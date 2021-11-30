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1 декабря в Киеве могут ограничить движение транспорта из-за массовых акций

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

1 декабря в Киеве могут ограничить движение транспорта из-за массовых акций

В связи с проведением массовых мероприятий в среду, 1 декабря, в течение дня возможно ограничение движения транспорта в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно ограничение движения на ряде улиц: улице Крещатик; улице Михайловской; улице Шелковичной; улице Лютеранской; улице Круглоуниверситетской; улице Архитектора Городецкого; улице Заньковецкой; улице Садовой; улице Институтской; улице Липской", - отмечается в сообщении

Также возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №6, 16, 18 и автобусов маршрутов №24, 55, 62, 114.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит в Верховной Раде с Посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

1 декабря в Киеве могут ограничить движение транспорта из-за массовых акций 01

Как ожидается, в 9:30 возле Верховной Рады начнется акция "Упрощенная система налогообложения - ДА!", организованная движением "SaveФЛП", с требованием принять законопроект №5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В 19.00 на Майдане Независимости ожидается начало акции, организованной партией "Демократична сокира", а также акция Национального корпуса.
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Топ комментарии
+10
олигархи организовывают пунш!

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30.11.2021 19:47
+8
Путч так путч!
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30.11.2021 19:46
+7
Внимание, в связи с переворотом будет ограничено движение по следующим улицам :....😁
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30.11.2021 19:59
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Путч так путч!
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30.11.2021 19:46 Ответить
ДаежЪ чаушеску №2!!!
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30.11.2021 21:19 Ответить
олигархи организовывают пунш!

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30.11.2021 19:47 Ответить
Если олигархи то почему мне никто тысячу не предложил?
Тем более за тысячу 73% зескота сразу прибегут .
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30.11.2021 22:31 Ответить
Оно этого боялось? ))
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30.11.2021 19:48 Ответить
Внимание, в связи с переворотом будет ограничено движение по следующим улицам :....😁
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30.11.2021 19:59 Ответить
Чартер на ростов уже замовили ?
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30.11.2021 20:01 Ответить
В таганроге пересадка)...
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30.11.2021 21:21 Ответить
Судя по всему разведка доложила что путчисты приедут на троллейбусах маршрутов № 6, 16, 18 и автобусах маршрутов № 24, 55, 62, 114. Ай да путчисты.... по конспирологии видно что рашка Ахметку в слепую разыгрывают. Браво верховнокомандующему! Такую Гидру вскрыл!
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30.11.2021 20:54 Ответить
бида какая
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30.11.2021 21:23 Ответить
а по какому поводу акции?
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30.11.2021 21:24 Ответить
Да какая разница, но что если никто не придет?
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30.11.2021 21:58 Ответить
Что то это мне напоминает. Уж не ЙОЛКУ ли Януковича?
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30.11.2021 21:24 Ответить
Вова Зеленский может ты просто случайно зайдешь и прочитаешь ,Завтра в Верховной Раде назначь Выборы президента и Рады на 1 марта

Партия Твоя уже поддержки не имеет , доверия людей к тебе тоже нет

Сделай сильный поступок -может ты еще на него способен !!

Уйди сам и забери с собой зеленую свору
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30.11.2021 21:27 Ответить
Привить обоих н....
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30.11.2021 21:31 Ответить
Идите уже спать, завтра гос-переворот, транспорт перекроют а Мы все уставшие !
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30.11.2021 22:04 Ответить
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30.11.2021 23:59 Ответить
Ничего нет, а акции уже "масові". Так, помнится, Кернес крутил напёрстки

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01.12.2021 08:33 Ответить
 
 