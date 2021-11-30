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Новости Политика Украины
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Арахамия о выходе Сохи из фракции СН: Когда он вернется в свой округ, люди будут долго вспоминать, кто это

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия о выходе Сохи из фракции СН: Когда он вернется в свой округ, люди будут долго вспоминать, кто это

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия узнал из новостей о выходе Романа Сохи из фракции.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

Арахамия признался, что даже не видел выступления Сохи в парламенте по этому вопросу.

"Господин Соха об этом не сообщал, просто объявил с трибуны. Я жду, когда он вернется в свой округ, на котором, кстати, не работал почти никогда, и скажет: Люди, вы же за меня проголосовали! Они будут долго вспоминать, кто это", – отметил нардеп.

Он посоветовал попросить у Сохи отчет о работе в округе и в ВР.

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"Я – списочник, глава фракции, у меня много другой работы, но я за 2020 год отработал 47 тысяч запросов", – рассказал политик.

Глава фракции "СН" обратил внимание на сегодняшнее голосование за законопроект 5600: "Кто-то принял деньги и начал работать для того, чтобы выводить мажоритарщиков для того, чтобы потом развалить монокоалицию, чтобы потом сделать досрочные парламентские выборы. Мы такую ​​же ситуацию имели год назад - тогда ОПЗЖ это "качали". Потом они немного "сдулись". Сейчас будет то же самое".

Напомним, 30 ноября Роман Соха вышел из фракции "Слуга народа".
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Топ комментарии
+34
так и тебя кроме прокуратуры никто не вспомнит.
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30.11.2021 16:09
+11
Багато людей вже зараз лаються та плюються коли чують про сн...
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30.11.2021 16:11
+9
а кто сказал что он туда вернется? ему и в Киеве неплохо живется
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30.11.2021 16:06
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а кто сказал что он туда вернется? ему и в Киеве неплохо живется
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30.11.2021 16:06 Ответить
так и тебя кроме прокуратуры никто не вспомнит.
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30.11.2021 16:09 Ответить
Капуцин прав.
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30.11.2021 16:10 Ответить
Багато людей вже зараз лаються та плюються коли чують про сн...
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30.11.2021 16:11 Ответить
*****, де ж були ті люди в 19-му році - в анабіозі чи "просто поржать" хотіли?
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30.11.2021 16:29 Ответить
бггг, хламидия со слезами на глазах шлет вслед беглецу прокльоны))
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30.11.2021 16:13 Ответить
Бібізянка, ваш шапітолій і не згадає ніхто через рік-два
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30.11.2021 16:14 Ответить
абізяна не розуміє що через деякий час Слуг будуть ******* на вулицях округів.
Цей виявився не таким дурним і послідував шляхом маладова рігіанала, сподіваюсь народ не такий тупий і не забуде де ця Соха харчувалась 2 роки.
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30.11.2021 16:18 Ответить
47000 запитів опрацювали різні помічники яких доречі оплачуємо Ми - Український Народ, а ця є.бонута хламідія скоріш за все й читати Українською не вміє!
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30.11.2021 16:19 Ответить
Когжа эта хламидия вернется на свой базар, откуда вылез. Его встретят поджопниками минимум.
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30.11.2021 16:19 Ответить
Так, Ви праві, пане Ревізоре! ********* на базарах гніють, обмінникам не вистачає ломщиків, а це абхазське чіполіно в українську політику граєцця! Вава, прибери це лайно! Або ми тебе...
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30.11.2021 16:34 Ответить
араХАМія,про тебе то точно будуть згадувати перелистуючи сторінки карікатур.Мордочка в тебе Ну дуже запом'ятовується.🐷
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30.11.2021 16:22 Ответить
Лядь, ця пліснява погань до своїх ставиться з презирством. Нарід, як ви думаєте, як це чмо ставиться до вас?
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30.11.2021 16:22 Ответить
Через деякий час на Арахамію буде тільки собака вити...І пісяти на портрет Головнокомандувача, викинутий десь біля смітника....А ви пам'ятаєте 5 запитань від президента??? І який результат???
P.S... природжене бути ****** президентом ніколи не стане!!!
P.S.. ЗЕ означає *****#
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30.11.2021 16:23 Ответить
47000/365 буде 128 запитів в день без вихідних. Арахамія їх навіть не прочитає. А дерев з мільярда скільки висадили? Балаболи…
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30.11.2021 16:25 Ответить
коли зелену банду пересаджають, про тебе першого забудуть
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30.11.2021 16:26 Ответить
Так спалиться могут только депилы... набрали быдла по объявлению а во всем виноват Розумков...
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30.11.2021 16:32 Ответить
Агрохимия, ая думаю что ты очень ошибаешься, люди наоборот будут говорить - какой Соха молодец, ушёл от дебилов и гавнюков!!!
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30.11.2021 16:35 Ответить
Да и знать нардепов из "СН" укр.народ не хочет - достаточно с лихвой @... ПУ-ЗЕ!
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30.11.2021 16:36 Ответить
А пам'ятаєте СДПУ(о)? Ні. Так от через п'ять років я так само запитаю: "А пам'ятаєте Слуга Народу?"
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30.11.2021 16:45 Ответить
Тю, ви шо, які 5 років?! Їх вже зараз ненавидять любітєлі халяви, які нам обрали це чьмо криворогате!
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30.11.2021 17:04 Ответить
То есть, когда вы его использовали как тушку-шкурку для голосования, вас это не коробило. Выдвигали пустышку, дёргали его в зале, платили ему конверты. А только не с вами - так "он никто". Процитирую вашего классика: вы все - политическое никто. Через несколько лет вас всех по имени и по вашим неславянским рожам никто не вспомнит.
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30.11.2021 16:57 Ответить
Они там все "никто" в "слугах народа". Пустое место попавшее в пустую партию, занимавшиеся пустой работой в самой бестолковой за всё время ВР.
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30.11.2021 17:01 Ответить
Коли "слуги" після каденціі повернуться до свого звичайного стану білетерів,артистів,дрібних брокерів,блогерів і шулерів то люди ще довго їх ловитимуть і згадуватимуть...А ось Соха своїм виходом може отримати індульгенцію...
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30.11.2021 17:26 Ответить
Може на вулиці хоч морду лиця бити не будуть.
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30.11.2021 17:47 Ответить
А хто то є арахамія, чи як її там??? взагалі це ім'я чи по батькові???
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30.11.2021 17:48 Ответить
Я про Агрохимию також нічого не знав. І далі не хочу знати. Розтане як вранішній туман, вроді і не було.
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30.11.2021 17:52 Ответить
На цей раз може "здутися" вже не ОПЗЖ. Процес пішов.
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30.11.2021 18:10 Ответить
А ось про ніндзю-черепашку мутанта подорожувача в часі та фаната Мао Цзедуна з філософом ДіКапріо довго не забуватимуть ))
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30.11.2021 18:55 Ответить
Цей Арахамія ще багато років буде сидіти на грошах платників податків. Бо він вже накоїв на довічне ув'язнення.
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30.11.2021 19:15 Ответить
 
 