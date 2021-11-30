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Новости Политика Украины
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Apple (63) Зеленский (16493) перепись населения (132) Минцифры (285)

Горжусь, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Горжусь, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.

Об этом написал президент на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая осуществит перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства", - написал президент.

Напомним, что в сентябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором компании Apple Тимом Куком заявил, что Украина заинтересована в расширении присутствия Applе в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров встретится с топ-менеджерами Apple: Обсудят помощь компании в переписи населения

Горжусь, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Какая перепись населения? Завтра же ПЕРЕВОРОТ !!!
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30.11.2021 13:52
+23
а Ви тепер спробуйте знайти хто за нього голосував...кого не спитаю всі
за Пороха були...таке враження що Порох сфальсифікував вибори)))
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30.11.2021 14:03
+22
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30.11.2021 14:06
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Правила форума Совет форумчан
Для чего нас переписывать ? Через месяц будут другие цифры .
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30.11.2021 13:51 Ответить
Какая перепись населения? Завтра же ПЕРЕВОРОТ !!!
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30.11.2021 13:52 Ответить
Зеле приснилось . Может просто ссыт ?
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30.11.2021 13:54 Ответить
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30.11.2021 14:06 Ответить
Интересно, бабу Галю, которая два года назад топила против апшор, Мальдив и барыг, тоже сейчас гордость распирает???!
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30.11.2021 13:52 Ответить
а Ви тепер спробуйте знайти хто за нього голосував...кого не спитаю всі
за Пороха були...таке враження що Порох сфальсифікував вибори)))
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30.11.2021 14:03 Ответить
отже ж хитрый барыга) невловимый мародер) и тут бубу нагнул заставив 5 лет работать)
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30.11.2021 14:08 Ответить
Деякі кондоми, що в 2019 в день виборів прямо в очі хвалилися, що "здєлалі баригу", тепер, ховаючи очі, доводять, що на вибори вони ніколи не ходили і навіть не знають, де знаходиться виборча дільниця.
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30.11.2021 14:08 Ответить
Ну мне сейчас говорят так - все они там одинаковые. Как может говорить что не ходил если сами со мной спорили про великого реформатора который через год Швейцарию сделает из Бердичева
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30.11.2021 14:17 Ответить
Корисна справа, але страшно скіки мало може виявитись українців в Україні після 30 років недолугої політики
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30.11.2021 13:53 Ответить
это все? Кроме своего идиотизма других предметов для гордости не осталось?
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30.11.2021 13:53 Ответить
Нельзя вестись на этот посыл, это готовность проверяется будущего обмана
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30.11.2021 14:19 Ответить
Я больше чем уверен в этом. Выборы в любом случае будут фальсифицироваться, но им нужно кто-то авторитетный, чтобы за ним спрятаться. Зачем яблоко в это полезло, пока не понятно. Правда пока речь только о меморандуме, но тем не менее вредить своей репутацию подписывая с зеленским туалетную бумагу не стоило. Может быть их попросило АНБ? Кто знает...
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30.11.2021 14:26 Ответить
Это все тайная подготовка к электронному голосованию на выборах! Что б самим себя перевыбрать! выйдеть Зе мерзавец лживый и скажет что ОНО снова **********!
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30.11.2021 13:54 Ответить
Призрак бродит по ОП, призрак Дубилета. Советника Баканова. Чей папашка радостно проживает разворованный Приватбанк в Израиле.
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30.11.2021 13:54 Ответить
Очередным распилом бабла. И возможностью манипуляций.
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30.11.2021 14:03 Ответить
Пышайся пенсией нищебродов и батракми в Европе ...
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30.11.2021 13:57 Ответить
А те що Україна в лідерах по смертності від ковіду во но пишається?
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30.11.2021 13:58 Ответить
Єто другое.
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30.11.2021 14:10 Ответить
Это как миллиарды от поездок в Оман и Катар! зелохам очередная лапша.Меморандум это намерения возможных действий.А нелох очередной раз выдает за действительность ,то чего нет.Возможно будет ,правда неизвестно когда!!! Это как в 2021 году нелох приказал создать космическую ракету,какому то вице премьеру которого уже нет и даже должности такой нет.
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30.11.2021 14:00 Ответить
Хотят надкусить яблочко с другого бока?
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30.11.2021 14:03 Ответить
Каждому по айфону
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30.11.2021 14:03 Ответить
коли нєлох краде мільярдами, він пишається від будь-чого.
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30.11.2021 14:05 Ответить
Чергова брехня від янеЛоха про перепис населення , невже хтось в це ще вірить ?🙁
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30.11.2021 14:05 Ответить
Що рахіт не зробить заради останьої версии айфону.
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30.11.2021 14:06 Ответить
А в чем предмет особой гордости? В том что его команда уже даже не в состоянии организовать и провести перепись населения, и для этого нанимает компанию из-за бугра? Однако.
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30.11.2021 14:07 Ответить
горжусь говорит Apple....

- а Apple такой про себя - вот же ЧМО, гордится торговой маркой, а своих разведчиков опускает на конференциях..
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30.11.2021 14:17 Ответить
Іспанський сором!!! А чим ще можна пишатися?
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30.11.2021 14:08 Ответить
А если просто перепись провести,без ЭППЛ,то это позор?
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30.11.2021 14:10 Ответить
В чем гордость то заключается ?
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30.11.2021 14:14 Ответить
чмо всегда гордится когда с ним серьезные дядьки вдруг начинают разговаривать
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30.11.2021 17:09 Ответить
ага. завтра откроются пункты выдачи айфонов пенсионерам? или я чё-то недопонял?
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30.11.2021 14:14 Ответить
Живу в Германии - где уж немцам до такой цифрофизации. Тут о таких " достижениях" и не мечтают. Может, этому дятлу надо поменять приоритеты, пока ещё не все разбежались по заграницам.
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30.11.2021 14:15 Ответить
не мешайте *********** языком трепать. это единственное, что оно умеет.
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30.11.2021 14:21 Ответить
А какая первая страна в мире? Габон?
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30.11.2021 14:16 Ответить
У меня такой же вопрос. ГУГЛ как-то отмалчивается...
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30.11.2021 14:20 Ответить
Дорога редакція ,додайте
будь ласка до "Мені подобається" ще ненависть + РЖАКА....

А то, що не новина про зебіла так, якийсь іспанський стид..
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30.11.2021 14:17 Ответить
На перепис населення кожному українцю видадуть iPhone 15, потім легко можна дізнатись скільки є українців .
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30.11.2021 14:17 Ответить
прикольно. что настораживает, так это с каких таких бюджетных (доходов населения) средств будут выделены эти деньги?
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30.11.2021 14:24 Ответить
А как я теперь буду горд за это на 69 году! Дотянуть бы до переписи только. Может дадут бейсболку с яблоком во лбу и грушей в заду!
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30.11.2021 14:19 Ответить
грушу в заду - это они могут.
а вот на бейсболку я бы не рассчитывал.
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30.11.2021 14:25 Ответить
В смысле как вариант груша на бейсболке? Так бренд страдает---это мичуринцам подойдёт. Не комильфо!
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30.11.2021 14:31 Ответить
как по мне так это продолжение иммитации бурной деятельности во благо страны)
"Сьогодні підписаний важливий меморандум про взаєморозуміння" - четка да?) сколько уже этих меморандумов Вова подписал?) красава) мне всегда казалось, что президент это в первую очередь про решительную политику (не важно какую), идти к цели не взирая на критику, политическая конкуренция там... а у нас свадебный генерал) есть какая никакая приятная мелочь - завтра вся страна знает о ней, гора проблем? - президента нет или "рафик ни в чем не виноват".
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30.11.2021 14:22 Ответить
**** blyat *******!
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30.11.2021 14:22 Ответить
То есть из всех предвыборных обещаний зеледент гордится именно теми достижениями, которых в этом списке не было... Дерьмак опять выдал айкосик во временное пользование?
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30.11.2021 14:23 Ответить
В наш век, электронных данных, составленных на каждого человека в различных ведомств, ходить и считать по головам уже не нужно. Достаточно 30 человек статистов, которые граммотно всё подчитают не выходя из офиса. А это всё бред, любому правительству давно известно сколько в стране проживает людей. Но не озвучивают никогда конкретно. То ли из-за выборов, то ли из-за налогов, то ли из-за вопросов по пенсиям, то ли чтоб втихаря печатать деньги без шокирующей инфляции, то ли для инвест. привлекательности и кредитования... а может и всё вместе взятое.
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30.11.2021 14:24 Ответить
открою секрет уже и люди не нужны что бы всё подсчитать, есть спец компьютеры
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30.11.2021 15:57 Ответить
В том , что Украина станет второй страной в мире, которая осуществит перепись населения в сотрудничестве с Apple, еще не факт. А вот то, что Украина стала третьей и второй страной в мире и Европе, по смертности от ковид, уже факт. Надо сейчас думать, как сохранить людей, чтобы было кого переписывать. Гордиться рановато.
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30.11.2021 14:25 Ответить
нужно начать с министра статистики Ляшка.
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30.11.2021 14:26 Ответить
по відношенню померлих до загальної кількості населення (питомий показник) ми вже два місяці, як на першому місті у світі.
І це дуже красномовний показник того, як зелені мавми просрали боротьбу із ковід.
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30.11.2021 14:30 Ответить
- спасиба владимирзеленский за нашу веселую старость-нерадость...

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30.11.2021 14:27 Ответить
На безрыбье и клешня от рака рыба ))
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30.11.2021 14:28 Ответить
Может наконец чем то более серьёзным и актуальным для украинцев займёшься? Что ты всякий раз фигнёй украинцам глаза пытаешься замылить? Ну что эта перепись именно сейчас нужна??? Подождать более спокойного периода нельзя???
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30.11.2021 14:29 Ответить
Украина вторая после какой страны ? Беларуси ? Или Мозамбика ?
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30.11.2021 14:33 Ответить
когда эта синагога начнет работать на народ Украины? зеленский - это национальный позор Украины..
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30.11.2021 14:34 Ответить
нікада
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30.11.2021 14:41 Ответить
забув додати:
я ж президент, обраний народом
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30.11.2021 14:39 Ответить
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30.11.2021 14:44 Ответить
Это прямо какие то детские игры....., причем постоянно
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30.11.2021 14:48 Ответить
Что оно несёт? Упорите его уже там в ОП в хлам. Пусть заткнется.
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30.11.2021 14:52 Ответить
Так упороли уже. А оно всё не затыкается....
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30.11.2021 15:00 Ответить
чем ты ещё можешь возгордиться?
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30.11.2021 15:03 Ответить
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30.11.2021 15:11 Ответить
"Перепис населення у співпраці з Apple", это то, чем обязан гордиться каждый патриот своей страны! Идиот, пля...
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30.11.2021 15:30 Ответить
Поїдь в село,гнида!Який Apple ???
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30.11.2021 15:55 Ответить
Амінь!
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30.11.2021 16:08 Ответить
Це просто країна мрії де сам Apple не знає що населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року", - кажуть в ООН. ... "Близько третини українців помирає у віці до 65 років.
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30.11.2021 16:09 Ответить
Хорошо, что техника Apple самая дешевая!
Дорогие, самой бедной стране Европы, не по-карману.
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30.11.2021 16:50 Ответить
блин
во apple себе нашел куда сбагрить ipad'ов кучу)
как то странно, что зе не уточнил, кто же первая страна была))
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30.11.2021 17:54 Ответить
Оно и понятно, ведь зевышкребку больше гордиться нечем.
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30.11.2021 21:02 Ответить
Побачимо, що ви нарахуєте, зебіли.
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01.12.2021 00:29 Ответить
вот и славненько.
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01.12.2021 04:56 Ответить
 
 