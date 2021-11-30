Республика Корея определила Украину как приоритетную в оказании технической помощи, - посол
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Республика Корея определила Украину приоритетной страной в оказании технической помощи в течение следующих пяти лет.
Об этом во время международного форума "Корея-Украина", посвященного вопросам новейших вызовов для системы здравоохранения, в частности, в связи с пандемией COVID-19, сказал посол Республики Корея в Украине Ким Хьюнг Тэ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Корейское правительство намерено содействовать реализации национальных реформ в Украине, определив Украину приоритетной страной-партнером для международной технической помощи на срок пять лет, начиная с этого года, и поддерживая проекты, необходимые Украине в сфере инфраструктуры, образования, здравоохранения",- сказал Ким Хьюнг Тэ.
В частности, по его словам, немаловажная роль отводится грантовой помощи в области здравоохранения и медицины Украины.
Пожалуйста, подождите...
Отличный народ все адекватные не то что например китайцы
Мы еще прикалывалисть что между украинцами и корейцами много общего - государство не позволяет гражданам покупать пистолеты и каждый новый президент старается посадить предыдущего
А Зеленского тоже заменят ?