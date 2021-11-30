Прокуратура АР Крым и Севастополя передала в суд обвинения по делу экс-командующего ВМС Березовского, который перешел на службу к россиянам
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Суд над предателем Денисом Березовским, бывшим контр-адмиралом и командующим Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, который перешел на сторону оккупанта в 2014 году, состоится заочно.
Денис Березовский обвиняется в государственной измене, а также создании и руководстве преступной организацией, участии в ней. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление на сайте Прокуратуры АР Крым и Севастополя.
Предательство состоялось 1 марта 2014 года, - говорится в официальном сообщении, - сразу после того, как Березовский был назначен командующим ВМС ВСУ.
Несмотря на свою прямую обязанность дать отпор агрессору, "обвиняемый, объединившись в преступную организацию с другими лицами, способствовавшими оккупации Россией полуострова Крым, решил стать на путь государственной измены", - говорится на сайте Прокуратуры АР Крым и Севастополя.
Березовский выступил с речью перед личным составом украинского флота, заявив о своем отказе "выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти". Он также заявил, что обязуется "выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму".
Вместе с тем бывший контр-адмирал "приказал подчиненным военным подразделениям сложить оружие, не сопротивляться ВС РФ и перейти под командование оккупантов" - сказано в прокурорском заявлении, - "Таким образом, своими действиями и решениями обвиняемый способствовал иностранному государству и его оккупационной администрации в проведении подрывной деятельности против Украины."
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терорист, який вбивав наших поранених військових отримав 6 років.
за вбивства наших хлопців 6, всього лише шість, *****, років!
й про ці його діяння повідомляє СБУ а звинувачення за це висунуте не було, якщо вірити оприлюдненій інформації.
За это 6 лет, выйдет и будет смеяться в глаза семьям и побратимам добитых им солдат!
Правосудие власти зеленых уродов - защищает своих и сепаров.
и Марс вроде уже досягаем.но...далековато и не в скором будущем . А тут даже целый приказ от имени того ,где его в данный момент нет(?!)...