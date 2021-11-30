После Ермака дать показания по делу "вагнеровцев" должны и остальные участники совещания в ОП, - Бутусов

Главе Офиса Президента Андрею Ермаку следовало дать показания по делу "вагнеровцев" с самого начала.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

"И все-таки благодаря резонансу сделан шаг вперед. Андрей Ермак спустя 15 месяцев после начала Вагнергейта дал показания про "историю, выдуманную от начала и до конца". Оказывается, расследование стало очень важным и в нем нужно расставить точки."

Да, это надо было сделать с самого начала, а не обманывать в прямом эфире. Теперь на допрос должны прийти и дать показания и остальные участники совещания в кабинете президента и в кабинете Ермака", - говорится в сообщении.

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Напомним, 30 ноября глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что дал ДБР показания по делу "вагнеровцев".

Ранее в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Ермак заявил, что "вагнеровская операция" - это детективная история, придуманная с самого начала и до конца.