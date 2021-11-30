Рейтинг партий: "ЕС" - 17,1%, "СН" - 15%, "Батькивщина" - 13,3%, "Розумна політика" - 9,9%, ОПЗЖ - 9,2%, – опрос КМИС

Девять политических партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно высшую поддержку имеют "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди определившихся с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13% и 15%), "Батькивщина" (11 ,5% и 13,3%). Далее следуют "Розумна політика" (8,6% и 9,9%), "ОПЗЖ" (8% и 9,2%), "Сила и честь" (5,8 % и 6,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5% и 5,7%), РПЧ (4,7% и 5,4%), "Наши" (4,6% и 5,3%) , "УДАР" (3,9% и 4,5%). У других партий – более низкая поддержка", - говорится в исследовании.

"Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как "ЕС" и "Слуга народа" отличаются в пределах статистической погрешности. Рейтинги "ЕС" и "Батькивщина" отличаются сверх статистической погрешности, а "Слуги народа" и "Батькивщины" – в рамках статистической погрешности. За последний период складывается неопределенная и динамичная ситуация с электоральным доминированием четырех политических сил: "ЕС", "Слуги народа", "Батькивщины" и "ОПЗЖ". Выделяются три лидера ("ЕС", "Слуга народа", "Батькивщина"). Причем, партии идут "плотно", и отрыв между ними довольно незначителен, в этом опросе – в рамках статистической погрешности между двумя партиями-лидерами. Есть несколько политических игроков с достаточно близкой поддержкой, чей порядок по результатам опроса может варьироваться в зависимости от методических факторов (например метод опроса) и текущих контекстных условий (например, недавно обнародованное резонансное расследование) , которое может сначала оказать влияние, но затем ситуация может вернуться в предыдущее состояние или зафиксироваться на текущем уровне). Рейтинги партий по результатам текущего опроса преимущественно колеблются в пределах ошибки. По сравнению с последним опросом в октябре можно видеть заметное снижение поддержки "ОПЗЖ", но, очевидно, это следствие появления в списке партии Д. Разумкова "Розумна політика", - прокомментировали результаты опроса в КМИС.

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В течение 26-29 ноября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.