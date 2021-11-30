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Новости Политика Украины Дело Бутусова
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Пост советника главы ОП – чистая публичная угроза в адрес Бутусова, – журналист Кухар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пост советника главы ОП – чистая публичная угроза в адрес Бутусова, – журналист Кухар

Пост, в котором замглавы ОП Алексей Арестович говорит об угрозе жизни главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, является чистой угрозой для жизни журналиста.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Максим Кухар, сообщает Цензор.НЕТ.

"За это преступление ГБР должно немедленно возбудить уголовное дело против спикера ТКГ Алексея Арестовича. А Владимир Зеленский, незадолго до этого поссорившийся с журналистом на пресс-конференции, должен принести Юрию Бутусову свои личные извинения за преступное поведение подчиненного. И, конечно же, устранить виновника от любой госдеятельности и передать в руки следствия", – считает Кухар.

Журналист предложил представить, что было бы, если бы письмо с предупреждением о возможной смерти и личными обвинениями написал, например, главреду "Украинской правды" Елене Притуле глава АП Кучмы Виктор Медведчук, журналисту Сергею Лещенко - глава АП Януковича Андрей Клюев или президент РФ Владимир Путин - президенту Украины Виктору Ющенко.

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"Каждый из этих случаев был бы квалифицирован как однозначная угроза жизни, запугивание СМИ и политиков и повлек бы многомесячный скандал. С самым тяжелым обвинением в сторону автора письма. И, разумеется, политическая карьера автора пострадала или вообще закончилась бы", - пишет Кухар.

Он подчеркивает, что угрозу Бутусову выразил представитель власти. И сделал это в наиболее грубой, преступной и недопустимой форме.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

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В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".
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Топ комментарии
+11
За шо убили Гонгадзе? Та примерно за то же самое, шо позволил себе Бутусов - особо непочтительное общение с президентом. Так шо Люська от имени Дерьмака прямо угрожает Бутусову. Зеленая слизь неуклюже копирует Ла Коза Ностру - послания от Дона всегда доставляют шестерки, сам Дон всегда имеет несколько прокладок, его напрямую ни в чем нельзя обвинить.
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30.11.2021 19:57
+10
А зелене світло для такої поведінки аристовича "включив" сам гарант, коли без суди і слідства обізвав Бутусова вбивцею, це вже справа Шеремета - 2.
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30.11.2021 20:09
+5
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30.11.2021 21:58
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Якби у нас була влада
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30.11.2021 19:50 Ответить
Сейчас обстановка в стране точно сложнее, чем во времена Гангадзе.
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30.11.2021 19:51 Ответить
За шо убили Гонгадзе? Та примерно за то же самое, шо позволил себе Бутусов - особо непочтительное общение с президентом. Так шо Люська от имени Дерьмака прямо угрожает Бутусову. Зеленая слизь неуклюже копирует Ла Коза Ностру - послания от Дона всегда доставляют шестерки, сам Дон всегда имеет несколько прокладок, его напрямую ни в чем нельзя обвинить.
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30.11.2021 19:57 Ответить
А зелене світло для такої поведінки аристовича "включив" сам гарант, коли без суди і слідства обізвав Бутусова вбивцею, це вже справа Шеремета - 2.
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30.11.2021 20:09 Ответить
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30.11.2021 20:44 Ответить
Государственный чиновник, который угрожает налогоплательщику, выглядит несколько неадекватно. Независимо от ранга.
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30.11.2021 21:25 Ответить
Зрив операції Ізолятор. Хто кріт Росії?
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
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30.11.2021 21:31 Ответить
Где тут угроза. Наоборот он это озвучил, таким образом это событие стало менее вероятно.
Вероятность крайне мала)
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30.11.2021 21:50 Ответить
Владимир, вы так переживаете за Зе, лучше за себя переживайте. Время нынче лихое, в подворотне, не ровен час, на перо напоретесь, а жену вашу толпой изнасилуют.
Надеюсь вы не расцениваете это как угрозу?
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30.11.2021 23:15 Ответить
Наоборот, "это событие стало менее вероятно"
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01.12.2021 01:13 Ответить
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30.11.2021 21:58 Ответить
Такое унижение, возможно только при пункте номер два.
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30.11.2021 23:05 Ответить
Нет не одни и теж...в основном молодежь и средний возраст насмотрелись кино про Голобородько...старперы голосовали заЖОПу (ОПЗЖопа и ЖОПопоблок)...
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30.11.2021 23:21 Ответить
А Арестович уже написал заявление в прокуратуру о готовящемся в ОП покушении на журналиста Бутусова? Теперь жизнь Арестовича в опасности - он может заложить и заказчиков , и исполнителей, и время, и место.... Думаю, Арестовичу не жить - слишком много знает и имеет длинный язык, и отсутствие мозга....
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30.11.2021 22:46 Ответить
Какой Найглавнейше-найверховнокомандующий - такой и советник. Обычный, обиженный, униженный, ущербный и унылый клоун.
А Юрию, конечно надо подумать, после угроз этого недоумка. Недоумок, не сам своим ртом это говорит...
Да и народу Украины, надо думать и анализировать головой - а не вашим телевизором "Г+Г", как у вас принято называть.
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30.11.2021 23:02 Ответить
Так оно так и есть! Такой прием, сам по себе уже воздействует на психику, нервы и др.
"ожидание смерти, хуже самой смерти"
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30.11.2021 23:38 Ответить
 
 