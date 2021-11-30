В Белом доме готовятся к встрече Байдена с Путиным в видеоформате в декабре, - The Washington Post

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что во время нового разговора Байден и Путин обсудят Украину.

Администрация Джо Байдена готовится к встрече президентов США и России в декабре по видеосвязи. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Белый дом рассматривает возможность сдерживания российского вторжения в Украину, в том числе путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву и нового пакета санкций против Кремля. Обсуждения проходят в то время, как президент США Джо Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце, пишет издание.

По мнению аналитиков, встреча направлена ​​на определение Вашингтоном цены вторжения в Украину и пути снижения напряженности между сторонами.

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Окружение американского главы ищет подходы, которые, с одной стороны, покажут России жесткую позицию США относительно растущей угрозы новой агрессии против Украины, а с другой – не спровоцируют эскалацию ситуации.