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Путин посоветовал Украине наладить отношения с РФ: Никаких угроз никто не будет испытывать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин посоветовал Украине наладить отношения с РФ: Никаких угроз никто не будет испытывать

Президент России Владимир Путин заявил, что Украине нужно наладить отношения с РФ. Если это удастся, то угроз вроде бы никто испытывать не будет.

Об этом Путин заявил сегодня на инвестиционном форуме "Россия зовет!", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: о создании более справедливого устойчивого развития и учете интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал Путин.

Впрочем, Путин промолчал о том, что руководство РФ ведет агрессивную политику в отношении Украины и избегает контактов с украинской стороной.

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Топ комментарии
+56
Я раджу путіну просто піти нахрєн...
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30.11.2021 15:59
+50
Только после возвращения Крыма Украине.
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30.11.2021 15:58
+47
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30.11.2021 16:02
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Только после возвращения Крыма Украине.
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30.11.2021 15:58 Ответить
И после этого , ему лучше издохнуть .
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30.11.2021 16:05 Ответить
"Только после возвращения Крыма Украине." - и шо - опосля побежишь визжать "мышебраття"?
И из Крыма срань будет выметена и само х.йло идёт нах.й в любом случае...
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30.11.2021 16:59 Ответить
За Крим не буде й мови -- його можна відбити Тільки військовим шляхом. Частину Донбасу можуть повернути, але в обмін на зміну вектору -- з Заходу на Схід.
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30.11.2021 19:26 Ответить
Да, а 15 тысяч погибших забудем, уничтоженный войной Донбасс забудем, Боинг сбитый ********** тоже забудем.
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30.11.2021 17:33 Ответить
Не согласен категорически. После возвращения Крыма, вывода впопучленцев и ихтамнетов с востока Украины и выплаты репараций и за восток и за Крым. Вот только после этого можно будет подумать, стоит ли вообще разговаривать с Хлом или его наследником престола.
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30.11.2021 18:08 Ответить
Вы забыли о том, что он уже завез на полуостров 1,5 миллиона кацапов. надо чтобы и их тоже вывезли, как и тех, кто тогда открыто поддержал оккупацию блокировав наши воинские части.
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30.11.2021 19:18 Ответить
Само собой. Для начала нужно будет выслать всех понаехов в родную говень. А потом планомерно разбираться со своими гнидами, по всей строгости.
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30.11.2021 21:26 Ответить
Україні треба налагодити відносини з РФ. Якщо це вдасться, то загроз нібито ніхто відчувати не буде.
===============
це ти ***** московітське ще нас українців шантажувати вздумало? Здохнеш разом з своїм козлостаном повільно та болісно! краще звичайно швидко але мокшанські крєпостниє звиклі до знущань тому швидко нажаль не вийде!
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30.11.2021 18:18 Ответить
Крыса бункерная
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30.11.2021 15:58 Ответить
Я раджу путіну просто піти нахрєн...
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30.11.2021 15:59 Ответить
Це йому типу кувиркнутися?
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30.11.2021 16:42 Ответить
ПТН ПНХ
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30.11.2021 16:00 Ответить
Спочатку закопайся на 2 метри, а потім подивимося.
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30.11.2021 16:00 Ответить
Здохни падаль гнилая!!!
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30.11.2021 16:02 Ответить
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30.11.2021 16:02 Ответить
это потому так было, шо по сравнению с 1913 годом запасы и экспорт газа на парашчине значительно возрасли. и теперь рязанщина выглядит ещё хуже. но теперь, когда разрешено собирать хворост, всё там пойдёт по другому. ))
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30.11.2021 16:06 Ответить
з.ы. причём, шо интересно в этой семейной фотографии, - это с какой руцкой бабой (или сожителем) этот мужик сколько пушечного мяса нарожал?, остаётся загадкой (вариантом обьяснения ***** - "а именно в этот момент его баба на смартфон данное фото делала", пренебречь, как и остальными его высерами)
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30.11.2021 16:32 Ответить
loft look burda russian chwine
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30.11.2021 21:28 Ответить
Необыкновенный урод .
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30.11.2021 16:02 Ответить
и привёл , как пример, бульбохуйла и признание его гауляйтером аннексированой парашей беларуси.
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30.11.2021 16:03 Ответить
А-а-а, ******! Словами говорит, мол, идите под моё подданство - и войны не будет, зуб даю.
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30.11.2021 16:04 Ответить
И потом вместе сидеть по подбородок в гавне и квакать….
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30.11.2021 16:56 Ответить
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30.11.2021 16:04 Ответить
Путін порадив Україні налагодити відносини з

РФ В переводе с "глубинного языка" это означает ПРИНУЖДЕНИЕ к "миру" на
условиях Кремля. Среди условий признание анекссии Крыма, ЛуганДона - внутриукраинским конфликтом, типа "их там нет" и прочее прочая...
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30.11.2021 16:05 Ответить
***** бредит..хай яроша сначала нижно в пупок поцилуйе...
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30.11.2021 16:07 Ответить
на мырыканську камеру и в прямом эфире...
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30.11.2021 16:18 Ответить
Вернись, я всьо пращю?
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30.11.2021 16:11 Ответить
За вісім років не налагодити випуск ракет великої дальності щоб їбашити їми по Москві та ядерним об'єктам на росії,маючи проєкти,фахівців та потужностіі,це каже лише за те що керівництво країни хотіло та і зара хоче щоб кацапи нагнули Україну. Інших висновків і не можна зробити.
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30.11.2021 16:12 Ответить
Ааа, собака сутулая, видать прижали тебе хвост!
Х.й тебе!!!!!!!!!!!!!
мы ещё станцуем гопака на Красной площади!
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30.11.2021 16:14 Ответить
Хер тебе по самую трахею!
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30.11.2021 16:15 Ответить
цитувати цього.... *****. IMHO недоцільно. в жодній ситуації. птн-пнх.
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30.11.2021 16:21 Ответить
ДЛЯ НАЧАЛА С КРЫМА - НАХЙ !!!
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30.11.2021 16:24 Ответить
Пішов на#уй!! Пошел на#уй!! Fuck you!!
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30.11.2021 16:28 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

Стремление сохранить статус сверхдержавы, не будучи ею, прямой путь к краху.
Недаром, мудрые китайцы говорят: «Стоящий на цыпочках долго стоять не может»!
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30.11.2021 16:30 Ответить
На хрен ты нам нужен со своей дружбою маразматик пуйло-*****!! Иди трахайся со своим Луашенко
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30.11.2021 16:48 Ответить
Чикатилло посоветовал женщинам и детям наладить с ним отношения. Тогда больше не будет ни изнасилований, ни убийств....
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30.11.2021 16:53 Ответить
Мышебратья…. Знаем слышали , лицемер ты плешивый! А кпочти 15 тыс. убитых и примерно столько же покалеченных и раненых куда девать? А путлер? Понять и простить говоришь? Пшёл на йух козел!!!
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30.11.2021 16:54 Ответить
Это выгдядит так: бандит отобрав все имущество у человека и наставив на него пистолет говорит ему; "Теперь у меня для дружбы с тобой нет никаких препятствий." Цинизм и ненависть к людям московского узурпатора не знает границ!
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30.11.2021 16:54 Ответить
Да сдохни,плешивое падло.
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30.11.2021 16:56 Ответить
"...о создании более справедливого устойчивого развития..." это алес. ***** говорящий о справедливости, это все равно шо гитлер говорящий о любви к еврейским детям....
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30.11.2021 16:57 Ответить
******* ***** ,он же по совместительству путин ,совсем кукухой поехал ,это-же надо было сЦарьку ватному так флягой засвистеть .
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30.11.2021 16:57 Ответить
мразь плешивая
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30.11.2021 16:58 Ответить
привозитимеш данину прямо під Золоті ворота
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30.11.2021 16:58 Ответить
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30.11.2021 16:59 Ответить
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30.11.2021 17:00 Ответить
Так кто против наладить отношения с Россией. Освободите Крым и часть Донбасса от своего присутствия и будем налаживать потом нормальные отношения.
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30.11.2021 17:00 Ответить
У россии не может быть нормальных отношений с соседями.Все отношения и дружба строится только на их диктатуре и условиях.Поэтому никак.
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30.11.2021 17:11 Ответить
Загроз не будемо відчувати, коли така країна як РФ зникне з карти світу, а на її місці з'являться незалежні держави поневолених народів.
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30.11.2021 17:00 Ответить
Нехай "іде лісом" , виродок.
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30.11.2021 17:00 Ответить
Присоединяюсь ко ВСЕМ комментариям! Все актуально!! Пусть Путлер их перечитает и может до него дойдет... хотя он подонок потерянный на всю голову... врядли дойдет...
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30.11.2021 17:03 Ответить
Наладить отношения с теми кто зашел с оружием в чужую страну и захватил её часть? Дружба с россией, заключается в одном,никуда не вступать и быть на поводке как Беларусь. Одним словов Вова ПНХ!
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30.11.2021 17:05 Ответить
пішла на***, падаль плєшива...
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30.11.2021 17:09 Ответить
Почитав ,,одобрительные,, комментарии , можно сделать вывод , вернее посоветовать президенту ,, братской ,, страны ,- срочно повеситься, на худой конец,- застрелиться. Как только это произойдёт - лет через сто украинцы начнут считать эрзя- финно- монголов людьми( может быть) Для справки- в 1914 году ; наиболее удачном для Рос империи , ( она всегда потребляла и экспортировала награбленное- ,,снятое с трупов,,) экспортировала-1) зерно- 70% украинское,2) сахар75% украинский 3) сырая нефть из Азербайджана - самое ценное своё - березовая кора и брусника( самим не хватало). По газу-с 1947по 1973 Москва,Питер другие города , снабжались бесплатно. За период независимости Раша впаривала ( за исключением очень короткого периода ) по самой дорогой цене в Европе ( дороже, чем Германии).....Так , что пускай вешается..Пускай это же сделают его почитатели в Украине ( 5 колонна) родителей которых сотнями и сотнями эшелонов завозили в ещё тёплые хаты ибиенных Голодомором наших предков....
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30.11.2021 17:09 Ответить
после 30 лет в разводе и стыренного ожерелья (Крым) и ограбленном и разрушенном угольном сарае (Донбас))))) оно советует наладить отношения ??? схераси???
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30.11.2021 17:10 Ответить
крысу вора и убийцу загнали в угол все пукин станция конечная тебе и бежать некуда свом порвут
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30.11.2021 17:11 Ответить
Снабжались украинским газом.
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30.11.2021 17:11 Ответить
15000 загиблих УКРАЇНЦІВ. 15000!!! **** ти бункерна.
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30.11.2021 17:13 Ответить
Налагодити відносини по путінськи, це:
1) надати особливий статус ДНР, ЛНР із своєю прокуратурою, міліцією, військом тощо, але за рахунок українського бюджету;
2) забути, тобто визнати Крим російським;
3) надати особливий статус РПЦ і відмовитися від ПЦУ.

Вся агентура РФ, всі прихильники "рускага міра" і тупуватих малороси працюють на виконання цих бажаннь імператора-ліліпута.
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30.11.2021 17:16 Ответить
это еще не все. на государственном уровне предоставить московии гарантии чтоУкраина больше не собирается приобретать членство в НАТО и ЕС, с соотвтетсвующими гарантиями и закреплением в конституции
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30.11.2021 17:23 Ответить
утром Крым с Донбассом,
вечером - нормальные отношения...

да, и не забудьте на "стулья" материальную компенсацию положить
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30.11.2021 17:24 Ответить
Чувствует, однако, приближение черенка от лопаты.
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30.11.2021 17:25 Ответить
Сейчас ***** читает цензор и трясется о страха, понимая, какой страшный конец ему уготован форумчанами! Ололо!
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30.11.2021 17:27 Ответить
Путін хоче відтягнути час щоб знизились протиросійські настрої і виправити помилки яких він допустив. З росією потрібно терміново вводити візовий режим і зупиняти будь-які стосунки. Далі вводити паспорти негромадян без права голосу на виборах, все в країні повністю переводити на українську а за вживання російської в громадських місцях штрафувати на 1 тис. євро!
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30.11.2021 17:28 Ответить
Для этого ***** у вас должна быть демократия, а не тоталитарный строй. Но тогда тебя спрашивать никто не будет.
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30.11.2021 17:30 Ответить
"крокодильчик же голодный!"(с)

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30.11.2021 17:37 Ответить
ты х..ло, возвращаешь Крым, восстанавливаешь Донбасс, и платишь мразь пожизненные репарации Украине, и потом будет видно будем ли мы вообще признавать вас свинособак за людей
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30.11.2021 17:40 Ответить
Когда-то давно Элоизыч (совместно с Джугашвили, но это немного другая история) оттяпал кусок Польши и Великобритания по условиям договоров с Польшей объявила ему войну. Элоизыч обратился к Великобритании с предложением заключить мир на основании того, что государства, с которым они заключали договора (собственно Польши) уже нет. И что характерно, пока кабинет министров Её Величества во главе с премьером набирал в грудь воздуха шоб подальше и официально его послать, это хором и не задерживаясь сделали практически все крупные английские массмедиа. И народ это полностью поддержал.
Вот такая вот занимательная история...
Украинцам есть чему поучиться у них.
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30.11.2021 17:44 Ответить
У нас уже британского единодушия не получится благодаря 2-хгодичной деятельности шмаркли.
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30.11.2021 19:22 Ответить
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30.11.2021 18:18 Ответить
Путин ***** кто против ставте вподобайку а не балайку
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30.11.2021 19:22 Ответить
У кремлі паніка? Різко захотіли домовитися? А про що? Поки немає про що. Рашка не потягне того чого ми хочемо.
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30.11.2021 21:33 Ответить
Містер Путін, який закінчив службу в званні підполковник, повинен знати, що таким чином питання не вирішуються. Інакше, так і залишиться під полковником. Раком. Хоча хто зна як вони там.. може це норм для них бути "під полковником".
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30.11.2021 21:39 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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30.11.2021 21:54 Ответить
Колись я намагався вивчити і зрозуміти їхню систему управління. Те, що отримав - і підтверджується щодня - пан путін не є самостійним гравцем. "Під полковником" ні. Скоріше, ."під генералом". ФСБ.
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30.11.2021 21:54 Ответить
 
 