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Новости Политика Украины
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законопроект (3038) Тимошенко (24576)

Ресурсный законопроект 5600 не имел права на жизнь ни при каких обстоятельствах. "Батькивщина" будет обращаться в Конституционный Суд, - Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ресурсный законопроект 5600 не имел права на жизнь ни при каких обстоятельствах.

Фракция "Батькивщина" намерена внести постановление об отмене голосования за ресурсный законопроект 5600.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По ее словам, также депутаты ее фракции обратятся в Конституционный Суд касательно конституционности этого законопроекта.

"Это законопроект, который не имел права на жизнь ни при каких обстоятельствах. Законопроект 5600 – это тот переломный момент, когда государство по сути начинает более предметно и четко уничтожать средний класс, фермеров, селян, возделывающих свои сельскохозяйственные паи, маленький бизнес", - подчеркнула нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла ресурсный законопроект 5600

Тимошенко называет этот документ абсолютно сознательным шагом "слуг народа" к уничтожению украинского селянства и украинских сел. "Самое главное, что эта власть избрала курс управления страной на сдачу национальных интересов Украины. Этим законом 5600 тоже", - отметила лидер "Батькивщины".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Это типа чтоб корова меньше ела и давала больше молока? Надо меньше кормить и больше доить? Бред!!!
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30.11.2021 15:17
+8
ЗЕлупинцю, на відміну від ЗЕ-держави. яка МОЖЕ збільшити податки як сраці ЗЕлупи заманеться, фермер-власник не може примусити орендаря платити орендну плату, яка влаштує тільки фермера. На те у вас, антиукраїнських мерзотників, і розрахунок, що орендар плюне і піде, а потім ваша розбійницька кагальна банда забере землю або за безцінь, або взагалі задаром.
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30.11.2021 15:27
+6
Тому що ти довбодятел.
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30.11.2021 15:21
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А ви у ДБР, с заявою.
Бо Ющенко шукав, Янукович шукав, Порошенко шукав, зелнський шукає... А як шукали наймані Ахметова та Пінчука, в яких вона відібрала "Криворожсталь". Як шукали найманці Фірташа, якого вона, з його "РосУкренерго" викинула з українського ринку. Як шукали найманці Коломойського, котрий даже робив заяву, що покине Україну, як що Юлія Тимошенко стане Президентом України...
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30.11.2021 17:34 Ответить
навіть якщо і так - це не було протизаконно??? А от те, що робить влада - протизаконно. Проти конституції і проти людей. І оце обурює в першу чергу. Саме про це і каже Тимошенко.
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01.12.2021 18:37 Ответить
Почему она не проголосовала за антиКоломойский закон? Разве он не на благо Украины?
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02.12.2021 10:20 Ответить
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30.11.2021 16:09 Ответить
картинка смішна і правдива. Бо Зєліку до Тимошенко дуже далеко! Він і половини не знає і не вміє того, що знає і вміє вона. Геть безграмотну владу. Нам потрібні професіонали.
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01.12.2021 18:38 Ответить
Ухты как излагает---*ресурсный проект---не проект....*, знает тётка дело справное. Много мы потеряли без неё, ещё меньше бы нашли вместе.
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30.11.2021 16:17 Ответить
З цією владою ми майже все втратили і якщо їх не зупинити, то втратимо країну. Тож підтримати потрібно розумні дії, а особисте відношення, це не обов"язково.
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30.11.2021 16:30 Ответить
Борюсинько , то не для неї "дело справное" , а для тих , хто обожнює усе купувати за 2 ціни від того , що було учора .
Як раз в неї є економічний запас міцності .
А як раз для різних борюсиків усі продукти й інші необхідні речі подорожчують від "дело справное" це однозначно .

Бо на відміну від борюсиків ВОНа кандитат економічних наук й знає як діє зростання податків на економіку .
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30.11.2021 16:41 Ответить
Спасибо товарищ Элвис за *борюсика* мне на 69 году пойдёт. Есть вишенка на тортик. Как рванули в 90гг техникумы в институты, а институты в универы, а те в академии превращаться, так как давай второе высшее на базе первого за год выдавать, так пошли академики плодится---так до *Шкивы* кандидата и добрались. Некоторые даже ректорами общественными стали. Чтоб научную кстати пенсушку дополучать. Отакие вот пошли *бальцеровичи* местного разливу. А моя житуха молодая особо, прошла скромно---какие нахрен кандидаты. Работал в службах ресторана на пас-лайнерах ЧМП, и поваром и барменом и на складе иностранческих продуктов и даже бровеносца помню. Это не по понту---а по жизни простецкой. Как шутил один парень с того города---*морей бескрайних---трудовых*! Удачи всем!
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30.11.2021 16:57 Ответить
А у нее за спиной красный диплом факультета экономики и кибернетики. Её учили делать экономические расчеты с помощью ЭВМ, а это уже не экономика ларька, а МАКРОЭКОНОМИКА.
Вы найдите и почитайте предложенный ею и её командой "Новый экономический курс Украины". Там труд нескольких сотен специалистов более чем на 400 страниц. Плюс к этому найдите ее предложения, по созданию "Палат Чести", чего я не встречал в законодательствах других стран, для контролю за судебной веткой власти.
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30.11.2021 17:47 Ответить
Конечно очень хочется в стиле своих предыдущих коментов спросить---*а не был ли ректором там Павлик Лазаренко* или куратором диссертации. Но не стану конечно---и правда не мой уровень. Но всё же мне кажется поздно. Ведь был шанс у неё. Сегодня скорее нет! Так бывает. Реформы тоже ведь проводят в свои сроки. Как Бальцерович например. Ведь реформу проводят всегда сверху, при максимальной поддержке снизу. У нас такой конфигурации не было, не складывалось. На такое способна только давно сформированая нация. Такого нет пока у нас. Наверно так.
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30.11.2021 18:01 Ответить
Штатовский суд признал ее ЖЕРТВОЙ Павла Лазаренко, а не подельником.
Да, она была его заместителем по партии, вот только Первым замом у Лазаренко был Александр Турчинов, который и позвал Газовую принцессу в политику.

Я предполагаю, что шанс есть.
В СН достаточно, чтобы всего 16 мажоритарщиков вышли из фракции - тогда нет монобольшинства, а ни одна фракция не станет входить со СН в коалицию.

Олигархи (без Фирташа, которого могут взять как кабанчика, на потрошение), и без Порошенко, который мечтает снова быть с булавой, могут договориться о переходе к чисто Парламентской республике, без Президента и без (в дальнейшем) своего участия в политике, чтобы главенствовал неподкупный суд и не надо было часто мотаться в Лондон и с профессионалами в политике.

Да, это будет сговор, как сговор мафии в США, 30-х годах прошлого века. Но стрелять друг в друга они тогда перестали и Закон стал превыше всего.

Только не двухпартийная, а многопартийная система, примерно как в Германии. И запрет наружной и телевизионной рекламы, а теледебаты, с реальными программами, а не шоу на стадионе.

А коалиция партий, всё же имеет предохранитель от узурпации власти.
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30.11.2021 18:46 Ответить
Это ведь форум---а тема крепкая. Не верю я в олигархов---наших конечно. И парламентская республика хороша, когда всё давно в порядке---и а экономике и политике и войны нет. Вся власть исполнительная у премьера. Схема отличная и другие есть тоже. Мы унитарные изначально как бы, хоть и слабо. Скорее пора проводить уже национализацию всего рентабельного и полная распродажа всего убыточного по ликвидной цене и кому угодно. Государственный капитализм как во Франции с 1945 по 1965гг. Но нет лидера национального. Всё упирается в совковое наследие в мозгах. Оказалось крепко сидит там и не только у старых. Поляки избежали олигархата ведь. При не плохой в целом индустрии. Отсюда и результат---для начала быстрый, а потом качественный. За 10 лет в целом управились.
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30.11.2021 19:21 Ответить
Лідер є - це Юлія тимошенко, але вона ворог олігархів, тому на неї вкинуто дуже багато лайна.

Але!

Але на мій погляд у мільярдерів немає іншого варіанту - або зроблять Юлю Премьер-міністром у державі без Президента, і вона тоді буде під контролем ВР, або майдани, вторгнення путіна та втрата мільярдерами майже всього, бо вони знають, що Путіну вони будуть у цьому варіанті не потрібні.

Ні у кого іншого з топ-политіків немає читкої програми змін, толкових планів, та підготованих законопроєктів.

Україна зараз дуже, дуже вразлива ...
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30.11.2021 20:11 Ответить
Согласно Конституции, приняв изменения такие по переходу на парламентскую республику, как новое устройство власти в стране, должна пройти ещё одна каденция президента---и только потом по истечении которой и будет отмена старой формы правления. Это железная международная практика. И сегодняшний парламент это должен принять. А если следующий---то песня на многие годы. Мы не научились играть по правилам по сей день. Попросту соблюдать закон. Это упрощённо---а там много нюансов. Нужно юридически всё правильно и по процедуре---как говорил один меченый парень давно. Если есть варианты быстрее---то возможно пусть. Не знаток здесь. Здесь бы был уместен возможно вариант с должностью вице-президента. Но по Конституции его такого поста у нас нет. Тогда бы импичмент можно было быстро устроить и сократить срок принятия базового изменения в закон. Нужно международное юридическое обоснование. Скорее это не выйдет. Слишком увязли в дешёвке во всём.
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30.11.2021 21:29 Ответить
Всё проще. По нынешней Конституции во время войны вносить изменения в Конституцию нельзя. Но и нет запрета на принятие новой Конституции. И в нынешней Конституции прописана процедура внесения изменений в действующую Конституцию, но не прописана процедура принятия полностью новой Конституции.
А то, что не запрещено - то разрешено.

Итак, что есть по своей сути Конституция? Это общественный договор между народом и властями.
Нынешняя, как мы видим, практически не работает, а Зеленский очень полюбил вытирать об неё ноги, чего нет в той международной практике, о которой вы упомянули.

Алгоритм, который можно задействовать.

Если будет договорённость, то как можно быстрее досрочные перевыборы в ВР. Первое, что принимает новый состав ВР, это закон о проведении всеукраинского референдума о порядке принятия новой Конституции Украины. Вот Путин требует федерализации, но без ЛДНР за такую Конституцию голосов не будет, а пока он не выведет свои войска из ЛДНР они голосовать не смогут - это уже козырь у нас.
Потом общественное обсуждение новой Конституции.
Примерно через пол года, после переизбрания Рады провести референдум, на котором естественно один вопрос - поддерживаете/не поддерживаете принятие новой Конституции.
Если народ проголосует за новую Конституцию, то у нардепов, Кабмина, коалиции, Премьер-министра резко меняются и права и обязанности. Значит ( а об этом должна быть заранее договоренность всех фракций, еще до голосования народа по Конституции), то ВР уходит на досрочные перевыборы, при этом отдельно вносят Закон, о том, что три раза подряд ВР будет избираться не на 4 года (более никаких 5-ти лет, ну его нафиг), а на 2 года и обязательно императивный мандат сразу, чтобы ни у кого из нардепов и мысли не было предать, а у олигархов не было желания купить того, кого завтра же выгонят из ВР. Раз идешь от своей партии, с ее программой, то или поддерживай, или у тебя всегда есть возможность громко сложить свой мандат и сделать попытку на следующих выборах.
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30.11.2021 23:17 Ответить
Ну и так как, в новой Конституции должности Президента не будет, то нет никакого юридического обоснования финансирования его института, потому, как только будет выбран новый состав ВР, то все полномочия Президента перейдут к ВР и Кабмину. Вот как только будет избран Кабмин, то Президент прекращает свою деятельность.
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30.11.2021 23:24 Ответить
з таким президентом як у нас - то це будет не велика втрата. А може і велика перемога. Тимошенко+українці = рушійна сила.
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01.12.2021 18:42 Ответить
добре було б, якби кожний займався соїм ділом. Був би порядок, але гроші можуть усе. Мабуть акторство справа вигідна, може туди податись) Кажуть, по ітогу можна стать Президентом
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01.12.2021 20:02 Ответить
Та все правильно говорить і дії пропонує обсолютно чіткі задля зупинення чергових дій направлених на знищення українців.
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30.11.2021 17:15 Ответить
Правильно говорить легко конечно. Да делать чуть не так. На манеже---всё те же. Пока ухи подставляем под лапшу и макуху прелую наминаем---умных всё больше среди таковых, а остальные живут всё хреновей и с лапшой на ушах. Может и крайность так говорить---но ведь реальность такова.
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30.11.2021 17:29 Ответить
сумніваюсь, що без неї знайшли більше... без неї ми взагалі вряд чи чогось досягнемо. Як бачите - без неї відбувається повне свавілля, яке влаштовує нинішню владу, але ніяк не влаштовує українців. Тимошенко бореться саме за це.
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01.12.2021 18:41 Ответить
Я откоментировал быстро---а обсуждения зацепились, там много отвечали. Что находили, что теряли, всё прошло. Но то что мало что осталось--очевидно. Можно ошибаться через одного, можно по два подряд, и не только о презах что навыбирали 6 раз в ряд. И о премьерах тоже самое. Ни одной каденции не было реально прогрессивной! Очевидно, мы все вместе не хотим или не знаем, что хотим. Ведь многие что рядом страны кое что успели уже. Пора решать всем нам.
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01.12.2021 19:04 Ответить
Цей законопроект потрібно признати недійсним, адже він працюватиме не на длаго українців, а на збільшення офшорів зеленої влади.
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30.11.2021 17:12 Ответить
Зачем выставлять на всеобщее обозрение фотку этой брехливой твари ?
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30.11.2021 17:15 Ответить
а чого це ви так ображаєту жінку? Дайте фактів про брехню - тоді можна і подисскутувати. А поки ви просто невихованна людина(
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01.12.2021 18:44 Ответить
Подивіться на її окуляри - вони бутафорські . В них не лінзи , а звичайне скло , без діоптрій .
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01.12.2021 19:43 Ответить
Нормальные очки. С диоптриями. Ты на стенку посмотри, как обои искажаются за очками.
Верите во всякую ерунду.
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01.12.2021 19:49 Ответить
Я смотрел на линию лица за очками и общую . она не изменяется . С обоями не доглядел , там не очень понятно . Возможно я не прав .
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01.12.2021 20:00 Ответить
лучшее время было именно когда Юля была при власти но к сожалению гнилой мудрый нарит этого не оценил гополоту что любит только ихидство и гниль а мозгами подумать не может
ее ненавидели все воры, олигархи и президенты Украины. что одно и то же.
каждый народ заслуживает своего правительства(С)
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30.11.2021 18:37 Ответить
бо мудрий нарід дуже хоче, щоб було смішно і по-приколу) тоді це весело, тоді можна не думати, бо раціональний мозок повністю відключен... але ж і життя тоді на грані з бідністю... саме в це зараз перетворилось наше життя, коли до влади прийшов Зеленський(
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01.12.2021 18:46 Ответить
Благими намерениями, как говорится... Этот законопроект очередное обдиралово народа.
То, что деньги сдерут, не сомневаюсь даже. А то, что деньги достанутся нашим детям, что то очень даже сомневаюсь. Вы посмотрите до чего Пенсионный фонд довели своими пенсиями судейскими.
Этот фонд тоже разграбят в неизвестном направлении.
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01.12.2021 19:52 Ответить
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