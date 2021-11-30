Пост советника главы ОП – чистая публичная угроза в адрес Бутусова, – журналист Кухар

Пост, в котором замглавы ОП Алексей Арестович говорит об угрозе жизни главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, является чистой угрозой для жизни журналиста.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Максим Кухар, сообщает Цензор.НЕТ.

"За это преступление ГБР должно немедленно возбудить уголовное дело против спикера ТКГ Алексея Арестовича. А Владимир Зеленский, незадолго до этого поссорившийся с журналистом на пресс-конференции, должен принести Юрию Бутусову свои личные извинения за преступное поведение подчиненного. И, конечно же, устранить виновника от любой госдеятельности и передать в руки следствия", – считает Кухар.

Журналист предложил представить, что было бы, если бы письмо с предупреждением о возможной смерти и личными обвинениями написал, например, главреду "Украинской правды" Елене Притуле глава АП Кучмы Виктор Медведчук, журналисту Сергею Лещенко - глава АП Януковича Андрей Клюев или президент РФ Владимир Путин - президенту Украины Виктору Ющенко.

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"Каждый из этих случаев был бы квалифицирован как однозначная угроза жизни, запугивание СМИ и политиков и повлек бы многомесячный скандал. С самым тяжелым обвинением в сторону автора письма. И, разумеется, политическая карьера автора пострадала или вообще закончилась бы", - пишет Кухар.

Он подчеркивает, что угрозу Бутусову выразил представитель власти. И сделал это в наиболее грубой, преступной и недопустимой форме.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

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В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".



