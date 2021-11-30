Путин посоветовал Украине наладить отношения с РФ: Никаких угроз никто не будет испытывать

Президент России Владимир Путин заявил, что Украине нужно наладить отношения с РФ. Если это удастся, то угроз вроде бы никто испытывать не будет.

Об этом Путин заявил сегодня на инвестиционном форуме "Россия зовет!", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: о создании более справедливого устойчивого развития и учете интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал Путин.

Впрочем, Путин промолчал о том, что руководство РФ ведет агрессивную политику в отношении Украины и избегает контактов с украинской стороной.

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