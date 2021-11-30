Сторонники антивакцинатора Стахива собрали ему в залог почти миллион гривен
Новости Цензор.НЕТ Общество
Арестованному Галицким райсудом Львова антивакцинатору Остапу Стахиву сторонники собрали 998,8 тыс. грн, необходимых для уплаты залога.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET в пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что залог за Остапа Стахива еще не внесен, поэтому он до сих пор остается в СИЗО.
Обвиняемому Остапу Стахиву 18 ноября Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения как фигуранту дела о подготовке захвата власти под видом сети "антивакцинаторов": его подозревают в нарушении ч. 1, 2 ст. 109 УК. После ареста Стахов объявил, что не будет вносить залог, поскольку не считает себя виновным.
О том, что на 30 ноября его сторонникам удалось собрать необходимые 998,8 тыс. грн, были сообщения в "антиваксовых" чатах сетей Вайбер и Телеграмм.
29 ноября 2021 г. единомышленники Стахива из организации "Права людей" сделали заявление на пророссийском телеканале "ДНК", что намерены внести залог "только после согласия самого Стахива".
Как известно, 24 ноября состоялся апелляционный суд, где Стахив проиграл.
Пожалуйста, подождите...
А кому потім цей мільйон повернуть після суду?
Вангую: Громадській організації Стахіва
"Стосовно липових доказів - це як?" - на паркані написано йух, так твердить сторона обвинувачення, суддя не перевіривши ні ротом, ні піхвою ,ні анусом,з широко відкритими очима стверджує що це фалос! Так зрозуміліше?
Коли судді довічно і непідконтрольні народу то їм здається що вхопили Бога за бороду. Для того навіть ст.375 ККУ прибрали.
Напевно в телефонах клавіатура ненав'язливо ніколи не пропонує виправляти текст?
Я вірю в легенду про царя Мідаса ,тільки навпаки. Все до чого торкається "розум" кретина ,перетворюється в гівно.
Зеублюдки до залізниці поки що не добрались,а як їх не утилізують,то будете лісапедом 120 км їздити.
Відео з проханням збирати кошти розміщують на ютуб-каналі "ДНК". Виставляє їх адміністраторка групи, координаторка у Києві й області Дарія. Щодня дівчина записує нові відео й закликає долучатися до збору коштів. Мають на меті зібрати необхідну суму сьогодні, аби Стахіва випустили з СІЗО. Дивно, але під час збору організатори наголошують, що номер картки може постійно змінюватися.
"Дарія не відчиталася ще за минулу банківську картку", - прихильники в коментарях цікавляться своїми грошима
Люди активно коментують відео. Хтось цікавиться долею псевдоактивіста, а чимало вже цікавляться, куди ділися їхні кошти. Далі публікуємо кілька цікавих розмов під відео прихильників Стахіва (усі вони переважно російською мовою).
"Дарія не відчиталася ще за минулу банківську картку", - написала Вероніка В.
"Я скинула і мені не жалко, головне, щоб Остап вийшов на волі", - відповіла їй користувачка Nelke Rosa.
"Потрібно, щоб був офіційний рахунок", - переконує Nikita Zavylov.
"Збір грошей на картку як мінімум не розумно. Такі збори проводяться іншим шляхом", - запевняє "Просто Человек".
На всі обурливі коментарі людей канал ДНК дає таку відповідь (мовою оригіналу):
"В связи со множеством вопросов мы специально записали новое видео с адвокатом по сбору средств для Остапа, позиции Надёжи и высказыванию Стахива о том, что деньги для него собирать не нужно".
поповнення бюджету лікарень.
невакцинованих лікувати за подвійним тарифом.. Звичайно,гроші наперед.
29 октября 2021 года вышла статья в известном медицинском журнале «The Lancet» («Ланцет») про сравнение иммунитета тех, кто переболел и уколотых.
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
Все призывы уколоться, чтобы "защитить себя и других" оказались фейком.
Пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных не отличается (Although peak viral load did not differ by vaccination status or variant type). То есть, и те, и другие могут болеть модной болезнью одинаково тяжело, независимо от статуса вакцинации. Модный укол не спасает от заболевания барановирусом, особенно его новыми штаммами, и заболевший уколотый (и ревакцинированный пациент) может болеть столь же тяжело, как и невакцинированный.
Во первых речь только, и исключительно о дельта штамме
Во вторых -
Интерпретация
Вакцинация снижает риск заражения дельта-вариантом и ускоряет выведение вируса. Тем не менее, полностью вакцинированные люди с прорывными инфекциями имеют пиковую вирусную нагрузку, аналогичную невакцинированным случаям, и могут эффективно передавать инфекцию в домашних условиях, в том числе полностью вакцинированным контактам. Взаимодействия вирус-хозяин на ранней стадии заражения могут формировать всю вирусную траекторию.
В то время как вакцинация остается высокоэффективной для снижения тяжести заболевания и предотвращения смерти, эффективность вакцины против инфекции снижается для дельты.
Таким образом, вы надёргали только то, что вам интересно. Далее, о "фейке" кроме вас, никто не говорит
Вы такие милые, хоть и глупые.
...Во всяком случае, этот факт.
- Прививка от кори есть?
- Есть.
- Оспы?
- Да.
- Полиомиелита?
- Конечно.
- Дифтерии?
- Ага.
- Столбняка?
- Имеется.
- Коклюша?
- Тоже.
- Туберкулеза?
- Вот.
- Гепатита B?
- Разумеется.
- Covid-19?
- Нет.
- Ах ты Антиваксер?!?
https://www.youtube.com/watch?v=SveoWcekwp4&ab_channel=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BEAghoraAtman
перевіряти на Кульпаркові треба не Стахіва..
просто уточнюю.