Следком РФ решил дать правовую оценку видео с главным редактором Цензор.НЕТ Бутусовым

Следственный комитет России проверит видео, на котором главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов производит выстрел из гаубицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в СМИ была опубликована видеозапись, на которой Бутусов производит выстрел из гаубицы якобы "в сторону территории Донбасса". В Следственном РФ отметили, что сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе".

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"Председатель Следственного комитета Российской Федерации (Александр Бастрыкин. - Ред.) поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и оценить действия стрелка с точки зрения действующего законодательства", - говорится в сообщении Следственного РФ.

Также добавляют, что "при наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины".

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

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В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".