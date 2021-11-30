Ресурсный законопроект 5600 не имел права на жизнь ни при каких обстоятельствах. "Батькивщина" будет обращаться в Конституционный Суд, - Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Фракция "Батькивщина" намерена внести постановление об отмене голосования за ресурсный законопроект 5600.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
По ее словам, также депутаты ее фракции обратятся в Конституционный Суд касательно конституционности этого законопроекта.
"Это законопроект, который не имел права на жизнь ни при каких обстоятельствах. Законопроект 5600 – это тот переломный момент, когда государство по сути начинает более предметно и четко уничтожать средний класс, фермеров, селян, возделывающих свои сельскохозяйственные паи, маленький бизнес", - подчеркнула нардеп.
Тимошенко называет этот документ абсолютно сознательным шагом "слуг народа" к уничтожению украинского селянства и украинских сел. "Самое главное, что эта власть избрала курс управления страной на сдачу национальных интересов Украины. Этим законом 5600 тоже", - отметила лидер "Батькивщины".
Пожалуйста, подождите...
Бо Ющенко шукав, Янукович шукав, Порошенко шукав, зелнський шукає... А як шукали наймані Ахметова та Пінчука, в яких вона відібрала "Криворожсталь". Як шукали найманці Фірташа, якого вона, з його "РосУкренерго" викинула з українського ринку. Як шукали найманці Коломойського, котрий даже робив заяву, що покине Україну, як що Юлія Тимошенко стане Президентом України...
Як раз в неї є економічний запас міцності .
А як раз для різних борюсиків усі продукти й інші необхідні речі подорожчують від "дело справное" це однозначно .
Бо на відміну від борюсиків ВОНа кандитат економічних наук й знає як діє зростання податків на економіку .
Вы найдите и почитайте предложенный ею и её командой "Новый экономический курс Украины". Там труд нескольких сотен специалистов более чем на 400 страниц. Плюс к этому найдите ее предложения, по созданию "Палат Чести", чего я не встречал в законодательствах других стран, для контролю за судебной веткой власти.
Да, она была его заместителем по партии, вот только Первым замом у Лазаренко был Александр Турчинов, который и позвал Газовую принцессу в политику.
Я предполагаю, что шанс есть.
В СН достаточно, чтобы всего 16 мажоритарщиков вышли из фракции - тогда нет монобольшинства, а ни одна фракция не станет входить со СН в коалицию.
Олигархи (без Фирташа, которого могут взять как кабанчика, на потрошение), и без Порошенко, который мечтает снова быть с булавой, могут договориться о переходе к чисто Парламентской республике, без Президента и без (в дальнейшем) своего участия в политике, чтобы главенствовал неподкупный суд и не надо было часто мотаться в Лондон и с профессионалами в политике.
Да, это будет сговор, как сговор мафии в США, 30-х годах прошлого века. Но стрелять друг в друга они тогда перестали и Закон стал превыше всего.
Только не двухпартийная, а многопартийная система, примерно как в Германии. И запрет наружной и телевизионной рекламы, а теледебаты, с реальными программами, а не шоу на стадионе.
А коалиция партий, всё же имеет предохранитель от узурпации власти.
Але!
Але на мій погляд у мільярдерів немає іншого варіанту - або зроблять Юлю Премьер-міністром у державі без Президента, і вона тоді буде під контролем ВР, або майдани, вторгнення путіна та втрата мільярдерами майже всього, бо вони знають, що Путіну вони будуть у цьому варіанті не потрібні.
Ні у кого іншого з топ-политіків немає читкої програми змін, толкових планів, та підготованих законопроєктів.
Україна зараз дуже, дуже вразлива ...
А то, что не запрещено - то разрешено.
Итак, что есть по своей сути Конституция? Это общественный договор между народом и властями.
Нынешняя, как мы видим, практически не работает, а Зеленский очень полюбил вытирать об неё ноги, чего нет в той международной практике, о которой вы упомянули.
Алгоритм, который можно задействовать.
Если будет договорённость, то как можно быстрее досрочные перевыборы в ВР. Первое, что принимает новый состав ВР, это закон о проведении всеукраинского референдума о порядке принятия новой Конституции Украины. Вот Путин требует федерализации, но без ЛДНР за такую Конституцию голосов не будет, а пока он не выведет свои войска из ЛДНР они голосовать не смогут - это уже козырь у нас.
Потом общественное обсуждение новой Конституции.
Примерно через пол года, после переизбрания Рады провести референдум, на котором естественно один вопрос - поддерживаете/не поддерживаете принятие новой Конституции.
Если народ проголосует за новую Конституцию, то у нардепов, Кабмина, коалиции, Премьер-министра резко меняются и права и обязанности. Значит ( а об этом должна быть заранее договоренность всех фракций, еще до голосования народа по Конституции), то ВР уходит на досрочные перевыборы, при этом отдельно вносят Закон, о том, что три раза подряд ВР будет избираться не на 4 года (более никаких 5-ти лет, ну его нафиг), а на 2 года и обязательно императивный мандат сразу, чтобы ни у кого из нардепов и мысли не было предать, а у олигархов не было желания купить того, кого завтра же выгонят из ВР. Раз идешь от своей партии, с ее программой, то или поддерживай, или у тебя всегда есть возможность громко сложить свой мандат и сделать попытку на следующих выборах.
Верите во всякую ерунду.
ее ненавидели все воры, олигархи и президенты Украины. что одно и то же.
каждый народ заслуживает своего правительства(С)
То, что деньги сдерут, не сомневаюсь даже. А то, что деньги достанутся нашим детям, что то очень даже сомневаюсь. Вы посмотрите до чего Пенсионный фонд довели своими пенсиями судейскими.
Этот фонд тоже разграбят в неизвестном направлении.