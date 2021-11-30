РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13446 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
5 110 26
помощь (6110) Южная Корея (221) техника (1540)

Республика Корея определила Украину как приоритетную в оказании технической помощи, - посол

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Республика Корея определила Украину как приоритетную в оказании технической помощи, - посол

Республика Корея определила Украину приоритетной страной в оказании технической помощи в течение следующих пяти лет.

Об этом во время международного форума "Корея-Украина", посвященного вопросам новейших вызовов для системы здравоохранения, в частности, в связи с пандемией COVID-19, сказал посол Республики Корея в Украине Ким Хьюнг Тэ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Корейское правительство намерено содействовать реализации национальных реформ в Украине, определив Украину приоритетной страной-партнером для международной технической помощи на срок пять лет, начиная с этого года, и поддерживая проекты, необходимые Украине в сфере инфраструктуры, образования, здравоохранения",- сказал Ким Хьюнг Тэ.

В частности, по его словам, немаловажная роль отводится грантовой помощи в области здравоохранения и медицины Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
главное,корейцы,научите нас,как сажать премьеров и президентов
показать весь комментарий
30.11.2021 16:44
+10
Корейцям респект...
показать весь комментарий
30.11.2021 16:39
+6
Hа выходных стреляли матч со сборной Южной Кореи по практической стрельбе
Отличный народ все адекватные не то что например китайцы
Мы еще прикалывалисть что между украинцами и корейцами много общего - государство не позволяет гражданам покупать пистолеты и каждый новый президент старается посадить предыдущего
показать весь комментарий
30.11.2021 17:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корейцям респект...
показать весь комментарий
30.11.2021 16:39 Ответить
супер!
показать весь комментарий
30.11.2021 16:39 Ответить
главное,корейцы,научите нас,как сажать премьеров и президентов
показать весь комментарий
30.11.2021 16:44 Ответить
корейцы толк во взятках понимают - от преза до основателя Самсунг сидели)
показать весь комментарий
30.11.2021 16:47 Ответить
Стесняюсь сказать... б.... Если это севкоры, то мы их еще научим, с нашим то опытом 37-го года
показать весь комментарий
30.11.2021 16:48 Ответить
не,то южкоры .вынь хуня кто ж посодит?он же страшнее памятника
показать весь комментарий
30.11.2021 18:25 Ответить
Ну да, ваша правда, бо он скоро кони двинет(нижнi кiнцiвки склеит) захолестеринил все свои сосуды, морда чуть нэ рэпнэ... Там минимум десятка 2 хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Там же и забывчивость проявляется(Амнезийник), типо, зашел в соседнюю комнату, но так и не вспомнил зачем .
показать весь комментарий
30.11.2021 18:56 Ответить
В одном суетно, щобы в пятилетней МЕДИЦИНСКОЙ дружбе, sure наши медики пытаются довести до ума и втюрить нашу вакцину, шобы мы из-за остолопов не влетели через Гаагу на 5 млрд юсд, как с китайцами по "АНТОНОВУ".
показать весь комментарий
30.11.2021 16:59 Ответить
По "Антонову" получится отбиться , китаезьі практически ничего не инвестировали , а посчитали "упущенную вьігоду". Жулье , как и россияне ...
показать весь комментарий
30.11.2021 19:40 Ответить
Hа выходных стреляли матч со сборной Южной Кореи по практической стрельбе
Отличный народ все адекватные не то что например китайцы
Мы еще прикалывалисть что между украинцами и корейцами много общего - государство не позволяет гражданам покупать пистолеты и каждый новый президент старается посадить предыдущего
показать весь комментарий
30.11.2021 17:03 Ответить
Как отстрелялся?
показать весь комментарий
30.11.2021 19:50 Ответить
Выиграл у всех в категории iron sights с 1911 из почти 80 человек - сейчас большинство предпочитает стрелять в категории carry optica - это стандартный пистолет production с голографическим прицелом на затворной раме который гуляет туда-сюда. Я еще недостаточно стар для этого
показать весь комментарий
01.12.2021 04:39 Ответить
працьовитий і красивий народ стоїть поруч українцями, це приємно. В них треба вчитися вмінню ведення бізнесу і боротьбі із корупцією.
показать весь комментарий
30.11.2021 17:04 Ответить
Пиша "Южная Корея" мы признаём северокорейских сепаратистов, поэтому следует писать Республика Корея.
показать весь комментарий
30.11.2021 17:37 Ответить
А по-моему , это уже предвзятости... Бо по вашей логике, южане - это республиканцы, северяне(КНДР) -демократы...
показать весь комментарий
30.11.2021 17:53 Ответить
Сенс не в тому, хто кому демократ. А в тому, що за такого дискурсу іншої Кореї не існує. Лише тимчасово окупована Инами корейська територія, приблизно як Крим.
показать весь комментарий
30.11.2021 18:07 Ответить
кацап, тут водки нет, тебе на мокша.ру
показать весь комментарий
30.11.2021 21:07 Ответить
Вот это поворот. Кто знает Южная и Северная объединились или нет?
показать весь комментарий
30.11.2021 18:23 Ответить
Какаяразница? "Северной Кореи" как и "ДНР" не существует. На Корее есть временно оккупированная территория.
показать весь комментарий
30.11.2021 21:00 Ответить
Замените Васадзе корейцами.
А Зеленского тоже заменят ?
показать весь комментарий
30.11.2021 18:40 Ответить
краще перенесіть виробництва самсунгів та лж з расісі до України
показать весь комментарий
30.11.2021 18:51 Ответить
Путлереску Лукашеску и Зеленеску нападуть на блок НАТО и будить Мироваая Ливарюция...пролетарского дерьма Шариковых...
показать весь комментарий
30.11.2021 19:14 Ответить
 
 