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Новости Политика Украины
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ВР (28721) законопроект (3038) налоги (3180) Налоговый кодекс (1339) Южанина (151)

Проголосовавшие за ресурсный законопроект 5600 ощутят на своей шкуре давление фискальных органов, - Южанина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проголосовавшие за ресурсный законопроект 5600 ощутят на своей шкуре давление фискальных органов, - Южанина

Закон 5600 писался "слугами народа" вместе с налоговиками, потому каждый предприниматель ощутит на себе его последствия.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Нина Южанина в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вам должно быть стыдно за сегодняшнее ведение рассмотрения этого важного для страны проекта закона. Я думаю, что вы понесете политическую ответственность за такие свои действия однозначно", – обратилась Южанина к председателю Верховной Рады Стефанчуку.

"Я бы хотела всех украинцев предупредить и особенно депутатов, так дружно нажимавших на зеленую кнопку, что фискальные новеллы этого законопроекта, особенно в части администрирования, готовились председателем комитета совместно с исполняющим обязанности председателя Государственной налоговой службы Олейниковым. Это он настаивал на всех этих притеснениях, на дополнительных полномочиях, которые вы предоставили государственной налоговой службе", - подчеркнула парламентарий.

"Мы говорили, что превращаем налоговую службу в сервисную, а вы видите, что над каждым плательщиком должен стоять еще налоговик, БЭБовец с нагайкой и с дополнительными возможностями для притеснения бизнеса", - отметила нардеп.

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По словам Южаниной, оценку все-таки должны дать бизнес и люди.

"Вы не смогли разобраться в нормах этого закона, но когда вернетесь работать, к своей нормальной жизни – я желаю вам почувствовать на себе, на своей шкуре все эти нормы, за которые вы проголосовали. Позор вам, "слуги народа", и тем, кто подголосовал за этот закон. Вы не смогли отстоять права людей", - подытожила нардеп.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
В первую очередь на своей шкуре это почувствуют те кто голосовал в 2019 году за воровитого шута слуг. Так что жрите и не смейте возмущаться.
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30.11.2021 16:30
+8
Допоки його скасують, слуги нашкребуть з народу ще трохи грошеняток на "велике будівництво".
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30.11.2021 16:20
+7
Права людей они отстояли. людей коломойского, к примеру.
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30.11.2021 15:50
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Права людей они отстояли. людей коломойского, к примеру.
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30.11.2021 15:50 Ответить
Слуги народу з головою ніколи не дружили. Цей закон скасують або нова монобільшість у ВР. Або самі слуги народу у ВР через півроку.
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30.11.2021 15:53 Ответить
Допоки його скасують, слуги нашкребуть з народу ще трохи грошеняток на "велике будівництво".
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30.11.2021 16:20 Ответить
Те кто голосовал за зелёную шоблу відчують все як треба 😁😁
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30.11.2021 16:00 Ответить
Відчують руку коломойського в своїй дупі.
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30.11.2021 16:17 Ответить
Значит смелые и порядочные люди. Против воровства свиноюжаниных

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30.11.2021 16:06 Ответить
Плевали они на людей и на народ Украины, им главное содрать с них , как можно больше денег и положить их себе в карман.
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30.11.2021 16:21 Ответить
Ето канєшна такі да, але ми не забули і "роботу" самої южаніної, особливо як "дешево" автомобілі розмитнити ! ***** ти ряженая !!! Чия б мичала...
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30.11.2021 16:26 Ответить
В первую очередь на своей шкуре это почувствуют те кто голосовал в 2019 году за воровитого шута слуг. Так что жрите и не смейте возмущаться.
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30.11.2021 16:30 Ответить
Особисто я , страшенно задоволений тими 73% лохами , які будуть сплачувати нереальні податки в кишеню ************* і його мафіі із Дніпра та Кривого Рога 😀
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30.11.2021 16:51 Ответить
задоволений то молодець , а мені що з того , не голосував я за препіздєнта і за його шоблу не голосував ; то що - від того мені простіше житиметься ? Забаганки цих ідіотів видихати доведеться усім без вийнятку ; так що задоволення ніякого , тільки злість за себе і злорадство за "відсоткових" ((
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30.11.2021 18:20 Ответить
Теперь все украинцы, в собственности которых есть земельные паи, обязаны будут платить минимальный налог в 1,5 тыс. грн с каждого гектара. Такая норма содержится в так называемом "ресурсном" законе, который приняла во втором чтении и в целом Верховная рада.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на документ, размещенный на сайте парламента.

Налоги придется платить также, если участок расположен в черте города (фактически, это огород): если размер этого огорода 0,5 га (50 соток), придется платить фиксированный налог. Причем даже если человек выращивает на нем продукцию исключительно для собственного потребления, и не продает ее на рынке.

Что касается сельскохозяйственных земельных участков, которые расположены за пределами населенных пунктов - то они должны будут платить не менее минимальной суммы налога, примерно 1,5 тыс. грн с 1 гектара.

Характерно, что это повышение никак не повлияет на крупные агрохолдинги, так как они не являются владельцами земли - исключительно на небольших фермеров и имеющих землю крестьян.

Как известно, сегодня Верховная рада приняла в целом законопроект №5600. Этим законом повышаются налоги для целого ряда отраслей, в том числе - для производителей алкоголя и продуктов питания. Также вводится налог на продажу недвижимости в 18%.
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30.11.2021 18:22 Ответить
Так Южанина первая в свою очередь прессовала ФОПы. Но зеленые предатели - да, не удивили. И Зеленский трясясь в кустах подписывал полюбому)
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18.12.2021 18:54 Ответить
 
 