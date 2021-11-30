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С воином 54-й ОМБр Алхасли Али Наибом, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, простились в Харькове. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

С воином 54-й ОМБр Алхасли Али Наибом, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, простились в Харькове. ФОТО

Сегодня, 30 ноября, в Харькове состоялась церемония прощания с Алхасли Али Наибом, старшим солдатом, старшим оператором 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады, погибшим в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воин родился в 1992 году в Азербайджане, проживал в Харькове.

По словам командира, Али Алхасли погиб в пятницу, 26 ноября, около 16:00.

"Сработала снайперская пара, он получил две пули, одно из ранений было несовместимо с жизнью - снайпер попал в спину ниже бронежилета, вторая пуля была в ногу. Снайперы применили тактику ранить человека, а затем его добить. Это была не мгновенная смерть, он умер за 20 минут на пути в медпункт. Это произошло в Новомихайловке Марьинского района Донецкой области. Али находился на боевом дежурстве, враг был на расстоянии 450-600 метров", - рассказал один из командиров 54-й ОМБр.

С воином 54-й ОМБр Алхасли Али Наибом, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, простились в Харькове 01
С воином 54-й ОМБр Алхасли Али Наибом, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, простились в Харькове 02

С воином 54-й ОМБр Алхасли Али Наибом, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, простились в Харькове 03

Похоронили погибшего военнослужащего на Аллее Славы Харькова. У него осталась мать и жена.

С воином 54-й ОМБр Алхасли Али Наибом, погибшим от пули снайпера в зоне ООС, простились в Харькове 04
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Топ комментарии
+36
Царствие Небесное герою... Вечная память....
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30.11.2021 18:37
+31
Вічна ,світла пам"ять герою !!! Що потвори зелені, перемир"я триває ,гниди кремлівські !!!))))
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30.11.2021 18:48
+28
Україна повинна пам'ятати своїх Героїв.
Його загибель, це цвях в домовину "русского мира"
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30.11.2021 18:54
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Царствие Небесное герою... Вечная память....
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30.11.2021 18:37 Ответить
Вічна ,світла пам"ять герою !!! Що потвори зелені, перемир"я триває ,гниди кремлівські !!!))))
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30.11.2021 18:48 Ответить
Україна повинна пам'ятати своїх Героїв.
Його загибель, це цвях в домовину "русского мира"
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30.11.2021 18:54 Ответить
Спи спокойно, Брат! Мы отомстим!!!
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30.11.2021 18:56 Ответить
два десятка провожающих...харьков ватное село,
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30.11.2021 19:11 Ответить
на#уя ты так! откуда людям знать?????????????? открой новость про этот случай 2 дневной давности, где там про то что он из Харькова?
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30.11.2021 23:27 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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30.11.2021 19:17 Ответить
Саме тому РФія має бути знищена
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30.11.2021 19:21 Ответить
" Да ниспошлет Аллах терпения матери и жене воина...Да воздаст Он им взамен горя утешение...Да простит Аллах грехи воину, и дарует вознаграждение за Подвиги его... "
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30.11.2021 19:55 Ответить
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30.11.2021 20:13 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНУ.
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30.11.2021 20:31 Ответить
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30.11.2021 20:36 Ответить
R.I.P. Солдату !
Герою Слава !
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30.11.2021 20:43 Ответить
Вечная память
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30.11.2021 20:47 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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30.11.2021 21:25 Ответить
Низький уклін Захиснику України!!!
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30.11.2021 21:25 Ответить
А наших снайперов ЗЕ отвел в тыл. Вместе с баррэтами которые Порох закупил за свои
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01.12.2021 09:57 Ответить
 
 