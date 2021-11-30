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Новости Общество
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арест (10376) залог (463) Львовщина (2679) мера пресечения (355) Стахив Остап (11)

Сторонники антивакцинатора Стахива собрали ему в залог почти миллион гривен

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сторонники антивакцинатора Стахива собрали ему в залог почти миллион гривен
Фото: Остап Стахів

Арестованному Галицким райсудом Львова антивакцинатору Остапу Стахиву сторонники собрали 998,8 тыс. грн, необходимых для уплаты залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET в пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что залог за Остапа Стахива еще не внесен, поэтому он до сих пор остается в СИЗО.

Обвиняемому Остапу Стахиву 18 ноября Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения как фигуранту дела о подготовке захвата власти под видом сети "антивакцинаторов": его подозревают в нарушении ч. 1, 2 ст. 109 УК. После ареста Стахов объявил, что не будет вносить залог, поскольку не считает себя виновным.

О том, что на 30 ноября его сторонникам удалось собрать необходимые 998,8 тыс. грн, были сообщения в "антиваксовых" чатах сетей Вайбер и Телеграмм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидера антивакцинаторов Стахива оставили под стражей

29 ноября 2021 г. единомышленники Стахива из организации "Права людей" сделали заявление на пророссийском телеканале "ДНК", что намерены внести залог "только после согласия самого Стахива".

Как известно, 24 ноября состоялся апелляционный суд, где Стахив проиграл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заключил под стражу лидера антивакцинаторского движения Стахива с залогом почти миллион гривен
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Топ комментарии
+25
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30.11.2021 18:45
+20
Поместите это чмо нев СИЗО, а в ковидное отделение - пусть поживёт, полюбуется умирающими от удушья... И кислород ему не давать,когда глазёнки будут вылазить...
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30.11.2021 18:48
+18
Гроші російського походження?)
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30.11.2021 18:44
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Ідіоти
А кому потім цей мільйон повернуть після суду?

Вангую: Громадській організації Стахіва
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30.11.2021 18:42 Ответить
Омикрон это комедийный научно-фантастический фильм 1963 года, в котором инопланетянин захватывает тело человека для того что бы, выяснив слабые места землян, захватить планету. Как иронично. Они просто стебутся.

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30.11.2021 20:47 Ответить
можуть собі дозволити. стадо ведеться та вже вимагає крові відступників.
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30.11.2021 20:50 Ответить
Ваксеруни сатаніють.
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30.11.2021 20:52 Ответить
откуда информация про большинство "везде по Европе и миру против" вакцинации вакцинами, которые ты назвал отравой жидо-массонов? из методички?! или тебе просто нравится так думать?...
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30.11.2021 21:03 Ответить
Гроші російського походження?)
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30.11.2021 18:44 Ответить
Переконаний, що 73% зелохів збирає
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30.11.2021 18:52 Ответить
Пиши лучше свою муру в стихах , сойдешь за более культурного.
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30.11.2021 19:25 Ответить
Как Нелох?
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30.11.2021 19:54 Ответить
І більшість його прихильників також.
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30.11.2021 19:47 Ответить
вали отсюдова, тролль мокшанский! небось само уже ширнулось давным давно шпутником-5 свинособачим, а тут за пару фублей антивакцинную пропаганду сеет
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30.11.2021 21:05 Ответить
транзитом через нОвінського .... - про це СБУ та ДБР не знають ....
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30.11.2021 19:56 Ответить
Впевнений, що так. Антиваксери - то люди з низькими доходами, пенси, піввареники, зубожілі і прихожани мацковського патріярхату. Ці самі у кого хочеш вижебрають, а не те що комусь дадуть. І в той же час багато хворих, в тому числі дітей змушені збирати по копійці гроші на лікування. І суми не мільйонні. Часто густо - декілька десятків тисяч. От такі пріоритети.
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30.11.2021 20:06 Ответить
Всі вище перераховані вами категорії грошей не мають. А ці за кілька днів скинулись! Методичка дірява?
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30.11.2021 21:42 Ответить
Так а я по що? Звідки гроші? 😁
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30.11.2021 21:44 Ответить
Так не всі хворі,не всі бабло в аптеки носять . Більшість здорові.
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30.11.2021 21:52 Ответить
Та ні, ті бвьаки, які несуть бабло за антивакснра-попутіста, не можуть вважатися здоровими. То треба пройти перевірку у психіатра. 😊
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30.11.2021 21:56 Ответить
Судді котрі просто так закривають людину без доказів або свідомі злочинці або у них почався синдром байдена!
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30.11.2021 22:05 Ответить
Нууу! Ви вирішили чомусь акцентувати увагу на несправедливе судочинство на прикладі одного антиваксера-популіста, а не на скажімо Антоненку, Кузьменко, Іединв, тому ж Лєрос. 😊 Чому?
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30.11.2021 22:13 Ответить
Тут факт неадекватності суддів котрі закривають людину без будь-яких доказів. Антоненку, Кузьменко,- предявляли хоч липові "докази". Хто такий Іединв не знаю. Лєрос показав фак кловану,а моґи клована дуже вразливі це могло призвести до інсульту в купі з передозом колумбійською мукою.
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01.12.2021 10:49 Ответить
Малося на увазі Софію Федину. Стосовно липових доказів - це як? Це на їх основі можна закривати людей? Виносити липові ж вироки? От лише люди сидять по-справжньому.
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01.12.2021 11:38 Ответить
"Малося на увазі Софію Федину."- це цей набір букв "Іединв"?
"Стосовно липових доказів - це як?" - на паркані написано йух, так твердить сторона обвинувачення, суддя не перевіривши ні ротом, ні піхвою ,ні анусом,з широко відкритими очима стверджує що це фалос! Так зрозуміліше?
Коли судді довічно і непідконтрольні народу то їм здається що вхопили Бога за бороду. Для того навіть ст.375 ККУ прибрали.
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01.12.2021 18:32 Ответить
Напевне лише т один не в курсі, що не підконтрольні народу судді абсолютно контролюються ОПою. Особисто Зєлєнскім сючерез Татарова. Чому? Мабудь не тому, що судді такі вже всі погані. А тому, що у Ьанковох - сила. Це навіть служба охорони цих самих судів. І адмінресурс. Тобі еічого не відомо про переслідування суддів у різних містах України, які впиралися рогом у Закон і не приймали рішення, які від них вимагала влада? Раджу поцікавитися. А вже потім розмірковувати про паркани і фалоси.
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01.12.2021 19:03 Ответить
Ну тоді прийдеться їх відповідати на суді лінча.
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01.12.2021 19:16 Ответить
Хто лінчувати буде? Смєтуни? 😊
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01.12.2021 19:22 Ответить
"Смєтуни"- це новий ребус?
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01.12.2021 19:45 Ответить
Ви таки справді не з України. 😊
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01.12.2021 19:46 Ответить
Звичайно ні! Я так безграмотно писати не вмію,щоб потім пояснювати що мав на увазі під різними "Іединв","еічого","Ьанковох".
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01.12.2021 19:51 Ответить
Якби ви їздили електричками, а не сиділи вдома на дивані, то апеве зрозуміли б. Але ж у Штатах електричок нема. 😊
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01.12.2021 20:03 Ответить
Таке враження що електрички їздять по рейках до котрих ще велике крадівництво не добралося.
Напевно в телефонах клавіатура ненав'язливо ніколи не пропонує виправляти текст?
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01.12.2021 20:19 Ответить
Таааак! Ви справді давно не їздили у українських простих приміських електричках.😊Вірите Зєлєнскому, що "бааальшая стройка" відремонтували всюди колії? 😊 І так, я таки зі смартфоном їжджу. І їду, уявіть собі, 120 кілометрів цілих три з половиною години. 😊 І найгірше не те, що трясе, а те, що на добрій частині дороги немає інтернету. 😊 І писати щось дуже важко. Потрібно поспішати, доки мережа ловить. 😊 Вам у ваших Америка такого не снилося. Правда? І Зєлєнскій про таке не розповідає. У нього Фьодоров країну у смартфон загнав, тільки інтернет-покриття організувати забув. 😁
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01.12.2021 21:05 Ответить
120 км/3,5 год. То виходить 34,3 км/год це швидкість достойна **********.
Я вірю в легенду про царя Мідаса ,тільки навпаки. Все до чого торкається "розум" кретина ,перетворюється в гівно.
Зеублюдки до залізниці поки що не добрались,а як їх не утилізують,то будете лісапедом 120 км їздити.
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01.12.2021 21:40 Ответить
Навіть більше скажу. Це легко перевірити. Оьеріть розклад руху електрички Львів-Сянки. Подивіться відстань у кілометрах. Поразуйте години в дорозі. 😊 Будете здивовані. І ще. Найгірший інтернет, тобто його відсутність саме поблизу Львова. 😁
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01.12.2021 21:56 Ответить
Співчуваю, та електричка напевно під кожним стовпом 1 хвилину стоїть! Без інтернету ще можна якось жити ,а витрачати життя на черги,корки,тягнучки то як на мене гріх.
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02.12.2021 18:11 Ответить
А яким чином судді попадають під контроль?
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01.12.2021 19:48 Ответить
Простим. Погугліть. Будете знати. 😊
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01.12.2021 19:49 Ответить
Не знаю з яких слів починати.
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01.12.2021 19:52 Ответить
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30.11.2021 18:45 Ответить
Пора вводить QR коды и для антиваксов.
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30.11.2021 18:48 Ответить
Поместите это чмо нев СИЗО, а в ковидное отделение - пусть поживёт, полюбуется умирающими от удушья... И кислород ему не давать,когда глазёнки будут вылазить...
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30.11.2021 18:48 Ответить
В реанімаціюю на 3 години. Це буде достатньо.
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30.11.2021 18:51 Ответить
А може краще в хоспіс, хай подивиться як помирають від раку, від наслідків діабету, на помираючих від невиліковних хвороб?
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30.11.2021 19:38 Ответить
і помирають від того, що просто немає грошей на лікування і в адекватній країні могли би вижити...
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30.11.2021 20:38 Ответить
истерики тоже задыхаются! и сдыхают от страха! возьми мою дозу!
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30.11.2021 22:14 Ответить
"З приводу збору коштів на заставу. Ви знаєте позицію Остапа Стахіва: він говорив, що оскільки не винний, то і від застави відмовляється. Ми - координатори руху ПРАВА ЛЮДИНИ, бачимо численні ваші повідомлення з бажанням якомога скоріше розпочати збір коштів, щоб вивести Остапа із СІЗО", - таке повідомлення розмістили організатори в групі.
Відео з проханням збирати кошти розміщують на ютуб-каналі "ДНК". Виставляє їх адміністраторка групи, координаторка у Києві й області Дарія. Щодня дівчина записує нові відео й закликає долучатися до збору коштів. Мають на меті зібрати необхідну суму сьогодні, аби Стахіва випустили з СІЗО. Дивно, але під час збору організатори наголошують, що номер картки може постійно змінюватися.
"Дарія не відчиталася ще за минулу банківську картку", - прихильники в коментарях цікавляться своїми грошима
Люди активно коментують відео. Хтось цікавиться долею псевдоактивіста, а чимало вже цікавляться, куди ділися їхні кошти. Далі публікуємо кілька цікавих розмов під відео прихильників Стахіва (усі вони переважно російською мовою).
"Дарія не відчиталася ще за минулу банківську картку", - написала Вероніка В.
"Я скинула і мені не жалко, головне, щоб Остап вийшов на волі", - відповіла їй користувачка Nelke Rosa.
"Потрібно, щоб був офіційний рахунок", - переконує Nikita Zavylov.
"Збір грошей на картку як мінімум не розумно. Такі збори проводяться іншим шляхом", - запевняє "Просто Человек".
На всі обурливі коментарі людей канал ДНК дає таку відповідь (мовою оригіналу):
"В связи со множеством вопросов мы специально записали новое видео с адвокатом по сбору средств для Остапа, позиции Надёжи и высказыванию Стахива о том, что деньги для него собирать не нужно".
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30.11.2021 18:50 Ответить
На что нибудь ПОЛЕЗНОЕ лучше деньги собрать
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30.11.2021 18:52 Ответить
расеюшка щедрая душа
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30.11.2021 18:55 Ответить
Якщо знов буде на мітингу антиваксерів - заарештуйте і збільште заставу у рази. Хом'ячки назбирають.)
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30.11.2021 18:56 Ответить
ХОРОША ІДЕЯ.

поповнення бюджету лікарень.

невакцинованих лікувати за подвійним тарифом.. Звичайно,гроші наперед.
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30.11.2021 22:40 Ответить
громада здуріла...колись на квадрокоптери збирали...
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30.11.2021 18:57 Ответить
У цьому реченні прекрасно все: "29 листопада 2021 року однодумці Стахова з організації: "Стахова з організації "Права людей" зробили заяву на проросійському телеканалі "ДНК", що мають намір внести заставу "лише після згоди самого Стахіва"".
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30.11.2021 18:59 Ответить
как вам троли такое? зе и порох вам столько не соберут!
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30.11.2021 19:18 Ответить
Отлично я считаю.Чем больше антиваксёров - тем меньше антиваксёров
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30.11.2021 19:57 Ответить
хорошо хоть честно признал себя тролем
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30.11.2021 21:07 Ответить
Не, троллить я начну начав давать скидки на гробы антиваксёрам, оптом - дешевле
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30.11.2021 22:41 Ответить
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02.12.2021 20:04 Ответить
Таки приятно вас видеть в Украине
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02.12.2021 20:24 Ответить
Медицинский журнал «The Lancet» развеял миф о менее тяжёлом течении ковида у вакцинированных
29 октября 2021 года вышла статья в известном медицинском журнале «The Lancet» («Ланцет») про сравнение иммунитета тех, кто переболел и уколотых.
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
Все призывы уколоться, чтобы "защитить себя и других" оказались фейком.
Пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных не отличается (Although peak viral load did not differ by vaccination status or variant type). То есть, и те, и другие могут болеть модной болезнью одинаково тяжело, независимо от статуса вакцинации. Модный укол не спасает от заболевания барановирусом, особенно его новыми штаммами, и заболевший уколотый (и ревакцинированный пациент) может болеть столь же тяжело, как и невакцинированный.
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30.11.2021 21:11 Ответить
Оччень интересно, ага. Вы сами хоть читали?
Во первых речь только, и исключительно о дельта штамме
Во вторых -

Интерпретация
Вакцинация снижает риск заражения дельта-вариантом и ускоряет выведение вируса. Тем не менее, полностью вакцинированные люди с прорывными инфекциями имеют пиковую вирусную нагрузку, аналогичную невакцинированным случаям, и могут эффективно передавать инфекцию в домашних условиях, в том числе полностью вакцинированным контактам. Взаимодействия вирус-хозяин на ранней стадии заражения могут формировать всю вирусную траекторию.

В то время как вакцинация остается высокоэффективной для снижения тяжести заболевания и предотвращения смерти, эффективность вакцины против инфекции снижается для дельты.

Таким образом, вы надёргали только то, что вам интересно. Далее, о "фейке" кроме вас, никто не говорит

Вы такие милые, хоть и глупые.
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30.11.2021 22:52 Ответить
С 15 июля 2022 года все Ковиды в Мире внезапно исчезнут сами по себе как и появились..вакцинируйся чуваки....,новая корпорация МММ ждет вас...
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30.11.2021 19:47 Ответить
Уже… а ты ещё нет? Скоро вам антиваксеры крестики на лбу выкалывать будут.
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30.11.2021 19:58 Ответить
а что за магическая дата 15.07.2022 ?
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30.11.2021 19:58 Ответить
Это ему белочка прошептала
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30.11.2021 20:12 Ответить
Конец света. Помнишь в начальник 2000-х уже один раз обещали но не сбылось, вот теперь опять. Тогда сектанты изгалялись а теперь антиваксеры из белого братства гандонов…
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30.11.2021 20:16 Ответить
ні - цього разу буде все по іншому
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30.11.2021 19:59 Ответить
А що буде 12.07.22 ?
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30.11.2021 20:00 Ответить
Ті ,хто доживе , ті і побачать .
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30.11.2021 20:58 Ответить
Путиноиды скинулись по гривне и вот результат 😁
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30.11.2021 20:01 Ответить
на луб'янці його "сторонніки"
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30.11.2021 20:23 Ответить
Новое исследование избыточной смертности в Германии было проведено с учетом публикаций Института Роберта Коха и Федерального стат.управления. Анализ устанавливает наличие корреляции между уровнем вакцинации против Covid-19 и избыточной смертностью.
...Во всяком случае, этот факт.
- Прививка от кори есть?
- Есть.
- Оспы?
- Да.
- Полиомиелита?
- Конечно.
- Дифтерии?
- Ага.
- Столбняка?
- Имеется.
- Коклюша?
- Тоже.
- Туберкулеза?
- Вот.
- Гепатита B?
- Разумеется.
- Covid-19?
- Нет.
- Ах ты Антиваксер?!?
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30.11.2021 20:28 Ответить
Антивакс виходить під заставу,і йому повідомляють,що тут він ''папал на бабкі'',які муситиме реально відпрацювати.А тут уже що в голову кураторові влізе.
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30.11.2021 20:37 Ответить
брутальна розправа з навішуванням ярликів.
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30.11.2021 20:43 Ответить
Подводные камни и слепые пятна вакцинации - о вакцинологии с научной точки зрения
https://www.youtube.com/watch?v=SveoWcekwp4&ab_channel=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BEAghoraAtman
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30.11.2021 20:58 Ответить
Вот будет умора, если все ваксы, потом одним разом все вдруг прилягут по неизвестной причине))
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30.11.2021 21:00 Ответить
ну этой фантазии еще нужно дождаться, а вот антиваксов среди знакомых и даже родственников похоронили уже немало. причем далеко не все были пожылые
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30.11.2021 21:16 Ответить
Да прям у тебя такие дохленькие родичи? Смертность от вирурса дай боже всего 2%, сопоставима со смертностью о обычного гриппа, и меньше смертности при пандемиях гриппа... а у тебя уже куча родичей померло от лёгкого чиха???
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30.11.2021 21:20 Ответить
это у тебя родственников возможно и куча. я своих родственников кучами не мяряю. статистика лживая твоя. мрет больше 2 процентов. а знакомые были далеко не все болезненные, а вполне здоровые люди
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30.11.2021 21:29 Ответить
Від дубового спірту полягли.
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30.11.2021 21:49 Ответить
Боюсь що причина буде відома але тим не менше вони ніколи вже не встануть.
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30.11.2021 21:48 Ответить
МОлодцы что собрали...есть ещё здравомыслящие люди не собирающиеся поддерживать фарма мафию с её псевдо вирусами и псевдо вакцинами за дорого.
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30.11.2021 21:17 Ответить
молодцы собрали? я думаю эти молодцы сидят в московских кабинетах ФСБ и ГРУ, которые и оплачивают все эти хороводы шизиков, как еще один фактор дестабилизации Украины
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30.11.2021 21:25 Ответить
по сусекакм и лимон..норм террористу собрали принес в клюве ватник
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30.11.2021 21:50 Ответить
Прихильники антивакцинатора Стахіва зібрали йому на заставу майже мільйон гривень

перевіряти на Кульпаркові треба не Стахіва..
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30.11.2021 22:02 Ответить
Вакциновані успішно розносять заразу як і не вакциновані. Де логіка в гнобленні не вакцинованих?
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30.11.2021 22:07 Ответить
не гноблення,а спроба ЗАЦІКАВЛЕННЯМ збільшити відсоток вакцинованих до рівня,коли епідемія почне затухати...

просто уточнюю.
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30.11.2021 22:37 Ответить
посадить кацапсину на швабру и выпустить в окно,пущай летит, иплом до бардюра
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30.11.2021 22:32 Ответить
 
 