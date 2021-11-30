Режим paperless, "Дія" для IOS и цифровые технологии в сфере здравоохранения: Федоров рассказал подробности меморандума Украины и Apple

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Apple. Корпорация предоставит Украине поддержку в разработке и определении приоритетных проектов.

Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Корпорация предоставит нам поддержку в разработке и определении приоритетных проектов, направленных на сокращение бумажных транзакций, экономию времени персонала и улучшение опыта работы граждан и государственных служащих", - говорится в сообщении.

По словам министра, меморандум предусматривает сотрудничество по:

- запланированной переписи населения 2022-2023;

- проектам, связанным с переходом в режим paperless;

- развитию приложения Дія для платформы iOS;

- инициативам по цифровой грамотности;

- привлечению цифровых технологий в области здравоохранения.

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"Также создаем рабочие группы, которые будут отвечать за разработку планов реализации наших совместных инициатив", – отметил Федоров.