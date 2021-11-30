Прокуратура АР Крым и Севастополя передала в суд обвинения по делу экс-командующего ВМС Березовского, который перешел на службу к россиянам

Суд над предателем Денисом Березовским, бывшим контр-адмиралом и командующим Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, который перешел на сторону оккупанта в 2014 году, состоится заочно.

Денис Березовский обвиняется в государственной измене, а также создании и руководстве преступной организацией, участии в ней. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление на сайте Прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Предательство состоялось 1 марта 2014 года, - говорится в официальном сообщении, - сразу после того, как Березовский был назначен командующим ВМС ВСУ.

Несмотря на свою прямую обязанность дать отпор агрессору, "обвиняемый, объединившись в преступную организацию с другими лицами, способствовавшими оккупации Россией полуострова Крым, решил стать на путь государственной измены", - говорится на сайте Прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2014 году генерал СБУ Шайтанов сам предложил свои услуги ФСБ РФ, – Грозев. ВИДЕО

Березовский выступил с речью перед личным составом украинского флота, заявив о своем отказе "выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти". Он также заявил, что обязуется "выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму".

Вместе с тем бывший контр-адмирал "приказал подчиненным военным подразделениям сложить оружие, не сопротивляться ВС РФ и перейти под командование оккупантов" - сказано в прокурорском заявлении, - "Таким образом, своими действиями и решениями обвиняемый способствовал иностранному государству и его оккупационной администрации в проведении подрывной деятельности против Украины."