. аж 100 недоумков нашлось на премию Дарвина.
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30.11.2021 14:12
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опзжоповцы мысленно с ними
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30.11.2021 13:39 Ответить
та не тільки.. зе-нелох і верещалка теж там !!
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30.11.2021 14:11 Ответить
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30.11.2021 14:28 Ответить
Не густо . Но этих уродов Украина тоже кормит пенсиями .
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30.11.2021 13:40 Ответить
как говорил Полтава,гражданская война это когда граждане россии воюют против граждан Украины
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30.11.2021 13:45 Ответить
Для этого и согнали войска чтоб забрать ордло в состав РФ.
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30.11.2021 13:53 Ответить
Имена известны. Лишить их пенсионного обеспечения, социальной защиты, бесплатной медицины, а их несовершеннолетних детей бесплатного образования, права участвовать в любых выборах и требовать обязательного оформления вида на жительство. И аннулировать загранпаспорта.
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30.11.2021 13:58 Ответить
Предлагаю " поднять " им пенсии. А, если по- справедливости, за это надо лишать гражданства.
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30.11.2021 14:10 Ответить
эт показатель. аж 100 недоумков нашлось на премию Дарвина.
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30.11.2021 14:12 Ответить
Оце все?!! 100 херловских посипак со всей Лугандонии?!
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30.11.2021 15:12 Ответить
100 з 400 000, що отримали книжку з мутантом?
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30.11.2021 15:17 Ответить
У меня тогда возникает вопрос: а какое отношение имеет оккупационная администрация оккупированных райнов Донецкой и Луганской обл. к Украине, если они граждане РФ и даже члены правящей партии РФ? С кем тогда там вести переговоры, о которых говорит РФ?
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30.11.2021 15:31 Ответить
100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами вступили до партії Путіна "Єдина Росія" Джерело: https://censor.net/ua/n3302468

БРЄД І МАРАЗМ.
Споатку хай відсидять на українській зоні, а потім і вийдуть з громадянства Україні і хай ступають в громадянство хоч Гондураса
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30.11.2021 16:05 Ответить
У даунецьку, гадаю знайдеться 100 стовпів
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30.11.2021 16:17 Ответить
Нехай ублюдки засунуть ці квитки собі в сраку.
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30.11.2021 16:18 Ответить
 
 