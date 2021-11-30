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Новости Политика Украины
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Волынь (923) дороги (2498) Укравтодор (661) Большая стройка (722)

На Волыни завершился ремонт 11 км трассы М-19, всего отремонтировано уже 57 км данной дороги, - Укравтодор. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На Волыни завершили капитальный ремонт автодороги М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече от города Ковель до села Воля Любитовская. В рамках программы "Большая стройка" на 11-километровом участке устроили современное трехслойное дорожное покрытие европейского качества.

Об этом сообщает Укравтодор, информирует Цензор.НЕТ.

На Волыни завершился ремонт 11 км трассы М-19, всего отремонтировано уже 57 км данной дороги, - Укравтодор 01

"Нанесено трехслойное дорожное покрытие, толщиной 39 см. В частности, дорожники усилили основу органоминеральной смесью, устроили выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона и верхний слой из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси", - говорится в сообщении Службы.

Новое покрытие будет служить более десятка лет, а подрядчик обязался в течение 5 лет за свой счет устранять все недостатки, которые будут возникать на этом участке.

Сейчас рабочим осталось только установить линии наружного освещения. По всей протяженности участка уже нанесли новую разметку, установили дорожные знаки, барьерное ограждение, обочину, посадочные площадки. Дорожники также проложили тротуары и местный проезд, установили средства успокоения движения – направляющие островки и островки безопасности.

На Волыни завершился ремонт 11 км трассы М-19, всего отремонтировано уже 57 км данной дороги, - Укравтодор 02

В общей сложности в этом году в рамках "Большой стройки" восстановили уже почти 57 км дороги М-19 в Волынской области.

"Вскоре будет заасфальтировано несколько сотен метров дороги на двух ремонтируемых мостах и подходах к ним", - отмечают в Службе автомобильных дорог Украины.

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" по итогам 2019-2021 годов планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

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Програма припіздента, а гроші народні. Але скрізь треба понаписувати, що це його "заслуга". А скільки таких таблиць по всій країні ? Краще б на ці кошти дитину хвору вилікували !
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30.11.2021 16:09 Ответить
а гроші народні - А ДЕНЬГИ НАРОДНЫЕ + ВЗЯТЫ В КРЕДИТ, ОТДАВАТЬ НАМ, КОГДА ЧМО УЖЕ БУДЕТ В ИЗРАИЛЕ.
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30.11.2021 16:50 Ответить
однe омрачає цeй рeмонт - бiлi смуги бiльшe мiсяця нe живуть!
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30.11.2021 16:32 Ответить
Да живут и больше. Но потом обновят после зимы свежей краской, за счёт подрядчика. Ну скажи, дорога та между селами считай. Совсем не везде в Германии такое встретишь, а?))
Или вы туда же- все дело в откатах, поэтому и преображают страну?))
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30.11.2021 16:49 Ответить
а далі від Буциня до Ратна хоч на БТР їдь, одні колії і ями
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30.11.2021 17:02 Ответить
 
 