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Прокуратура АР Крым и Севастополя передала в суд обвинения по делу экс-командующего ВМС Березовского, который перешел на службу к россиянам

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Прокуратура АР Крым и Севастополя передала в суд обвинения по делу экс-командующего ВМС Березовского, который перешел на службу к россиянам
Фото: Березовський_Денис, Аксьонов_Сергій

Суд над предателем Денисом Березовским, бывшим контр-адмиралом и командующим Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, который перешел на сторону оккупанта в 2014 году, состоится заочно.

Денис Березовский обвиняется в государственной измене, а также создании и руководстве преступной организацией, участии в ней. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление на сайте Прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Предательство состоялось 1 марта 2014 года, - говорится в официальном сообщении, - сразу после того, как Березовский был назначен командующим ВМС ВСУ.

Несмотря на свою прямую обязанность дать отпор агрессору, "обвиняемый, объединившись в преступную организацию с другими лицами, способствовавшими оккупации Россией полуострова Крым, решил стать на путь государственной измены", - говорится на сайте Прокуратуры АР Крым и Севастополя.

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Березовский выступил с речью перед личным составом украинского флота, заявив о своем отказе "выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти". Он также заявил, что обязуется "выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму".

Вместе с тем бывший контр-адмирал "приказал подчиненным военным подразделениям сложить оружие, не сопротивляться ВС РФ и перейти под командование оккупантов" - сказано в прокурорском заявлении, - "Таким образом, своими действиями и решениями обвиняемый способствовал иностранному государству и его оккупационной администрации в проведении подрывной деятельности против Украины."
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Як же довго іде судова тяганина, вісім років пройшло, а вироку зразнику ще не оголосили.Такі суди мабуть тільки в Україні, так довго теляться.
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30.11.2021 16:37 Ответить
Єрмак з Демченком в ОП ржуть.
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30.11.2021 17:53 Ответить
да не в суд надо передавать,а в бюро вольных биатлонистов...
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30.11.2021 16:39 Ответить
а сенс?
терорист, який вбивав наших поранених військових отримав 6 років.
за вбивства наших хлопців 6, всього лише шість, *****, років!
й про ці його діяння повідомляє СБУ а звинувачення за це висунуте не було, якщо вірити оприлюдненій інформації.
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30.11.2021 16:41 Ответить
Он не просто убивал в боевых условиях - он ДОБИВАЛ наших раненых воинов, это военное преступление.
За это 6 лет, выйдет и будет смеяться в глаза семьям и побратимам добитых им солдат!
Правосудие власти зеленых уродов - защищает своих и сепаров.
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30.11.2021 16:57 Ответить
Прекрасная новость. Прокуратура Крыма и Севастополя работает на отлично! Еще бы порадовали нас делом о предателе Паше Лебедеве. Урод редкостный! Кто знает, напишите, будь ласка!?
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30.11.2021 16:45 Ответить
Його призначив Турчинов який, як відомо, відмовився надати військам наказ стріляти в окупантів і захищати Україну. І через два дні після призначення він зрадив... Турчинов "не при ділах"?
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30.11.2021 17:01 Ответить
НБ. Тобі Клоун сказав чи "ЗаЖОП" ?
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30.11.2021 17:54 Ответить
В мене добра память, хоча я "забув" більше ніж деякі взнали за все своє життя...
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01.12.2021 07:41 Ответить
Ну передали,і чьо далі ?
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30.11.2021 17:27 Ответить
Чего тут суд - пересуд разводить? Такое имеет единственно возможный приговор -расстрел!
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30.11.2021 17:38 Ответить
Ця ************ тварюка внесла раздрай в нашому флоті! Здохне незабаром. Таких покидьків навіть на параші не *******!
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30.11.2021 17:41 Ответить
Предатель будь проклят во веки веков ! Аминь.
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30.11.2021 17:53 Ответить
Прокуратура сс уки восемь лет передавали обвинувачення? Вы че там твари вообще страх потеряли?
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30.11.2021 18:47 Ответить
Не прошло и 8 лет.
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30.11.2021 19:56 Ответить
__тут каг бы -когнитивный диссонанс .
и Марс вроде уже досягаем.но...далековато и не в скором будущем . А тут даже целый приказ от имени того ,где его в данный момент нет(?!)...
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30.11.2021 21:23 Ответить
 
 