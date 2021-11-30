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Новости Технологии
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Режим paperless, "Дія" для IOS и цифровые технологии в сфере здравоохранения: Федоров рассказал подробности меморандума Украины и Apple

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Режим paperless,

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Apple. Корпорация предоставит Украине поддержку в разработке и определении приоритетных проектов.

Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Корпорация предоставит нам поддержку в разработке и определении приоритетных проектов, направленных на сокращение бумажных транзакций, экономию времени персонала и улучшение опыта работы граждан и государственных служащих", - говорится в сообщении.

По словам министра, меморандум предусматривает сотрудничество по:

- запланированной переписи населения 2022-2023;

- проектам, связанным с переходом в режим paperless;

- развитию приложения Дія для платформы iOS;

- инициативам по цифровой грамотности;

- привлечению цифровых технологий в области здравоохранения.

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"Также создаем рабочие группы, которые будут отвечать за разработку планов реализации наших совместных инициатив", – отметил Федоров.

Автор: Анастасія Потіха
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меморандум це добре. Здається в України вже був один.
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30.11.2021 16:31 Ответить
Щось згадую про меморандум про інвестиції з Оману
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30.11.2021 16:38 Ответить
ага, ситуация:
Муж с женой поругались, пока муж спал, жена взяла его телефон, зашла в Дию, развелась с ним, и выписала его из квартиры )
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30.11.2021 19:59 Ответить
А открытые официальных магазинов обсуждали?
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30.11.2021 16:33 Ответить
В 1991 в Україні було 3000 номенклатури (державні службовці) які друкували машиністками і рахували деревяними рахівницями. Зараз маємо 285 000 з компютерами. Чим вони зайняті? - від державної економіки в їх управлінні лишилось 12% від 1991 року...
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30.11.2021 16:35 Ответить
Ех, тля, уже без Apple людей порахувати не можуть
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30.11.2021 16:37 Ответить
Так деньги , даже не так ,деньжища то какие можно освоить . Особенно учитывая цены эпловские , только за салфетку для протирания экрана просят около тыщи
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30.11.2021 18:02 Ответить
тоже подумала о крутых брендовых расценках эппл! у нас основная часть населения нищенствует, а они хотят их пересчитать по расценкам эппл😱 73%, сделайте уже наконец-то выводы про избранных вами зеленых аферистах!
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30.11.2021 18:23 Ответить
Зачем нам тогда нужно МинЦифры?
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30.11.2021 16:53 Ответить
Для улучшения, внедрения и освоения .
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30.11.2021 18:04 Ответить
Чтобы кормить зарплатами неукраинских паразитов с пенсиями и льготами
из нашего кармана, которые ненавидят и презирают всё украинское.
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30.11.2021 18:07 Ответить
Основна причина наявності цього міністерства - плата Зеленського Федорову за підтримку на виборах в 2019 р. в інтернеті усілякою рекламою та ботофермами. Його внесок в обдурювання українців величезний.
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30.11.2021 18:27 Ответить
Фальсифікатор виборів так треба назвати цей додаток.
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30.11.2021 18:54 Ответить
Эпл , Амазон, Гугл и Фейсбук уничтожили свободный Интернет, считает его создатель великий, но подзабытый ученый сэр Тим Бернерс Ли. Не вижу ничего хорошнго что к державной Дие присобачится компания шпион Аррle. Зачем они нам нужны? Властям да нужны, будут отлавливать участников протестов , а нам не нужны.
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30.11.2021 18:57 Ответить
Какая дiя ? В стране кризис !!!! Нету энергоносителей , АЭС на пределе работают и без надлежащего ремонта . Бо Володя грошыкы вкрав . Ждём второй Чернобыль ! Не можешь , не умеешь , нету ума уходи .
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02.12.2021 09:54 Ответить
 
 