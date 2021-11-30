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Новости Политика Украины Дело Бутусова
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Бутусов Юрий (3904) Следком РФ (269)

Следком РФ решил дать правовую оценку видео с главным редактором Цензор.НЕТ Бутусовым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Следком РФ решил дать правовую оценку видео с главным редактором Цензор.НЕТ Бутусовым

Следственный комитет России проверит видео, на котором главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов производит выстрел из гаубицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в СМИ была опубликована видеозапись, на которой Бутусов производит выстрел из гаубицы якобы "в сторону территории Донбасса". В Следственном РФ отметили, что сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе".

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"Председатель Следственного комитета Российской Федерации (Александр Бастрыкин. - Ред.) поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и оценить действия стрелка с точки зрения действующего законодательства", - говорится в сообщении Следственного РФ.

Также добавляют, что "при наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины".

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

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В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+61
Подавитесь своим ядом , ватные дебилы .
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30.11.2021 14:20
+57
Правовая оценка? Бутусов прав.
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30.11.2021 14:21
+55
Следком РФ во главе с патрушевам и ДБР под патронатом агента ФСБ Тимофеева (Ермака) - СОЗДАТУТ СОВМЕСТНУЮ СЛЕДСТВЕННУЮ КОМИССИЮ по Бутусову!!!
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30.11.2021 14:34
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Тайная тайна потайного тайника. Вряд ли они сами знают)
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01.12.2021 00:22 Ответить
в этой новости радует только то, что марионеточный следком роисси действует по указке с банковой, а не наоборот
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30.11.2021 19:50 Ответить
А у кого стріляв з кулемета , з території ЛНРДНР, Порєчінков, з написом на футболці Преса?
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30.11.2021 22:58 Ответить
Це зелені бабуїни кидаються лайном у Бутусова.
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30.11.2021 21:24 Ответить
Напевно , йому( Бутусову) не все рівно, що в країні стільки" дерма"
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30.11.2021 21:24 Ответить
О, зебил, давно тебя видно не было.
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30.11.2021 23:26 Ответить
тееррорестическая помойка воююет у нас 7 лет и оно проверит там сто твари мрозиные
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30.11.2021 21:03 Ответить
Коли відомий (на кінопоприщі) московський байстрюк (чи бастрика) спеціально прибув у Донецьк, щоб "пальнути" кілька раз по "молодшому братові" (тобто по українцях), то чому б слідкому не зайнятись ним?
Коли московські масмедії на весь світ горланили про "распятых мальчиков" та "супы из девчат" на Донбасі в 2014 - 2015 роках, то чому б слідкому цим не зацікавитись? Адже це звірства, що перевершують гітлерівські злодіяння!
Натомість слідком вхопився за дії Бутусова, які мали місце невідомо коли, невідомо де й невідомо з ким...
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30.11.2021 21:31 Ответить
.....и не известно чем - потому, что есть такое материализованное у артиллеристов действо, которое называется холостой боеприпас (или выстрел!), т.е. без боевого заряда. Но подобные случаи в истории приводили к началу боевых действий и развязыванию войн, а по жизни это называется - провокация. Поэтом при всем уважении к Бутусову, как к журналисту, могу, как бывший военный, заявить - такие манипулятивные , декоративные и даже бутафорые демонстрации себя в военной форме и экранизация выстрелов из военного вооружения являются в армии запрещенными. Это потому, что это не детский сад и тем более не игра в кубики и вооружение не является детскими игрушками, даже, если это происходило на каких-то учениях. И в первую очередь за это должны быть серьезно наказаны военные, которые это допустили, организовали а может быть даже и инициировали. За что наказывать, кроме как морально, Бутусова в этом случае не понятно!
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30.11.2021 21:59 Ответить
В істинно Великого В.М.Чорновола виявилось небагато справжніх духовних спадкоємців на журналістській стезі. В Україні до таких можна віднести Георгія Гонгадзе, Олену (Федорівну) Бондаренко, Дмитра Гнапа, Наталію Седлецьку, Сергія Павленка...,і, безсумнівно, Юрія Бутусова. Сам же Чорновіл був убитий за політичну діяльність. Та ось Гонгадзе - за чисто журналістську. Так що є вагомі підстави переживати за долю Бутусова. Тим більше, що нинішній президент на 15-й день своєї каденції обрав собі у "батьки" особу, яка звинувачується в причетності до обох вбивств.
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30.11.2021 21:35 Ответить
Следком РФ и ГБР УР вместе прикопались к Бутусову... Ах, какая сладкая парочка! Мечта зелёных плохишей.
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01.12.2021 00:43 Ответить
Зеленский не зря в Оман к Патрушеву на поклон ходил ....
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01.12.2021 01:24 Ответить
Схоже на те, що Зельман не проросійський, як яник, а російський з гамузом, і йому вірити не можна жодному слову, ні умові на папері.
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01.12.2021 07:30 Ответить
зе! свиньи в ярости
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01.12.2021 01:29 Ответить
Бутусову, в свою очередь, тоже надо дать оценку следкому рф. Или диагноз.
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01.12.2021 05:44 Ответить
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