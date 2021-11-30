В Белом доме готовятся к встрече Байдена с Путиным в видеоформате в декабре, - The Washington Post
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что во время нового разговора Байден и Путин обсудят Украину.
Администрация Джо Байдена готовится к встрече президентов США и России в декабре по видеосвязи. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Белый дом рассматривает возможность сдерживания российского вторжения в Украину, в том числе путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву и нового пакета санкций против Кремля. Обсуждения проходят в то время, как президент США Джо Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце, пишет издание.
По мнению аналитиков, встреча направлена на определение Вашингтоном цены вторжения в Украину и пути снижения напряженности между сторонами.
Окружение американского главы ищет подходы, которые, с одной стороны, покажут России жесткую позицию США относительно растущей угрозы новой агрессии против Украины, а с другой – не спровоцируют эскалацию ситуации.
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Готовятся аресты всех украинских сил, которые будут сопротивляться капитуляции перед РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=mbKV3EznsX8
Байден Астанавитесь...
"Nothing in Russia's history should cause anybody to think for one second that giving in to them will cause them to say, 'okay, we're good,' " Hodges said. "I believe they really do only respect strength." (c) W.P.
+""There's this tension between getting rid of the crisis in the near term - let's throw another summit at Putin - and the longer-term imperative," said one official. "If you offer concessions, what do you teach them and China? You teach them to manufacture crises because you get concessions." (c)W.P. !!!!
Високопосадовці Штатів уже скільки літали на рашку, теревені розводили, дружок за півроку вже другу зустріч робить.