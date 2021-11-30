Путин назвал "красной линией" для РФ расширение инфраструктуры НАТО в Украине: Будем вынуждены создать нечто похожее в ответ на такую угрозу
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Расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины может быть "красной линией" для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вы спросили про Украину, где эти красные линии? Они, прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет".
Он заметил, что Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую угрозу, "если и дальше будет расширяться эта инфраструктура (НАТО)".
Путин сказал, что "красные линии" в известной степени носят умозрительный характер. Он напомнил, что отношения России и коллективного Запада в 90-годы и в начале века были практически безоблачными.
"Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов. Мы были почти союзниками", - сказал президент.
По его словам, несмотря на предупреждения и просьбы России инфраструктура НАТО подошла к ее границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.
"На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы. Это очевидный факт", - заявил Путин.
"На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы были вынуждены начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", - добавил он.
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отож !
якщо не вступимо у НАТО - нам хана
пригадавши як Штати годували їх "ножками Буша"
Ну а фраза "У нас була майже ідилічна картина взаємин, особливо в середині 90-х років. Ми були майже союзниками" - це просто апофеоз. Варто лишень згадати, хто став президентом кацапії в кінці 90-х і стане одразу зрозуміло, де щось пішло не так у взаєминах з НАТО.
Сталкер
Противостояние. НАТО и д.ва *******
Ну нельзя же поддерживать этот "агрессивный" блок.
Нет мерсам и фордам.
Кремль хоть понимает как он выгядит в глазах мира в 21 веке?
Или этот собственный беспредел трактуется как величие?
Они бы сами захотели бы иметь такого партнёра как они сами?
Даже Советский Союз строго следил за репутацией и не переходил линии.
А тут все берега попутали
ТЁТЯ РОЗА
Путину после Ельцина пришлось поднимать Россию с колен.
Следующему после Путина придётся отдирать лежащую ничком от земли!
Крыса позорная...
"Валентин наш Саввич Пикуль
Он - большой оригинал!
На Историю напикал
а Россию - обосрал!"
І Білінський теж змішує історичні факти зі своїм "фантазіями"!
А щодо "не зли мене" - так і ти мене не зли! Бо часом таку "брєдятину" пореш! Читаю тебе і матюкаюся! Останнім часом я починаю сумніваться у всьому тобою написаному (навіть якщо ти наче правду пишеш) І чим ти тоді відрізняєшся від кацапів? Так ті "по життю брехуни безтолкові" А ти чим кращий від них?
После Америки, понятное дело.
В России же гиперзвук только у путина в жопе.