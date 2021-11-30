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Путин назвал "красной линией" для РФ расширение инфраструктуры НАТО в Украине: Будем вынуждены создать нечто похожее в ответ на такую ​​угрозу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Путин назвал

Расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины может быть "красной линией" для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вы спросили про Украину, где эти красные линии? Они, прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет".

Он заметил, что Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую угрозу, "если и дальше будет расширяться эта инфраструктура (НАТО)".

Путин сказал, что "красные линии" в известной степени носят умозрительный характер. Он напомнил, что отношения России и коллективного Запада в 90-годы и в начале века были практически безоблачными.

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"Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов. Мы были почти союзниками", - сказал президент.

По его словам, несмотря на предупреждения и просьбы России инфраструктура НАТО подошла к ее границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.

"На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы. Это очевидный факт", - заявил Путин.

"На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы были вынуждены начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", - добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Інфраструктура НАТО заважає ***** нападати на країну. Ось і вся загроза.
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30.11.2021 15:01
+22
нейтральний статус України закінчився втратою Криму та ОРДЛи

якщо не вступимо у НАТО - нам хана
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30.11.2021 15:07
+20
В Харькове авиазавод простаивает - территория, цеха, ангары, взлетно посадочная полоса - продайте и все готово для американской авиабазы
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30.11.2021 15:02
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Правила форума Совет форумчан
Он може Афганістан до себе приєднати...
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30.11.2021 14:52 Ответить
А що, Афган зараз не частина роїссі?
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30.11.2021 14:56 Ответить
у китайских товарищей насчет Афгана они спрашивали ?

отож !
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30.11.2021 15:03 Ответить
Швидше росія частина Афгану.
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30.11.2021 15:08 Ответить
із Масквабадом
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30.11.2021 15:59 Ответить
***** вже відкрито погрожує створити в Україні свою "інфраструктуру"?
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30.11.2021 14:52 Ответить
нейтральний статус України закінчився втратою Криму та ОРДЛи

якщо не вступимо у НАТО - нам хана
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30.11.2021 15:07 Ответить
в Украине планируют строить 3-4 АЭС новые я бы их строил не в Зпападной Украине Закарпатье как планируют а вдоль границы с Россией хороший аргумент для Раши убрать свои войска подальше.. ветер и радиация то такое..... куда само хочет туда и надувает...
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30.11.2021 15:29 Ответить
Плешивое чмо в своём репертуаре
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30.11.2021 14:53 Ответить
У нас була майже ідилічна картина взаємин, особливо в середині 90-х років. Ми були майже союзниками", - сказав російский президент.

пригадавши як Штати годували їх "ножками Буша"
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30.11.2021 15:05 Ответить
Капец Воронежу...
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30.11.2021 14:54 Ответить
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30.11.2021 14:54 Ответить
Ну и техника под кремлёвскими правителями
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30.11.2021 15:24 Ответить
воронежу конкретно не везёт.
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30.11.2021 14:55 Ответить
Щось схоже? Мабуть з дідом Сашком? Нехай щастить!
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30.11.2021 14:56 Ответить
Як там ******** йоршик піськов казав - "все що відбувається на нашій території - то наші справи". От так і в Україні - все, що тут відбувається, не їхнє кацапособаче діло. Хай валять нах, вишкребки.

Ну а фраза "У нас була майже ідилічна картина взаємин, особливо в середині 90-х років. Ми були майже союзниками" - це просто апофеоз. Варто лишень згадати, хто став президентом кацапії в кінці 90-х і стане одразу зрозуміло, де щось пішло не так у взаєминах з НАТО.
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30.11.2021 14:57 Ответить



Сталкер

Противостояние. НАТО и д.ва *******
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30.11.2021 14:59 Ответить
Невже вже захопив Україну, якщо Польща і Румунія вже на кордоні з Росією? Подавишся!
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30.11.2021 14:59 Ответить
Кенігсберг межує з Польщею.
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30.11.2021 15:09 Ответить
То-то бы Кант охренел, если бы узнал, что он работал в старейшем университете России, основанном Альбрехтом Гогенцоллерном...
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30.11.2021 15:15 Ответить
Так Кант все життя прожив, вважаючи московитів під владою німецьких царів, і не посперечаєшся.
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30.11.2021 15:24 Ответить
Так він там ще першим поставив "Іскандери".
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30.11.2021 15:39 Ответить
Ти паскудник окупував Крим ,приніс війну на Донбас підтримуєш терористичні бандформування і виставляєш якісь червоні лініі ,хто в Європі лякає війною окрім рашиськоі росіі і маріонетки біснуватого бацки ?
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30.11.2021 15:01 Ответить
Інфраструктура НАТО заважає ***** нападати на країну. Ось і вся загроза.
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30.11.2021 15:01 Ответить
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30.11.2021 15:26 Ответить
В Харькове авиазавод простаивает - территория, цеха, ангары, взлетно посадочная полоса - продайте и все готово для американской авиабазы
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30.11.2021 15:02 Ответить
Так так... ***** шнобелівську премію миру а його свинособакам гірко-кислий півасік "жігулі"...
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30.11.2021 15:02 Ответить
Я себе это представляю. Россия прекратит продажу нефти и газа странам НАТО.
Ну нельзя же поддерживать этот "агрессивный" блок.
Нет мерсам и фордам.
Кремль хоть понимает как он выгядит в глазах мира в 21 веке?
Или этот собственный беспредел трактуется как величие?
Они бы сами захотели бы иметь такого партнёра как они сами?
Даже Советский Союз строго следил за репутацией и не переходил линии.
А тут все берега попутали
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30.11.2021 15:03 Ответить
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30.11.2021 15:24 Ответить
Москальский джекпот, накрасти грошей, хаючи Америку і втікти туди жити.
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30.11.2021 15:26 Ответить
построят бараки с туалетом на улице как всегда
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30.11.2021 15:05 Ответить
ну ,то забирайся з Криму,будеш подалі від НАТО.тебе за яйця ніхто не тримає.
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30.11.2021 15:05 Ответить
Єдина червона лінія в голові у бункерної молі то нитка, яка тримає вуха-більше там ніколи нічого не було,та вже й не буде...
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30.11.2021 15:05 Ответить
Помічають червоні лінії
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30.11.2021 15:08 Ответить
***** бункерное
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30.11.2021 15:11 Ответить
Якби московія вступила в НАТО, як планувала на початку 00-х, щоб воно зара блеяло?
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30.11.2021 15:11 Ответить



ТЁТЯ РОЗА

Путину после Ельцина пришлось поднимать Россию с колен.
Следующему после Путина придётся отдирать лежащую ничком от земли!
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30.11.2021 15:11 Ответить
а краще просто земелькою присипати
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30.11.2021 15:14 Ответить
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30.11.2021 15:23 Ответить
Молодь не зрозуміє.
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30.11.2021 15:30 Ответить
В чем угроза НАТО,, они разве начинали войну когда?
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30.11.2021 15:23 Ответить
Он заметил, что Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую угрозу

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30.11.2021 15:25 Ответить
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30.11.2021 15:25 Ответить
настав час ніяк не коментувати плєшиве брехливе куйло. нема смислу.....
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30.11.2021 15:25 Ответить
НАТО нападет на РАБссию через Эстонию...там до Санктъ_Питребурга меньше 100 км... подлетное времяя 3 минуты для Томагавка...Баран КГБшный
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30.11.2021 15:27 Ответить
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30.11.2021 15:28 Ответить
За этим Пид*ром красный топор ходит .с хвойным венком. Мразь метровая......
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30.11.2021 15:32 Ответить
Начхати на кремлівського окурка.Тільки НАТО повинне бути пріорітетом для України.Не піддаватися на шантаж,не постутатися перед бряцанням зброєю на наших кордонах.НАТО наш порятунок і гарантія безпеки
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30.11.2021 15:32 Ответить
Це вже за рамками пояснень: напасти на сусідню країну, відшматувати її територію і після чого забороняти їй захищатися!
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30.11.2021 15:34 Ответить
Мащка ЗаХерова вчера заявила...мы будем защищать рюсскагаварящее население США всеми способами...Бедный Брайтон-Бич... Обиделись что Дональд Трамп обосрался... Трамп-наш уже не орут во всю вонючую Черноротую горланку Ольги **********...
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30.11.2021 15:34 Ответить
расісюшку абіжают, а ана харошая!
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30.11.2021 15:40 Ответить
Компания "РОСНАНО" развалилась...Чубайс каже технологии закончились...пришла пора Лапти Балалайка Матрешка Боярышник Наркошка...
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30.11.2021 15:43 Ответить
Тобто членство НАТО інших сусідів Мордору воно чомусь не сприймає як загрозу? Справа лише в Україні?
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30.11.2021 15:44 Ответить
Говорить можно много и долго. А вот вам факты. Рассвет России был только во времена Российской Империи, тогда она была передовой в том мире по всем направлениям- наука(Менделеевы, Ломоносовы и тд.), культура (целый пласт писателей и композиторов с мировым именем, которых знает и признаёт весь мир), армия и флот(Суворов, Кутузов и т.д- считаются гениями военного дела). А потом всё- закат. СССР- это тоже часть заката. СССР- это формат союза, вынужденная мера для России- они поделились в значительной мере суверенитетом и им пришлось заложить эту "бомбу под гос-во, которая потом и рванула"(Путин это сказал на счет СССР и он прав в этом). Сегодняшняя РФ(и все события вокруг, вкл. Украину, Молдову, Грузию, а до этого Польшу, Чехию и тд)- это тоже продолжение заката Российской Империи. Да, долго- но процесс последовательный.
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30.11.2021 15:47 Ответить
про Валуєвський циркуляр во врємєна "пєрєдовой імперіі" забув
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30.11.2021 16:15 Ответить
Так я не забыв. Я про это и говорю- империя была мощная, поэтому им хватало сил перекручивать в мясорубки целые народы. И если бы не первая мировая и не подкинутый, в связи с этим фактом, немцами Ленин- неизвестно существовал бы вообще сейчас украинский народ.
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30.11.2021 16:22 Ответить
мочная, ага, особенно в 905 с просраной японцам войной, а чуть ранее крымская...., а насчет побед кутузова самих расеян послухайте, понасенкова к примеру , и о суворове у него почитать можно, а шо там с ломоносовим??? конкрретнее, ну шо типа по современному менеджером от науки был, а наукой занимались немцы, в качестве так сказать сотрудников...За 17, а чого ж тогда ну например в швейцарии не произошла революция?? и большевики там торчали годами и война тебе рядом и везти никого никуда не надо было??? а империя ваша сратая сильной била только со слабыми или безвольными, так шо как говорится мистер лук -фуй вам в пуп....
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30.11.2021 18:15 Ответить
Ломоносов ВОР,учась в Украине в Киево-Могилянской Академии стащил уникальные документы из библиотеки,а также рукописи украинских ученых с Мировым именем...

Крыса позорная...
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30.11.2021 15:53 Ответить
У тебе є докази крадіжки? Що саме він украв? Чи у тебе - як завжди: "Аби ляпнуть!"?
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30.11.2021 16:03 Ответить
Володимир Брониславович Білінській недавно все росповів про цього пацюка.И не зли меня больше..зрозуміВ
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30.11.2021 16:06 Ответить
А "Білінський" - це ХТО? "Слідчий всіх часів і народів"? Докази є? Білінський у нас часом - такий собі "український Валентин Пікуль" на якого колись епіграму написали:
"Валентин наш Саввич Пикуль
Он - большой оригинал!
На Историю напикал
а Россию - обосрал!"
І Білінський теж змішує історичні факти зі своїм "фантазіями"!
А щодо "не зли мене" - так і ти мене не зли! Бо часом таку "брєдятину" пореш! Читаю тебе і матюкаюся! Останнім часом я починаю сумніваться у всьому тобою написаному (навіть якщо ти наче правду пишеш) І чим ти тоді відрізняєшся від кацапів? Так ті "по життю брехуни безтолкові" А ти чим кращий від них?
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30.11.2021 16:29 Ответить
а шо видкрив??? ссилочку на монументальние труди скіньте будь ласка, и да ,а кто там у него погиб во время єкспериментов???
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30.11.2021 18:19 Ответить
Це про ЩО? І про КОГО?
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30.11.2021 18:21 Ответить
пУТИН -*****
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30.11.2021 15:56 Ответить
Китай уже имеет такое оружие.
После Америки, понятное дело.
В России же гиперзвук только у путина в жопе.
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30.11.2021 15:56 Ответить
"відносини Росії та колективного Заходу у 90-ті роки і на початку століття були практично безхмарними" - звичайно безхмарними поки "ножками буша" їх кормили
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30.11.2021 16:11 Ответить
Так ви своєстворюйте ..ну там с Біларуссю а ми вступим в нато і всім добре тільки давай війну завершувать.... ..і люди перестануть вмирать від війни. Їм і без неї тяжко.
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30.11.2021 16:43 Ответить
***** без войны скучно. получив абсолютную власть на московии, он бредит расширением империи в границы бывшего СССР. оно ***...нутое. Немцов ведь не зря про **** так сказал. так оно и есть. хороший человек был. за это и убили
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30.11.2021 16:47 Ответить
***** сделало из сугубо оборонного блока НАТО пугало, которым пугает своих холопов-терпилоидов и оправдывает свою агрессию против соседних стран
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30.11.2021 16:45 Ответить
Геть ******** ***** ,видать ботекс выдавил мозги окончательно , хотя наличие мозгов в голове путина ,как и всех кацапов это вопрос закрытый ,НЕТ там мозгов ...
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30.11.2021 17:00 Ответить
Тільки бази НАТО будуть стримувати "дружні обійми" цих союзників
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30.11.2021 17:24 Ответить
*****, ты уже давно перешёл все красные линии и нам насрать на твои дополнительные угрозы. Понятно, что у тебя, ****, руки чешутся, кинуть атомную бомбу на Украину, но, что то тебе, твой пердак подсказывает не делать этого. Так что, бомбу ты не кинешь, а на всё остальное, на твою груду металлолома и солдатиков-доходяг нам абсолютно насрать.
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30.11.2021 17:25 Ответить
всем срать что там кацапия 404 вякает
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30.11.2021 17:27 Ответить
треба у Китая брати у аренду мільонів з п*ять вояк з повним озброєнням - за оплату віддати теріторію Лугандону, наприклад, на 25 років.
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30.11.2021 19:45 Ответить
Если бы ты куйло фигней не занимался в Крыму и в лугандоне то и Украина бы так быстро в северо-Атлантический альянс не двигалась. Так что виноват ты и только ты! Ну а теперь конечно мы тебя только на йух посылать будем, тем более что к твоим гопниковским погроза мы давно привыкли и пропускаем их мимо ушей!!!!
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30.11.2021 19:50 Ответить
 
 