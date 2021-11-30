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С начала суток войска РФ открывали огонь в направлении Нью-Йорка, потерь нет, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российско-оккупационные войска с начала суток один раз открывали огонь. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В направлении Нью-Йорка оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Топ комментарии
+22 Ритта Рыжук
показать весь комментарий30.11.2021 17:14
+18 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий30.11.2021 17:18
+7 5 копійок
показать весь комментарий30.11.2021 17:22
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Кто-нибудь задумывался над этим выражением? Вообще-то это указывает на незнание ни языка, ни мовы, потому что так же написано и в украинской версии сайта.
Если используется такая конструкция, то это означает - "такой-то+такой-то", как например блакитно жовтий, это блакитний+жовтий; электромеханический - электрический+механический.
Если указывать на российскую причастность, то нужно применять конструкцию либо "российские оккупационные", либо например "российско-сепаратистские"?