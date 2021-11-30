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Новости Политика Украины
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ВР (28721) митинг (2540) протест (5753) Арахамия (956)

Завтра все подъезды и входы в Раду будут заблокированы митингующими, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра все подъезды и входы в Раду будут заблокированы митингующими, -

Завтра входы в Верховную Раду будут заблокированы митингующими.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в комментарии журналистам в ВР сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Насколько нам сейчас сообщает служба Государственной охраны, согласно заявкам будут заблокированы входы, выходы, подъезды. Думаю, полиция сделает коридор, как она делает, когда массовые митинги, чтобы народные депутаты и журналисты могли заходить", - подчеркнул он.

Арахамия напомнил, что на завтрашнее заседание ВР приглашены также дипломаты. "Я не знаю, как им обеспечить проезд. Думаю, это работа полиции. Они будут определяться", – отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко о возможных протестах в Раде во время выступления Зеленского: "Приходится переходить в режим воспитателя детского сада: там не ходите, там сидите, горшок там, обед там"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+38
Сцыкотно? Иди *********** торгуй ублюдок.
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30.11.2021 15:39
+21
Бабуин что ты вообще забыл в Украине? К себе на родину давай до свиданье
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30.11.2021 15:40
+19
Крысы для них сильно почетно, у тех есть интеллект...ну на том уровне. А Марьяны Безмозглые, Коли Котлеты, Зеленские это черви! Тоже под землей.....
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30.11.2021 15:41
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Сцыкотно? Иди *********** торгуй ублюдок.
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30.11.2021 15:39 Ответить
а чого може підвалами, підвалами?
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30.11.2021 15:48 Ответить
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30.11.2021 16:09 Ответить
По землёй прокрадётесь. Как крысы.
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30.11.2021 15:39 Ответить
Крысы для них сильно почетно, у тех есть интеллект...ну на том уровне. А Марьяны Безмозглые, Коли Котлеты, Зеленские это черви! Тоже под землей.....
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30.11.2021 15:41 Ответить
По канализации пусть ползут. Самое то для них.
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30.11.2021 16:43 Ответить
Это не протестовальники, это участники переворота. Не забудьте подготовить заградительный отряд из автоматчиков. Режиссеры ху@вы...
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30.11.2021 15:40 Ответить
под зрадой тоннели - прокрадетесь)
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30.11.2021 15:40 Ответить
Бабуин что ты вообще забыл в Украине? К себе на родину давай до свиданье
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30.11.2021 15:40 Ответить
Капусту нарубає і поїде.
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30.11.2021 15:45 Ответить
Мітингувальники будуть з короткою стрижкою?
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30.11.2021 15:41 Ответить
ааа, это ж путч будет..., тьфу, я и забыла...
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30.11.2021 15:41 Ответить
Арахамія,це величний політик.
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30.11.2021 15:43 Ответить
Звучит как напоминание и инструкция митингующим. Нужно вызывать много «бобиков
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30.11.2021 15:44 Ответить
Хломидия памперсами уже запаслась?)
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30.11.2021 15:46 Ответить
Піріварот1111
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30.11.2021 15:47 Ответить
З якого приводу мітинги?
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30.11.2021 15:59 Ответить
Завтра ПЕРЕВОРОТ !!!
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30.11.2021 16:01 Ответить
Цей зелений вилупок, свідомо не каже про підземний перехід від будівлі комітетів ВР до самої ВР.
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30.11.2021 16:01 Ответить
все на путч !!!
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30.11.2021 16:05 Ответить
Буит Велике ПУЧИТвнитсво от Президента
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30.11.2021 16:06 Ответить
Передайте хламідії , що люди на 19 прийдеть, нехай не сцить..
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30.11.2021 16:07 Ответить
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30.11.2021 16:09 Ответить

Ждём с Москвы омон.
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30.11.2021 16:10 Ответить
За что это мне- видеть такую харю? При этом- постоянно и назойливо. Та и хвамилию читать такую... Это какой-то особый род издевательства. Придуман- не тут, это точно. Украинцы на такой изощренный вид пытки не способны. Это извне.
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30.11.2021 16:11 Ответить
Они очень мстительные. Поэтому и поставили таких ублюдков. Но Бог все видит. Кернес поставил в Харькове пародию на известный памьятник в виде обезьян и получил ответку с Неба. То же и этих уродов ждет.
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30.11.2021 18:20 Ответить
Погода дрянь, снег, ветер . Думаю и у вас будет не лучше, никто не пойдет.
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30.11.2021 16:13 Ответить
В Мариуполе- штиль, +9, в данный момент. Но, вы правы, никто бы не пошел, кроме спец-массовки. Всех уже достал этот долбанный цирк.
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30.11.2021 16:15 Ответить
Блокада чЛенинграда...сами себя в дерьмо всунули...,а казали шо Гитлер виноватій
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30.11.2021 16:19 Ответить
Погода в Киеве завтра +4
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30.11.2021 16:20 Ответить
Аборигены хреновы, в шею их всех гнать! Выметайтесь в свою парашу, клоуны фуевы! Смотреть тошно, мрази!
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30.11.2021 16:21 Ответить
Путлерской шоблы в Киев наехали что тараканов Минске...
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30.11.2021 16:25 Ответить
Голобородько попросил Путлера прислать опричников...
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30.11.2021 16:26 Ответить
Скажите,а призидент Зельонский будет с плакатом
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30.11.2021 16:37 Ответить
А тем временем "В Киеве под Офисом Президента монтируют новогодний каток" https://kiev.segodnya.ua/kiev/kother/v-kieve-pod-ofisom-prezidenta-montiruyut-novogodniy-katok-foto-1588098.html
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30.11.2021 17:09 Ответить
 
 