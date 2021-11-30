Режим paperless, "Дія" для IOS и цифровые технологии в сфере здравоохранения: Федоров рассказал подробности меморандума Украины и Apple
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Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Apple. Корпорация предоставит Украине поддержку в разработке и определении приоритетных проектов.
Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.
"Корпорация предоставит нам поддержку в разработке и определении приоритетных проектов, направленных на сокращение бумажных транзакций, экономию времени персонала и улучшение опыта работы граждан и государственных служащих", - говорится в сообщении.
По словам министра, меморандум предусматривает сотрудничество по:
- запланированной переписи населения 2022-2023;
- проектам, связанным с переходом в режим paperless;
- развитию приложения Дія для платформы iOS;
- инициативам по цифровой грамотности;
- привлечению цифровых технологий в области здравоохранения.
"Также создаем рабочие группы, которые будут отвечать за разработку планов реализации наших совместных инициатив", – отметил Федоров.
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из нашего кармана, которые ненавидят и презирают всё украинское.