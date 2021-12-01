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Лукашенко изъявил желание посетить оккупированный Крым: Полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил о намерении посетить оккупированный Россией Крым.
Об этом белорусский диктатор сказал в интервью РИА-Новости, передает Цензор.НЕТ.
По словам Лукашенко, его уже пригласили в Крым.
"Мое посещение Крыма, на что имею полное право, под чьим он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", - отметил президент Беларуси.
"У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму построим", – сказал он.
Как сообщает "Газета.ру", Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.
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