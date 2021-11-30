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С 1 декабря зарплаты педагогов в школах увеличатся еще на 8,4%, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 1 декабря зарплаты педагогов в школах увеличатся еще на 8,4%, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

С 1 декабря 2021 года состоится повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%. Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2021 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Вырастут зарплаты следующих педагогических работников:

  • директор учреждения ОСО: с 15 742 до 17 057 гривен;
  • молодой учитель без категории и стажа работы: с 9015 до 9768 гривен;
  • учитель ІІ категории: с 11 124 до 12 053 гривен;
  • учитель І категории: с 11 912 до 12 906 грн;
  • учитель высшей категории: с 12 698 до 13 759 гривен;
  • ассистент учителя: с 10 338 до 11 200 гривен;
  • руководитель кружка: с 11 124 до 12 053 гривен;
  • педагог-организатор I категории: с 10 445 до 11 317 гривен.

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С 1 декабря зарплаты педагогов в школах увеличатся еще на 8,4%, - Минобразования 01

Это уже второе повышение зарплаты работников школ за 2021 год, напомнили в ведомстве.

С 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%, для этого Министерству образования и науки Украины были предусмотрены расходы из госбюджета в размере 139,5 млрд гривен, что на 26,6 млрд гривен больше, чем в 2020 году.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Тобто якщо зараз 4000 у о, то буде 4320?
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30.11.2021 14:43
+3
А вихователі у дитячих садках, а поміники вихователів?
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30.11.2021 14:49
+3
Та вы шо? Только в кино, только на 95 квартал! Какие книжки? Их разве 73% читали когда-нибудь?
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30.11.2021 14:55
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Правила форума Совет форумчан
лет через сто таки доберутся до четырех.
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30.11.2021 14:41 Ответить
Тобто якщо зараз 4000 у о, то буде 4320?
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30.11.2021 14:43 Ответить
не на 8% а на 8,4%. на $336 больше. каждому!
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30.11.2021 14:46 Ответить
Урааа!!!
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30.11.2021 19:16 Ответить
За счет повышения налогов с бизнеса. Ждем новый виток галопирующей инфляции. Понеслись ...
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30.11.2021 14:47 Ответить
упс, 4336!
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30.11.2021 14:47 Ответить
А вихователі у дитячих садках, а поміники вихователів?
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30.11.2021 14:49 Ответить
помічники - раніше няні
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30.11.2021 14:52 Ответить
а виховатeлi дeржсадкiв є дeржслужбовцями? можe вони проходять по " У 2022 році планується збільшення витрат на 6,2% на заробітну плату для працівників державних органів."
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30.11.2021 16:49 Ответить
Взагалі-то новина про підвищення з 1 грудня 2021 року зарплати освітян у школах. І, звичайно ж, вихователі не є держслужбовцями, дитячі садки - заклади освіти.
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01.12.2021 01:32 Ответить
А исчо тыщща вовкина за прививку подъедет - можно будит книжек накупить! Иле буковель!
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30.11.2021 14:52 Ответить
Та вы шо? Только в кино, только на 95 квартал! Какие книжки? Их разве 73% читали когда-нибудь?
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30.11.2021 14:55 Ответить
..ну теперь вдохновленные подачкой терпилы-сватоводы будут с радостью ждать объявления новой даты "путча"...
у сценаристов Зели явно кризис жанра... скетчи и проекты Зели становятся всё более нудные и предсказуемые.. хотя кварталоведы-сватоводы - народ непереборчивый - есть возможнстть потреблять привычное говно - ну и хорошо, абы только без Порошенка с его реально вкусным и полезным шоколадом..
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30.11.2021 14:55 Ответить
усьо освітяни участі у путчі не приймають росходимся
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30.11.2021 14:56 Ответить
блаЗЄнський їх анґажує на нові вибори. Бо ці "освітяни" за 10грн. готові хоч за коня/кобилу голосувати
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30.11.2021 15:19 Ответить
Это значит что зарплата будет даже больше чем 4000 долларов? Ура!
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30.11.2021 15:07 Ответить
Ух, училка на фотке! Я бы ей процентов на 50,4 поднял, не менее.
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30.11.2021 15:15 Ответить
жадюга ти. 100% зажав. такi i в мiнiстeрствi сидять!
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30.11.2021 16:38 Ответить
Есть такое! Пожадничал я, грешен...
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30.11.2021 17:20 Ответить
мало того что 4к зелени был п...ж, так и тут.
Оплата праці педпрацівників: посадові оклади 2021 року

Учитель першої категорії. Оклад у березні 2021 року - 6667,10 грн. Виконує по нормі навантаження 18 год (тижневе). Стаж 5 років. У березні 2021 року повністю вичитав усі 18×4 = 72 год. Нараховано: за окладом - 6667,10 грн; за стаж - 6667,10×0,1 = 666,71 грн; за престижність - 6667,10×0,2 = 1333,42 грн; за перевірку письмових робіт- 6667,10×0,2 = 1333,42 грн. Всього маємо: 6667,10+666,71+1333,42+1333,42 = 10000,65 грн. Це "брудними". Виплачено "чистими" буде: 10000,65 ×0,805 = 8050,52 грн.

Джерело: https://www.budgetnyk.com.ua/article/467-oplata-prats-*************-posadov-okladi-2021-roku

И это при условии что с директором васьвась , и та ей даст часы и прочую муть для нагонки зп, а если она класуха и тщательно сбивает фонды с родителей то и прочие няшки.
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30.11.2021 15:17 Ответить
ЛОХИ УЧИТЕЛЯ СЕБЯ НЕ УЗНАЁТЕ?
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30.11.2021 15:19 Ответить
Зеледент считает что пообещав 4000 баксов, а на самом деле поднять на 8,4% в гривнах это перевыполнение своих обещаний на более чем в 2 раза.
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30.11.2021 15:22 Ответить
Почему только школьным педагогам постоянно повышают? В чем фишка?
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30.11.2021 15:39 Ответить
І де це молодий вчитель отримував 9000 грн.? Нахера наводити такі цифри? Це як дебіли писали статті про зарплатню в освіті 14000 у червні, радіючи наближенню до середньої в промисловості. Вже писали б $4000, один хрін суцільна брехня.
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30.11.2021 17:09 Ответить
У них раздутые зарплаты у учителей получились, пропорционално публикуемым рейтингам СН.
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30.11.2021 19:28 Ответить
Офигеть такие деньги! А когда будет 4000 евро? Наша проблема в том, что мы не стали платить учителям досойные деньги. В Перу учителя получают 2000 дол. Но там почти все школы частные. В Турции до 3000 дол. У них во многих школах французский преподают выпускники Сорбонны, а английскийвыпускники Кембриджа. Я не говорю про зарплаты в Европе. Но в ЕС у учителей самый высокий IQ. Они постоянно повышают свою квалификацию. Работа учителя в ЕС привлекает не своей зарплатой, а длинными каникулами. После 10 лет класного руководства учителя уходят на целый год в оплачиваемый отпуск. Это называеся творческий отпуск.
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30.11.2021 19:08 Ответить
 
 