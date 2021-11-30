Зеленский расстроен отказом КС принимать присягу 2 новых судей по президентской квоте, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский расстроен отказом Конституционного Суда принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте.
Об этом в фейсбуке сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ.
Вместе с тем, президент надеется, что в Верховном Суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны", - написал Никифоров.
Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым упразднил указы президента от 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.
Президент Владимир Зеленский 26 ноября подписал указы о назначении двух судей Конституционного суда по президентской квоте.
30 ноября Конституционный Суд принял постановление, что принесение присяги судьями, назначенными президентом Украины Владимиром Зеленским, состоится после прекращения полномочий или увольнения судей, назначенных в период с 2013 по 2018 годы.
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Владимир Александрович опять меняет профессию на клоуна
смишное кино
Ты хоть раз был в суде, дебил? Там некомплект 60%. Молчу про АК ГК ХК, там уголовные дела рассматриваются годами, некому, а люди в СИЗО!
А?
Ну, гульнеееем...
Вова, это фсе, КОНЕЦ !
Хотіло впихнути своїх Слуг в Конституційний Суд указом від 26.11.21
На брехконференції нагородило того що й на здорову голову не натягнеш,
вигадало про держпереворот з трьох бухарів в Криму,
хоча на кожній зупинці три пенсіонерки, що отримують 2600 грн пенсії на місяць, щоденно готові вбити його, про що відверто розмовляють на зупинці, але то його не турбує,
Бо воно таке розумне , що знає на що має право')
то агент Тімофєєв хотів разом із Казбеком
26.11.21 хотіло своїм указикиком хотіло впихнути в Конституційний Суд своїх приСлуг, щоб рішати свої питання,
І ТІЛЬКИ ПИТАННЯ СВОЇХ ДІТЕЙ
Набрехало на весь Світ про держпереворот, долар до речі з того вже по 29, злякавшись побрехеньок трьох бухарів з Криму, хоча на кожній зупинці три бабусі з пенсією в 2600 грн бажають і йому і його дітям "здоров'я",
але те зубожіння його не турбує,
Воно прикинулись дурнем на брехконференції,
А ГОЛОВНЕ ДУМА ЩО ВСІХ НАДУРИЛО
Судьи видят, что эта власть уже слаба и не имеет массовой поддержки, поэтому её хотелки исполнять может быть себе дороже.
Вот и посылают её в эротическое путешествие.