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Лукашенко изъявил желание посетить оккупированный Крым: Полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лукашенко изъявил желание посетить оккупированный Крым: Полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил о намерении посетить оккупированный Россией Крым.

Об этом белорусский диктатор сказал в интервью РИА-Новости, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лукашенко, его уже пригласили в Крым.

"Мое посещение Крыма, на что имею полное право, под чьим он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", - отметил президент Беларуси.

Смотрите также: "Если они развяжут войнушку на Донбассе или где-то еще на границе с РФ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне", - Лукашенко. ВIДЕО

"У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму построим", – сказал он.

Как сообщает "Газета.ру", Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.
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Топ комментарии
+17
Но конечно, это не повод прекратить покупать электроэнергию у Белорусии.
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30.11.2021 17:06
+15
Повністю керований ****** диктатор. До цієї недореволюції він собі так прогинатися не дозволяв.
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30.11.2021 17:09
+13
Згорів сарай-гори ще й хата...
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30.11.2021 17:06
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Згорів сарай-гори ще й хата...
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30.11.2021 17:06 Ответить
Но конечно, это не повод прекратить покупать электроэнергию у Белорусии.
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30.11.2021 17:06 Ответить
ясное дело что нужно еще больше покупать а то шашлычник агрохимия обеднеет...
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30.11.2021 17:46 Ответить
...электроэнергию, битум, дизтопливо,подкармливая и поощряя т.о. антиукраинкую риторику. Пока что риторику...
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30.11.2021 17:53 Ответить
****
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30.11.2021 17:06 Ответить
Покупайте и дальше у бульбофюррера электричество земрази
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30.11.2021 17:07 Ответить
А газ звідки купуємо?
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30.11.2021 17:12 Ответить
У него?)
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30.11.2021 20:19 Ответить
А эти пИдагоги свет у него покупают... Фу мерзость...
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30.11.2021 17:08 Ответить
Шоб ты драныком подавился, таракан плешивый
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30.11.2021 17:08 Ответить
Шляпа усатая
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30.11.2021 17:08 Ответить
Россияне заставляют эту мразь палить все мосты.
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30.11.2021 17:08 Ответить
Повністю керований ****** диктатор. До цієї недореволюції він собі так прогинатися не дозволяв.
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30.11.2021 17:09 Ответить
А я попереджав....
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30.11.2021 17:10 Ответить
Два престарелых дегенерата в Крыму ,могут там вместе отправиться в Ад ,как это сделали доХтор Лиза и ансамбЕль Александрова ..
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30.11.2021 17:09 Ответить
проездной вид бубы чэкайе...
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30.11.2021 17:09 Ответить
нужно проведать Белосток и Белостокщину в Польше,Вильнюс в Литве,на которые зазихает Рыгоравич,ну со Смоленском и так всё ясно..
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30.11.2021 17:10 Ответить
Дядя Саша, потом в Кабул можно еще махнуть, терять то уже нечего!
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30.11.2021 17:11 Ответить
Получит старьій дурак Лука от Украиньі "привет" , по самьіе корнеплодьі .
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30.11.2021 17:14 Ответить
Зачет... Бацька качественно затролил янелоха, мол , никуда не денется от драныко-**************...
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30.11.2021 17:14 Ответить
От же ж лука гнида. Чи ще хтось має іншу думку?
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30.11.2021 17:16 Ответить
Крым был оккупирован кацапскими вооруженными силами, а вот Беларусь добровольно отдана кацапам де-юре президентом Беларуси Лукашенко, а де-факто губернатором белорусского автономного округа РФ тараканом **********.
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30.11.2021 17:16 Ответить
агрофюрер и де-юре не президент, а ********, сфальсифицировавший результаты выборов и силой захвативший власть.
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30.11.2021 20:35 Ответить
"так наз. президентом лукашенко".
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01.12.2021 11:49 Ответить
Бубачка наверно завтра тоже в Раде объявит, что в "свой" Крым хочет поехать. Ростов не резиновый.
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30.11.2021 17:19 Ответить
А председателю радгоспа уже и смысла нет деликатничать теперь. Типичный потомок падлика морозова---сдаст и маму и папу и всю дЭревню свою хлопцам с вчк. На Рублёвке давно домик дожидается запасной и денежка в банках той конторы давно настогована.
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30.11.2021 17:23 Ответить
Давай клоун, продолжай дальше спонсировать это режим через покупку электроэнергии.
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30.11.2021 17:27 Ответить
Таракан фсё.
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30.11.2021 17:28 Ответить
Лукашенко: Півострів де-факто та де-юре став російським/ Лукашенко шибздику что отец родной: "Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского "по-отечески" и Лукашенко это выполнил". Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского. Просьбу Зеленского Лукашенко исполнил но еврейской логике удивился: Блоки АЭС (Украины) останавливаются из-за падения потребления, - Герус.



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30.11.2021 17:35 Ответить
Адольфовна благословила дебила...
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30.11.2021 17:40 Ответить
Ніякої ядерної зброї там не буде.Бо немає різниці,звідки ракети можуть вилетіти.
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30.11.2021 17:42 Ответить
Має. Час підльоту різний.
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30.11.2021 19:21 Ответить
Ну одні 20 хвилин, інші 40.Різниці немає. Це на літаках, то різниця є. Але по доктрині ядерної війни. Літаки, це вже другий чи третій ешелон. Основні удари будуть наноситись балістичними ракетами, з шахт, ядерних лодок, чи рухомих комплексів.Тому це все понти.
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30.11.2021 19:26 Ответить
Лука пустился во все тяжкие.. Он и Крым готов признать, и ядерное оружие РФ разместить, и войну поддержать на украинском Донбассе , и учения провести у границ Украины, и обвинить Украину в подготовке агрессии против Беларуси, и устроить провокации на польской и литовской границе.. На все готов.. Хоть голым на столе танцевать с шутовским колпаком на голове.. Лишь бы " царь батюшка" заметил и оценил его старания и оставил ему и сыну Коле на кормление хоть что то, ну хоть до 2024 г. ну хоть минскую волость. Не ну а кто от него ожидал чего то другого.. Это он немного харахорился для виду, ну и пока петух жаренный не клюнул. Как был содержанкой так ей и остался, только теперь из кухни направлен в свинарник. ( понижен так сказать в должности).
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30.11.2021 17:54 Ответить
Нехай Лука читає Конституцію України де написано що Україна унітарна держава. Визначати статус українських територій має право лише Всеукраїнський референдум, а не місцевий.
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30.11.2021 17:55 Ответить
Перше: Нота протесту до МЗС Білорусі; друге: Розрив дип.відносин.
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30.11.2021 17:55 Ответить
А більше то і нікуди непризнанному поїхати, хіба що крім Росії в Абхазію, Пів.Осетію і ПРМ, в ОРДЛО стрьомно "Байрактара".
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30.11.2021 17:58 Ответить
Усатое чмо решило закантачиться по полной)) Это чмо уже язык не поворачивается назвать батькой. Плешивый уже вертит и крутит усатым как захочет))
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30.11.2021 18:04 Ответить
У всех сайт глючит? Или только у меня?
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30.11.2021 18:18 Ответить
Хороший мальчик! Такой послушный!...
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30.11.2021 18:47 Ответить
Скотина вусата.
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30.11.2021 19:20 Ответить
Колхозань совкодрочька підклала білорусів під кацапів,хочя як би не хотіли то і не лягали.
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30.11.2021 19:20 Ответить
Санкции агрофюреру наш парламент всадит, или продолжаем покупать энергию и битум на большое крадивництво зюзельмана? Ведь сколько было угроз, что за признание Крыма роssийским будет очень больно.
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30.11.2021 20:28 Ответить
Смоктати у *****, так по повній. Бульбофюрер згоден на усе, аби тільки залишитись при владі. А як там великий та свободолюбний нарід "партизанського краю"? Смокчите разом?
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30.11.2021 21:02 Ответить
#немайдауны
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30.11.2021 21:11 Ответить
После таких слов надо понижать уровень диппредставительства.
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30.11.2021 23:14 Ответить
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30.11.2021 23:28 Ответить
Наверно деньги хочет снять с карточки Сбербанка?
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30.11.2021 23:44 Ответить
Понять и простить.А потом,весной-санкции врезать.Но,до ноября.
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01.12.2021 05:24 Ответить
не полетит, у пюррера денег нет на самолет
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01.12.2021 07:40 Ответить
 
 