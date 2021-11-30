Путин посоветовал Украине наладить отношения с РФ: Никаких угроз никто не будет испытывать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Украине нужно наладить отношения с РФ. Если это удастся, то угроз вроде бы никто испытывать не будет.
Об этом Путин заявил сегодня на инвестиционном форуме "Россия зовет!", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: о создании более справедливого устойчивого развития и учете интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал Путин.
Впрочем, Путин промолчал о том, что руководство РФ ведет агрессивную политику в отношении Украины и избегает контактов с украинской стороной.
Пожалуйста, подождите...
И из Крыма срань будет выметена и само х.йло идёт нах.й в любом случае...
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це ти ***** московітське ще нас українців шантажувати вздумало? Здохнеш разом з своїм козлостаном повільно та болісно! краще звичайно швидко але мокшанські крєпостниє звиклі до знущань тому швидко нажаль не вийде!
РФ В переводе с "глубинного языка" это означает ПРИНУЖДЕНИЕ к "миру" на
условиях Кремля. Среди условий признание анекссии Крыма, ЛуганДона - внутриукраинским конфликтом, типа "их там нет" и прочее прочая...
Х.й тебе!!!!!!!!!!!!!
мы ещё станцуем гопака на Красной площади!
Стремление сохранить статус сверхдержавы, не будучи ею, прямой путь к краху.
Недаром, мудрые китайцы говорят: «Стоящий на цыпочках долго стоять не может»!
1) надати особливий статус ДНР, ЛНР із своєю прокуратурою, міліцією, військом тощо, але за рахунок українського бюджету;
2) забути, тобто визнати Крим російським;
3) надати особливий статус РПЦ і відмовитися від ПЦУ.
Вся агентура РФ, всі прихильники "рускага міра" і тупуватих малороси працюють на виконання цих бажаннь імператора-ліліпута.
вечером - нормальные отношения...
да, и не забудьте на "стулья" материальную компенсацию положить
Вот такая вот занимательная история...
Украинцам есть чему поучиться у них.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!