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В Белом доме готовятся к встрече Байдена с Путиным в видеоформате в декабре, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Белом доме готовятся к встрече Байдена с Путиным в видеоформате в декабре, - The Washington Post

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что во время нового разговора Байден и Путин обсудят Украину.

Администрация Джо Байдена готовится к встрече президентов США и России в декабре по видеосвязи. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Белый дом рассматривает возможность сдерживания российского вторжения в Украину, в том числе путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву и нового пакета санкций против Кремля. Обсуждения проходят в то время, как президент США Джо Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце, пишет издание.

По мнению аналитиков, встреча направлена ​​на определение Вашингтоном цены вторжения в Украину и пути снижения напряженности между сторонами.

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Окружение американского главы ищет подходы, которые, с одной стороны, покажут России жесткую позицию США относительно растущей угрозы новой агрессии против Украины, а с другой – не спровоцируют эскалацию ситуации.
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Джо буде дивитись на мавпу з гранатою по телевізору...
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30.11.2021 16:59 Ответить
Ермак под руководством российских спецслужб готовит французскую кластерную капитуляцию.
Готовятся аресты всех украинских сил, которые будут сопротивляться капитуляции перед РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=mbKV3EznsX8
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30.11.2021 17:03 Ответить
Про що вони взагалі збираються говорити з ******? Як на мене,то краще залпу крилатими ракетами по грьобаному кремлю нічого бути і не може. Бо кацап *****- ворог всього цивілізованого світу.
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30.11.2021 17:09 Ответить
Похоже , США считают риск новой российской агрессии слишком большим , иначе бьі Байден не согласился даже на видеоконференцию с Путиньім . Єти переговорьі больше нужньі Кремлю, для внутриполитических целей .
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30.11.2021 17:12 Ответить
Весной тут взахлёб рассказывали, что Байден дал ***** пол года.
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30.11.2021 17:28 Ответить
а не наоборот , разговор был о красных линиях
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30.11.2021 17:55 Ответить
Сольют вас пиндосы. Как только определятся, что можно с Путина за вас стребовать, так сразу и сольют. Думаете, они чем-нибудь лучше немцев?
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30.11.2021 17:51 Ответить
Неужели у Байдена диагноз дефицита общения. Нехорошее обострение под Рождество!
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30.11.2021 17:52 Ответить
А як це про Україну без України?
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30.11.2021 17:57 Ответить
Как то так....Но в нашем случае и это не плохо.Встреча запланирована на двоих. Пуйло с ЗЕлёным общаться не будет. А США сдавать интересы Украины тоже не будут.Так что будем посмотреть.
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30.11.2021 19:05 Ответить
даже когда они скончаются такие встречи будут с помощью дипфейка
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30.11.2021 18:05 Ответить
До 30 января территорию США должны покинуть 27 дЕрьмаков Путлера и их семьи.. а до 30 июня еще 23 Путлерских Штирлица типа посла...

Байден Астанавитесь...
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30.11.2021 19:29 Ответить
"Ben Hodges, the former commanding general of U.S. Army Europe, said Washington should do the opposite, and apply diplomatic, economic and military pressure on Moscow.

"Nothing in Russia's history should cause anybody to think for one second that giving in to them will cause them to say, 'okay, we're good,' " Hodges said. "I believe they really do only respect strength." (c) W.P.
+""There's this tension between getting rid of the crisis in the near term - let's throw another summit at Putin - and the longer-term imperative," said one official. "If you offer concessions, what do you teach them and China? You teach them to manufacture crises because you get concessions." (c)W.P. !!!!
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30.11.2021 19:31 Ответить
Який інтенсивний обмін між "козаком" і =вбивцею=.
Високопосадовці Штатів уже скільки літали на рашку, теревені розводили, дружок за півроку вже другу зустріч робить.
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01.12.2021 00:02 Ответить
 
 