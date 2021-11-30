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Новости Политика Украины
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рейтинг (1617) Гройсман (4830) КМИС (270) Батькивщина (2004) Радикальная партия (357) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2547) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (997)

Рейтинг партий: "ЕС" - 17,1%, "СН" - 15%, "Батькивщина" - 13,3%, "Розумна політика" - 9,9%, ОПЗЖ - 9,2%, – опрос КМИС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Девять политических партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно высшую поддержку имеют "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди определившихся с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13% и 15%), "Батькивщина" (11 ,5% и 13,3%). Далее следуют "Розумна політика" (8,6% и 9,9%), "ОПЗЖ" (8% и 9,2%), "Сила и честь" (5,8 % и 6,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5% и 5,7%), РПЧ (4,7% и 5,4%), "Наши" (4,6% и 5,3%) , "УДАР" (3,9% и 4,5%). У других партий – более низкая поддержка", - говорится в исследовании.

"Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как "ЕС" и "Слуга народа" отличаются в пределах статистической погрешности. Рейтинги "ЕС" и "Батькивщина" отличаются сверх статистической погрешности, а "Слуги народа" и "Батькивщины" – в рамках статистической погрешности. За последний период складывается неопределенная и динамичная ситуация с электоральным доминированием четырех политических сил: "ЕС", "Слуги народа", "Батькивщины" и "ОПЗЖ". Выделяются три лидера ("ЕС", "Слуга народа", "Батькивщина"). Причем, партии идут "плотно", и отрыв между ними довольно незначителен, в этом опросе – в рамках статистической погрешности между двумя партиями-лидерами. Есть несколько политических игроков с достаточно близкой поддержкой, чей порядок по результатам опроса может варьироваться в зависимости от методических факторов (например метод опроса) и текущих контекстных условий (например, недавно обнародованное резонансное расследование) , которое может сначала оказать влияние, но затем ситуация может вернуться в предыдущее состояние или зафиксироваться на текущем уровне). Рейтинги партий по результатам текущего опроса преимущественно колеблются в пределах ошибки. По сравнению с последним опросом в октябре можно видеть заметное снижение поддержки "ОПЗЖ", но, очевидно, это следствие появления в списке партии Д. Разумкова "Розумна політика", - прокомментировали результаты опроса в КМИС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 25,2% украинцев, за Порошенко – 17,5%, за Бойко – 10,9%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: ЕС - 17,1%, СН - 15%, Батькивщина - 13,3%, Розумна політика - 9,9%, ОПЗЖ - 9,2%, – опрос КМИС 01

В течение 26-29 ноября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+90
Вітаю шановне панство!
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30.11.2021 16:07
+70
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30.11.2021 16:12
+68
В Голоборотьке сразу разобрались?
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30.11.2021 16:08
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Та це ж буде "осине гніздо"!
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30.11.2021 18:37 Ответить
Разумков никогда не объединится со слугами и, маловероятно, что с оппами. А Юля тактически может с кем угодно, но это будет самоубийство.
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30.11.2021 18:42 Ответить
якби Зеля був розумсний, він би вже давно дав Юлі місце в тій галузі, в який вона спец. І вона б показала на що здатна, але йому дуже сикотно , щоб хтось був кращій за нього. Хоча в нього із кращого - тільки гра на фортепіано.
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01.12.2021 10:17 Ответить
в якій галузі, газом поторгувати (офіційно це "реалізовувати газ населенню")? 20 років від Йульки було чути вереск: - ну дайте мені. Фірташ нехотів ділитись,а за спробу обійти фірташеві з ****** схеми взагалі в цюпу запроторили.
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01.12.2021 13:47 Ответить
на манєже всі тіж морди...
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30.11.2021 18:48 Ответить
И на бункере тоже
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30.11.2021 19:38 Ответить
Після 2,5 р керування країною - новімі ліцами , ще ніколи так не хотів повернення до влади - ліц старих . .
В мене раніше теж надія була на молодь , але от подивився що вони собою являють у владі , і тепер стало страшно .
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30.11.2021 19:44 Ответить
молодь сильно деградує, тому надіятись на нові обличчя сенсу немає. Вони всі наче з фільму "Тупий і ще тупіший", нажаль. А от старі обличчя , звичайно не всі, але в партії Батьківщина , наприклад є дійсно професіонали, які мають план дій і знають що робити з усіма колапсами, які зараз є в Україні.
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01.12.2021 10:16 Ответить
Судя по рейтингам которые Ахметов рисует чуть ли не каждую неделю, у лупоглазого Дмитрыка скоро будет моно большинство
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30.11.2021 19:41 Ответить
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30.11.2021 19:45 Ответить
Стабільно 9 відсотків відбитих.
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30.11.2021 20:00 Ответить
Телевізор рулить як і до тепер. Готуйтесь до нових "розумних, сильних, чесних" облич.
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30.11.2021 20:08 Ответить
нові вже були. Треба зі старих обирати, але тільки тих, хто дійсно розуміє що і як. А це лише Батьківщина і Юлія Тимошенко. Віра їй тільки є.
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01.12.2021 09:52 Ответить
Зубожіння! Зрада і ярмо!
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03.12.2021 01:41 Ответить
Вова, притули вухо до підлоги.... Чуєш? Це твій п***ць наближається
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30.11.2021 20:22 Ответить
а нащо він міг сподиватись, з таким підходом до українців , до України... треба його поперти вже давно. Нам такі гарнати не потрібні. Нам потрібні адекватні, професійни політики.
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01.12.2021 09:51 Ответить
Для порівняння "бальшой разніци" між "Слугами народу" та "Розумними політиками" розкажу старий сибірський анекдот:
Попав інтелігентний бізнесмен в тюрму і наглядач веде його в камеру. Бізнесмен каже я тобі вже добре заплатив то що я маю сказати сидільцям коли зайду в камеру?
- скажеш здорово 3,14расти!
Заходить барига в камеру промовляє як вчили, всі зеки друж кинулись його шматувати, але наглядач вчасно його вихопив , закрив двері і гучно регоче.
- що за жарти? я тобі стільки заплатив!
-добре, я тебе в хорошу камеру заведу.
- а що казати?
-скажеш здорово пімокати!
Заходить наш барига в іншу камеру та голосно вітається: Здорово пімокати!
-німа сцена, всі сидільці припухли з роззявленими ротами бо ще такого не чули та думають що за крутелика їм в камеру запхали, першим отямився смотрящій по камері та й питає: а хто такі пімокати?
- бізнесмен на секунду замислився, включив логіку й відповідає : це ті самі 3,14дерасти тільки у валянках.
(пім по сибірськи-валянок, пімокат -особа що робить це взуття)
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30.11.2021 20:28 Ответить
Ригів ОПЗЖ тільки в ТЮРМУ, ніякого парламенту ВОРОГАМ України і їх прокремлівським подєльнікам
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30.11.2021 20:38 Ответить
взагалі не розумію, чи то правда, що люди за них голосують? Хто ці люди, дуже хочеться їх хоча б побачити... питати, що в їх голові не буду, обіцяю)))
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01.12.2021 09:26 Ответить
У нас зараз всі партії парламенту вороги. Всі вони ставленики олігархії.
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01.12.2021 11:52 Ответить
"Бери! Я себе еще напечатаю!" (с)....
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30.11.2021 21:33 Ответить
Та не писяй )может они 500тыщ баксов таки взяли...и нарисуют твоему дегенерату зеле 26-27 процентов,как оно в пятницу у них просило)
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30.11.2021 21:34 Ответить
Прикольно читать обсуждение этого опуса....

Такое впечатление, что комментаторы верят всему, что пишут на заборах.

Или работа у них такая - про "новых и перспективных" писать.
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30.11.2021 21:32 Ответить
коментатори може і не вірять, але більшість людей формує свою думку саме на соціальних опитуваннях. І не Дай Боже люди будуть думати, що більшість за ЄС чи Слуг. Треба обирати розумом та розуміти, хто і що робить для людей, а хто просто на папері великий чин.
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01.12.2021 09:35 Ответить
Так. Життя бентежне, але цікаве.
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01.12.2021 10:03 Ответить
Не кажіть гоп, різниця в межах статистичної похибки. Хоча динаміка обнадійлива.
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30.11.2021 21:33 Ответить
а куди ми з такою дінамікою підемо? в кращому випалдку поїдемо як заробітчани в Польшу чи Чехію... але залишати нас тут не збираються, судячи з усього. шанс є, якщо Тимошенко візьметься за справу... але шанс маленький. Бо упоротих більше, аніж адекватних.
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01.12.2021 11:19 Ответить
До НОРМАЛЬНОГО, заможнього життя.
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01.12.2021 16:59 Ответить
К новым выборам, когда бы они не прошли необходимо снизить порог до 2%. Потому что технологиями сначала рисуют проходными только олигархичнские партии, а потом загоняют все голоса избирателей в эти олигархические. Рисуя, что другие непроходные.
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30.11.2021 21:54 Ответить
Только Тимошенко идет на выборы с конкретной программой от которой сложно откреститься.
Зеленский попрет на дурняка тупо. Ни Бэ, ни Мэ, ни Кукареку.
Порошенко, как всегда, в общих чертах: Армія, мова, віра... А что конкретно, понимай, как хочешь.
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30.11.2021 22:01 Ответить
неееее, ну а Томос? Ви про нього забули? То була перемога!
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01.12.2021 11:20 Ответить
5 колонна совкодрочеров и ошметков упоротых красноперых, замельтешили жопами меж Сам Разумом и Наукивцами Рабыновыча...
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01.12.2021 01:35 Ответить
что за дерьмо за разумкова
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01.12.2021 03:38 Ответить
за нього ресурс, який видає соціологічні дослідження) Загадка розгадана)
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01.12.2021 11:20 Ответить
Кремлевских выродков можно поздравить, из пяти политических сил рейтинга только одна реально проукраинская партия, но она правда первая в списке, что радует Т.е если ввборы состоялись бы сегодня то 25/ примерно Верховной Рады получили бы патриоты Украины опзж, партия газовоц *******, ни рыьба ни мясо "регионал" Разумков, большая часть слуг - это в разной степени прокацапские силы. Увы(
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01.12.2021 05:46 Ответить
у Вр завжди працювала і працює лише одна парті - це партія Батьківщина. Вони завжди відрізнялись від інших сплоченим колективом та компетенцією в своїх напрямках . Тому саме їм дорога на побудову майбутньої , дійсно незалежної України.
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01.12.2021 09:17 Ответить
ХЗ кого вони там "опитують". До мене ні разу не зверталися за півстоліття. Розводняк лохів ці всі "опитування" і тихе програмування населення.
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01.12.2021 06:44 Ответить
Батьківщина наступає на п'яти Слугам і це не дивно. Бо в Батьківщині є професіонали, а в слугах лише сброд колишніх акторів, які нічогісінько не розуміють в політиці та економіці.
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01.12.2021 09:12 Ответить
Зе це маска Коломойського, Тимошенко - подруга Коломойського, це факт. Разумков це клон слуги. Всі ці троє - різна наживка на різну рибку (виборця).
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01.12.2021 12:04 Ответить
Якщо люди знову оберуть зеленського чи слуг - я звичайно не здивуюсь, але засумую, бо не розумію, як можна не обачити очевидних речей.
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01.12.2021 09:14 Ответить
Брехня! Який рейтинг у шулера та брехло #ЖмуРукуОбнімаю ?!! ТЮРМА з повною конфіскацією всього віджатого та вкраденого! .. рейтинги йому ще малюють "для біомаси" -тьху на нього...
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01.12.2021 12:12 Ответить
Голос ниже шарика...это фиаско братан
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01.12.2021 15:07 Ответить
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