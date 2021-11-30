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Оккупанты скрыто завозят из РФ на Донбасс боевую технику, вооружение, боеприпасы и горючее, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты скрыто завозят из РФ на Донбасс боевую технику, вооружение, боеприпасы и горючее, - ГУР

Командование ВС РФ в течение ноября продолжало усиливать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.

В частности, оккупанты скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и другое имущество военного назначения.

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При этом в подразделения противника доставлено более 3 тыс. тонн горючего, запасы смазочных масел и технических жидкостей для эксплуатации техники и вооружения в зимних условиях, возвращена очередная партия боевых машин, восстановленных и модернизированных на российских ремонтных предприятиях.

Автор: Наталя Джума
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Готуються до "перевороту", чи це "свої"?
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30.11.2021 14:52 Ответить
поповнення
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30.11.2021 15:24 Ответить
Для Клоуна РФ свої.
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30.11.2021 15:56 Ответить
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30.11.2021 14:55 Ответить
Все що ********* завозить на склади сепаратистам має регулярно вибухати. Для цього у нас є аж 57 спецназів. Теоретично. А практично "прихована доблесть нічим не відрізняється від відомої бездарності" - це ... як великий член у імпотента...
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30.11.2021 15:13 Ответить
Подозреваю, что чтобы что-то(ох уж эти "что" ) взорвалось, нужно занести брату ермака...
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30.11.2021 17:17 Ответить
Главное, чтоб об этом не узнал верховный, а то сильно расстроится......и придётся ДБР открывать дело.
На разведчиков.......
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30.11.2021 15:23 Ответить
Чому ще Байрактари не відшукали ці склади з ГСМ?
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30.11.2021 15:32 Ответить
ждут пока привезут побольше ))
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30.11.2021 15:46 Ответить
смазочные материалы им надо что бы жопы не порвались ? )))
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30.11.2021 15:45 Ответить
 
 