100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию Путина "Единая Россия", - депутат Госдумы Водолацкий

Сто жителей оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты путинской политической партии "Единая Россия".

Об этом сепаратистским СМИ заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время форума в Донецке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" (Андрея Турчака. – Ред.) первые 100 жителей Донбасса – граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия", – отметил Водолацкий.

В начале ноября стало известно, что "Единая Россия" готовится принять в свои ряды по 100 "чиновников" из руководящего состава группировок "ДНР" и "ЛНР".

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