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Завтра все подъезды и входы в Раду будут заблокированы митингующими, - "слуга народа" Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Завтра входы в Верховную Раду будут заблокированы митингующими.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в комментарии журналистам в ВР сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Насколько нам сейчас сообщает служба Государственной охраны, согласно заявкам будут заблокированы входы, выходы, подъезды. Думаю, полиция сделает коридор, как она делает, когда массовые митинги, чтобы народные депутаты и журналисты могли заходить", - подчеркнул он.
Арахамия напомнил, что на завтрашнее заседание ВР приглашены также дипломаты. "Я не знаю, как им обеспечить проезд. Думаю, это работа полиции. Они будут определяться", – отметил нардеп.
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