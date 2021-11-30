Горжусь, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.
Об этом написал президент на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая осуществит перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства", - написал президент.
Напомним, что в сентябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором компании Apple Тимом Куком заявил, что Украина заинтересована в расширении присутствия Applе в стране.
Пожалуйста, подождите...
за Пороха були...таке враження що Порох сфальсифікував вибори)))
- а Apple такой про себя - вот же ЧМО, гордится торговой маркой, а своих разведчиков опускает на конференциях..
будь ласка до "Мені подобається" ще ненависть + РЖАКА....
А то, що не новина про зебіла так, якийсь іспанський стид..
а вот на бейсболку я бы не рассчитывал.
"Сьогодні підписаний важливий меморандум про взаєморозуміння" - четка да?) сколько уже этих меморандумов Вова подписал?) красава) мне всегда казалось, что президент это в первую очередь про решительную политику (не важно какую), идти к цели не взирая на критику, политическая конкуренция там... а у нас свадебный генерал) есть какая никакая приятная мелочь - завтра вся страна знает о ней, гора проблем? - президента нет или "рафик ни в чем не виноват".
І це дуже красномовний показник того, як зелені мавми просрали боротьбу із ковід.
я ж президент, обраний народом
Дорогие, самой бедной стране Европы, не по-карману.
во apple себе нашел куда сбагрить ipad'ов кучу)
как то странно, что зе не уточнил, кто же первая страна была))