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С начала суток войска РФ открывали огонь в направлении Нью-Йорка, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток войска РФ открывали огонь в направлении Нью-Йорка, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз открывали огонь. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении Нью-Йорка оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты скрыто завозят из РФ на Донбасс боевую технику, вооружение, боеприпасы и горючее, - ГУР

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Зачьотний заголовок ,ЦН респект !!!))))
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30.11.2021 17:14
+18
5 авеню попортили, коров теперь выгуливают на Уолл-стрит.
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30.11.2021 17:18
+7
А Брайтон Біч з ватою не обстрілювали?
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30.11.2021 17:22
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Зачьотний заголовок ,ЦН респект !!!))))
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30.11.2021 17:14 Ответить
надо все сёла навкругы вашинтонгами обозвать...
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30.11.2021 17:16 Ответить
А обстрілюють його, бо вікривають кримінальні справи за стрільбу по ворогу
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30.11.2021 17:17 Ответить
ну і як там нью-йоркці?...
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30.11.2021 17:17 Ответить
5 авеню попортили, коров теперь выгуливают на Уолл-стрит.
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30.11.2021 17:18 Ответить
Там гуляют бычков.
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30.11.2021 17:36 Ответить
Что бы не было потом как с байрактарами.
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30.11.2021 17:17 Ответить
A chjo tam s nimi ?
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30.11.2021 17:22 Ответить
они классные... да только оказывается нашим их нельзя применять по врагу - враг обижается ))) а потом жалуется... и евросоюз выразил озабоченность...
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30.11.2021 17:38 Ответить
Есть такой закон: Использование Байрактаров прямо пропорционально размеру яиц: Чем меньше яйца, тем меньше используют Байрактары.
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30.11.2021 17:42 Ответить
А Брайтон Біч з ватою не обстрілювали?
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30.11.2021 17:22 Ответить
Зачётно звучит...
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30.11.2021 17:38 Ответить
а помните как в рашка в 2008 году напала на Грузию а англоязычные написали Georgia ))) и многие подумали шо русошвайн бомбит Джорджию ))) в США....
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30.11.2021 17:41 Ответить
Ждём ответа Пентагона!
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30.11.2021 17:46 Ответить
Российско-оккупационные войска Источник: https://censor.net/ru/n3302543

Кто-нибудь задумывался над этим выражением? Вообще-то это указывает на незнание ни языка, ни мовы, потому что так же написано и в украинской версии сайта.

Если используется такая конструкция, то это означает - "такой-то+такой-то", как например блакитно жовтий, это блакитний+жовтий; электромеханический - электрический+механический.

Если указывать на российскую причастность, то нужно применять конструкцию либо "российские оккупационные", либо например "российско-сепаратистские"?
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30.11.2021 18:49 Ответить
Шо ж Штати мовчать, так і по Вашингтону ударять
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30.11.2021 20:07 Ответить
Ничего святого.
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01.12.2021 03:32 Ответить
Джо спит?
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01.12.2021 04:34 Ответить
А амери як на це відреагували?
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01.12.2021 06:23 Ответить
 
 