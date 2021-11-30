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Новости Политика Украины
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Бутусов Юрий (3904) ЧВК Вагнера (1278) Ермак Андрей (1185)

После Ермака дать показания по делу "вагнеровцев" должны и остальные участники совещания в ОП, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После Ермака дать показания по делу

Главе Офиса Президента Андрею Ермаку следовало дать показания по делу "вагнеровцев" с самого начала.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

"И все-таки благодаря резонансу сделан шаг вперед. Андрей Ермак спустя 15 месяцев после начала Вагнергейта дал показания про "историю, выдуманную от начала и до конца". Оказывается, расследование стало очень важным и в нем нужно расставить точки."

Да, это надо было сделать с самого начала, а не обманывать в прямом эфире. Теперь на допрос должны прийти и дать показания и остальные участники совещания в кабинете президента и в кабинете Ермака", - говорится в сообщении.

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Напомним, 30 ноября глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что дал ДБР показания по делу "вагнеровцев".

Ранее в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Ермак заявил, что "вагнеровская операция" - это детективная история, придуманная с самого начала и до конца.

После Ермака дать показания по делу вагнеровцев должны и остальные участники совещания в ОП, - Бутусов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Юра , начал , добей . Мы За .
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30.11.2021 13:42
+10
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30.11.2021 14:04
+7
Ну, арахамия справа, я его сразу узнал, а слева шо за обизяна?))
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30.11.2021 14:14
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Юра , начал , добей . Мы За .
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30.11.2021 13:42 Ответить
Первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что 1 декабря "готовятся какие-то подвозы" людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривен/день за участие в госперевороте.
УП
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30.11.2021 14:48 Ответить
а хто-небудь приїде з Киврогульских тітушок за бабло вови?
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30.11.2021 14:49 Ответить
Я бы Юру в президенты рекомендовал .
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30.11.2021 13:48 Ответить
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30.11.2021 13:49 Ответить
А за наступної влади буде порівняно ці покази, з їх же показами...
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30.11.2021 13:52 Ответить
А смысл? Ермак пришел и сказал - Бутусов меня пристыдил, я сознаюсь, что крот кацапии. Так что ли? А вот уволенные разведчики, если они профессионалы, могут помочь Украине.
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30.11.2021 13:53 Ответить
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30.11.2021 14:03 Ответить
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30.11.2021 14:04 Ответить
Ну, арахамия справа, я его сразу узнал, а слева шо за обизяна?))
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30.11.2021 14:14 Ответить
Мабуть батько.
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30.11.2021 16:58 Ответить
найдите Чиполлино и сравните.
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30.11.2021 15:46 Ответить
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30.11.2021 14:07 Ответить
Та чо там парицца - назавтра ж госпереворот обещали. А новой власти шо вагнеровцы, шо шубертовцы, шо бетховенцы - до фени)
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30.11.2021 14:10 Ответить
а шины с собой брать,или на месте выдадут?
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30.11.2021 14:46 Ответить
А д'ерьмак давал показания? Это же фарс.
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30.11.2021 14:42 Ответить
Судя по проведенному пресс-зебилиону ЗЕ наговорит сам на себя аж бегом, не зря же Дерьмак первым побежал на допрос. Накачать айкосиками зелю несложно, так что он, даже не догадываясь, сдаст сам себя.
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30.11.2021 14:43 Ответить
1ГРудня. Усе що треба знати про вовин госперєварот - обісрався преждєврємєнна .
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30.11.2021 14:52 Ответить
Конечно все, и с детектором лжи, включая Ермака тоже.
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30.11.2021 15:27 Ответить
Ну,це ви загнули,тоді ж вся правда стане відома,а так народні холуї,на слово Дерьмака повірять.
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30.11.2021 17:00 Ответить
Андруша має бути відсторонений, як мінімум на термін слідства. .. ключі можна лишити ...в шухляді.
...Тімофєїч? - з речами...
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30.11.2021 16:01 Ответить
Комедія продовжується і Бутусов взяв у неї участь. Ермак пішов давати свідчення практично собі самому, і після цього шоу, знов вийде Безугла з новою заявою - Ермак с Зе патріоти. Але не скаже якої країни
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30.11.2021 17:16 Ответить
 
 